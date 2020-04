SC Sand und SV Stadelhofen engagieren sich in der Landwirtschaft

Anzeige

Viele Erntehelfer sind aufgrund des Coronavirus nicht nach Deutschland eingereist. Auch in der Ortenau fehlten den Landwirten zahlreiche Mitarbeiter auf dem Feld. Die Fußballerinnen des SC Sand und die Kicker des SV Stadelhofen haben sich deswegen in Oberkirch engagiert.

Endlich durften die Fußballerinnen des SC Sand wieder auf dem Feld stehen. Dabei ging es für den Tabellensiebten der Frauen-Bundesliga aber nicht um einen Ball oder Tore. Denn ihrer Kernkompetenz auf dem Trainingsplatz sind die Kickerinnen coronabedingt da noch nicht nachgegangen. Vielmehr haben sie sich als Erntehelferinnen in der Region engagiert. Zunächst waren sechs Frauen auf dem Obst- und Spargelhof Wurth in Oberkirch im Einsatz.

Fußball ist viel einfacher. Dina Blagojevic, SC Sand

„Wir haben in vier Stunden sieben Spargelreihen abgeerntet. Danach wurde der Spargel von uns mit den Händen gewaschen, was auch noch einmal drei Stunden dauerte“, sagt Mittelfeldspielerin Dina Blagojevic. Für die 23-jährige Serbin und ihre Mitspielerinnen kam die ungewöhnliche Aktion einer Krafteinheit gleich. „Fußball ist viel einfacher. Das Spargelstechen war wie ein Krafttraining im Fitnessstudio“, berichtet sie.

Erntehelfer fehlen wegen der Corona-Krise in der Region

Das bestätigte auch Klaus Drengwitz, Vorstandssprecher des SC Sand. „Beim Fußball werden ganz andere Muskeln beansprucht“, erklärt er. Es sei eine ganz andere Welt gewesen. Trotzdem hätten die Mädels viel Spaß gehabt. „Die Aktion war für das Teambuilding toll und wir haben gleichzeitig noch in der regionalen Landwirtschaft geholfen“, sagt Drengwitz.

Zu Stande kam die Idee, da viele Erntehelfer und Saisonarbeiter unter anderem aus Tschechien, Polen sowie Rumänien wegen der Corona-Krise nicht im Land gewesen sind. Deswegen hat der Vorstandssprecher, der auch die Internetseite pflegt, sich um das Marketing, Controlling und die IT kümmert sowie die Finanzen ordnet, ein paar Spargelhöfe abtelefoniert und gefragt, wo Hilfe benötigt wird.

Fußballerinnen des SC Sand stechen Spargel ab

Vor Ort wurde den Freiwilligen zunächst erklärt, wo das Köpfchen des Spargels aus der Erde schaut, dann sollten sie die Erde lockern und mit dem Spargelmesser in die Erde hineinfahren. Dadurch wussten die Fußballerinnen, ob der Spargel der Norm zwischen 26 und 30 Zentimeter entspricht, da das Messer in etwa so groß ist. Trifft das zu, wurde der Spargel abgestochen. Dabei darf das Köpfchen nicht kaputtgehen.

Im gesamtem Team scheint die Aktion gut angekommen zu sein. Auf dem gleichen Hof haben die Spielerinnen inzwischen auch Erdbeeren gepflückt, dafür kamen sogar 15 Fußballerinnen zusammen.

Fazit von Drengwitz: „Die Art der Arbeit mit den Erdbeeren war zwar einfacher, aber auch viel anstrengender als den Spargel zu stechen.“ Schließlich hätten die Spielerinnen über mehrere Stunden kniend arbeiten müssen. Erfreulicherweise waren viele Steigen mit Erdbeeren am Ende des Tages befüllt. Den Lohn für die ungewöhnliche Aufgabe will der Verein spenden. Wofür, steht noch nicht fest.

SV Stadelhofen ruft Aktion „You’ll never work alone“ ins Leben

Als Zeichen der Solidarität und engen Verbundenheit zum Dorf haben die Landesliga-Fußballer des SV Stadelhofen die Aktion „You’ll never work alone“ ins Leben gerufen. Eine 15-köpfige Gruppe hat der Verein dabei zusammengetrommelt, um die lokalen Obstbauern bei der Erdbeerernte zu unterstützen.

„Das war eine gute Erfahrung für uns, weil wir gemerkt haben, wie anstrengend die tägliche Arbeit der Erntehelfer ist“, sagt Innenverteidiger Volker Springmann. Bei einigen seien Rückenschmerzen spürbar gewesen.

Umso größer war die Freude beim SV Stadelhofen, dass inzwischen weitere Erntehelfer aus Polen eingetroffen sind. Ein paar Naturtalente habe man Springmann zufolge zwar in den eigenen Reihen entdeckt, aber einen Erdbeer-König konnte er noch nicht ausmachen. Falls weiterer Bedarf besteht, ist der Verein zur Stelle, betont der Fußballer.

SC Sand darf wieder auf dem Fußballplatz trainieren

Auf dem Rasen darf der Landesligist indes noch nicht wieder trainieren. Im Gegensatz zum SC Sand: Der Frauen-Bundesligist ist in dieser Woche auf den Platz zurückgekehrt. In zwei Sechser-Gruppen absolvierten die Fußballerinnen verschiedene Übungen.

„Die Spielerinnen haben sich riesig gefreut, endlich wieder mit dem Ball trainieren zu können“, berichtet Claudia von Lanken, Geschäftsstellenleiterin des Vereins. Sie konnten also wieder ihrer Kernkompetenz auf einem Feld mit Toren nachgehen.