Rettungsfristen im Ortenaukreis liegen hinter Vorgaben des Landes

Nach der Verlagerung eines Rettungswagens von Achern nach Appenweier ist noch gehörig Sand im Getriebe. Eigentlich hätte der Arbeiter Samariter Bund (ASB) den Betrieb des Fahrzeugs zum Jahreswechsel übernehmen sollen. Damit wäre ein echter 24-Stunden-Einsatz verbunden gewesen. Doch der Termin war nicht zu halten. Nun wurde der 1. April als neues Datum für die Übergabe vom DRK an den ASB ins Auge gefasst.

Informationen, dass die Pläne an Personalmangel gescheitert seien, dementieren beide Seiten – Schuld sei vielmehr eine Petitesse: Einer der für den Betrieb der Rettungswache benötigten Container ragte 70 Zentimeter weit in ein Naturschutzgebiet. Deshalb musste neu geplant werden.

Probleme bei Rettungsfristen

Doch dieses eher überschaubare Problem täuscht nicht darüber hinweg, dass der Rettungsdienst in der Ortenau auf Kante genäht ist. Denn eigentlich soll das Fahrzeug 95 Prozent der Bürger im Rettungsdienstbereich innerhalb von 15 Minuten erreichen können. Das aber klappt nicht: Im Januar 2019 zum Beispiel lag man bei 92 Prozent, und „der Januar war ein guter Monat“, sagt Michael Haug, Leiter des für den Rettungsdienst zuständigen Bereichsausschusses Ortenau. Ein Gutachten soll jetzt klären, wie Abhilfe zu schaffen ist – es wird im Frühjahr erwartet.

Verlagerung ist umstritten

Die Verlagerung des Rettungswagens von Achern nach Appenweier war im vergangenen Jahr von heftiger Kritik begleitet. Schließlich verblieb damit nur ein solches Fahrzeug am Acherner Krankenhaus. Begegnet war der Bereichsausschuss den Acherner Bedenken immer mit dem Hinweis, dass das Fahrzeug nach seiner Verlagerung im 24-Stunden-Betrieb gefahren werden solle, während er in Achern nur tagsüber besetzt war. Die Versorgung der Bevölkerung verbessere sich also.

Derzeit ein Provisorium

Derzeit behilft sich das DRK, das das Fahrzeug formell in Appenweier betriebt, mit einem Provisorium: die DRK-Tochter momeD und die Medie Ambulanz betreiben den Rettungswagen, die 24-Stunden-Vorhaltung werde mit Ausnahme des Wochenendes sichergestellt, sagt Michael Haug, der auch den DRK-Rettungsdienst in Offenburg leitet und auf die „leistungsstarken Partner“ verweist. Haug verteidigt die Verlagerung des Fahrzeugs nach Appenweier, das im Blick auf die Verkehrsanbindung optimal liege. Denn die Anforderungen an die Rettungsfristen konnten und können in der Ortenau nicht eingehalten werden, im Jahresschnitt liege man sogar unter den im Januar registrierten 92 Prozent der Einwohner, die in 15 Minuten erreicht werden könnten.

Immer mehr Einsätze

Hintergrund: Die Zahl der Einsätze steigt rasant an, zum Beispiel beim Vergleich der zweiten Halbjahre 2018 und 2019 um rund 1.000 Fahrten. Alle Maßnahmen zur Verbesserung der Rettungsfristen würden allein schon dadurch verpuffen: „Da rennst Du den Anforderungen hinterher“. Dass der Rettungswagen immer öfter gerufen wird, liegt laut Haug an strukturellen Veränderungen. Der Notdienst der Hausärzte sei für immer größere Gebiete zuständig – verbunden mit den entsprechenden Wartezeiten: „da ist es für die Menschen einfacher, den Rettungswagen zu rufen“. Dies trifft auf die massiven Personalsorgen der Rettungsdienste, die noch von der notwendigen Fortbildung der Rettungsassistenten zum Notfallsanitäter zugespitzt werde.

„Sehr schwierige“ Situation

Von einer „sehr schwierigen“ Ausbildungssituation spricht daher auch Beniamino Ghiani, der die Einsätze beim ASB steuert. Allerdings habe seine Organisation sehr früh mit der Fortbildung begonnen, so dass die Situation beim ASB etwas entspannter sei. Man freue sich, so Ghiani, dass man in Appenweier nun „erstmals an der Notfallrettung in der Ortenau“ beteiligt sei.