Seit mehreren Wochen steht das öffentliche Leben in Deutschland aufgrund des Coronavirus weitgehend still. Doch fast täglich werden inzwischen Lockerungen eingeführt. Wie reagieren Städte und Gemeinde in der nördlichen Ortenau darauf? Eine Übersicht mit verschiedenen Maßnahmen.

Notfallbetreuung in Kita, Kindergarten und Schule

In Achern wird von Montag an das Angebot für Notfallbetreuung an allen städtischen Schulen sowie an allen städtischen und kirchlichen Kindertageseinrichtungen ausgeweitet. Um den bestmöglichen Schutz vor Infektionen zu gewähren, werden alle Betreuungsgruppen maximal nur bis zur Hälfte belegt.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick

Für die neunte und zehnte Klasse der Gemeinschaftsschule und der Robert-Schuman-Realschule sowie für die elfte und zwölfte Klasse des Gymnasiums beginnt am 4. Mai wieder der Unterricht. Ab diesem Tag werden auch die Busse zu den üblichen Zeiten den Betrieb wiederaufnehmen. Für alle Schüler ist in den Bussen Mundschutz vorgeschrieben. „Noch besser ist aber, das Fahrrad zu nehmen“, rät Klaus Muttach, Acherns Oberbürgermeister.

Wir werden an jedes Kind eine Stoffmaske austeilen. Oliver Rastetter, Bürgermeister in Lauf

In Lauf verläuft die Notbetreuung gleich, außerdem wird dabei kein Mittagessen angeboten. Bis auf Weiteres sind Kindertagesstätten und die Schule geschlossen. Bürgermeister Oliver Rastetter rechnet mit einer Öffnung der Schule für die vierte Klasse gegen Mitte Mai.

Dafür werde ein Hygieneplan erstellt. „Wir werden an jedes Kind eine Stoffmaske austeilen. Diese wurden bestellt“, sagt der Bürgermeister. Falls die Kindertagesstätten im Mai nicht öffnen, werden die Elternbeiträge für diesen Monat ausgesetzt. Gleiches gilt für die Kernzeitbetreuung in der Schule.

Jugendarbeit in Rheinau per Livestream auf Instagram

Eine erweiterte Notbetreuung bietet die Stadt Rheinau ab Montag an. Außerdem werden organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeitenden, Lehrkräfte und Kinder/Schüler getroffen, heißt es aus dem Rathaus.

Ebenfalls bereitet die Stadtverwaltung die teilweise Öffnung der Schulen vor. Hier sei man mit den zuständigen Personen des ÖPNV sowie den Schulleitungen in Kontakt. Damit die Betreuung der Jugendlichen, die bisher den Jugendtreff besucht haben, aufrechterhalten kann, bietet die städtische Jugendarbeit einen Livestream auf Instagram an.

Auch interessant: Sinkende Fallzahlen: Gesundheitsamt in der Ortenau lockert Beschränkungen bei Corona-Tests

Die Notbetreuung im Kindergarten und Schule laufe in Ottenhöfen, teilt Bürgermeister Hans-Jürgen Decker mit. Die Eltern werden angeschrieben, ob weitere Bedarfe für eine Betreuung vorhanden seien.

Entsprechend den Vorgaben des Landes erfolgt die Notbetreuung in Kindergarten und Grundschule in Sasbachwalden, Renchen und Seebach. Die Bereitstellung der erweiterten Notbetreuung in den drei Kitas, zwei Grundschulen und den Klassenstufen fünf bis sieben in der Werkrealschule und Realschule in Kappelrodeck werden in dieser Woche vorbereitet, berichtet Bürgermeister Stefan Hattenbach.

Wann öffnet das Rathaus wieder?

Für den Besucherverkehr sind Rathäuser in der Region geschlossen, die Mitarbeiter allerdings weiterhin telefonisch oder per E-Mail zu erreichen. Persönliche Termine gibt es nur in Notfällen unter entsprechenden Vorkehrungen.

Auch interessant: Der Ortenaukreis erwacht langsam wieder aus dem Corona-Lockdown

In manchen Gemeinden gehen die Pläne schon weiter. So soll das Bürgerbüro in Lauf ab 4. Mai wieder öffnen. Mitarbeiterinnen werden durch eine Plexiglasscheibe mit einer Öffnung von den Bürgern getrennt. Diese dürfen das Rathaus jedoch nur mit vorheriger Terminabsprache sowie Mundschutz betreten.

Öffentliche Gemeinderatssitzungen soll es ab dem 15. Juni geben – bis auf weiteres im Bürgersaal. Ab dem 1. September hat Lauf vor, das Rathaus wieder regulär zu öffnen.

Sasbachwalden öffnet schrittweise das Rathaus

Das Rathaus in Sasbachwalden wird ab Dienstag, 5. Mai, schrittweise wieder für den Publikumsverkehr geöffnet – zunächst aber nur nach vorheriger Terminabsprache. Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung findet am 13. Mai statt, bereits eine Woche zuvor gibt es eine nichtöffentliche Sitzung.

Daran arbeiten wir bereits im Hintergrund. Stefan Hattenbach, Bürgermeister von Kappelrodeck

In Rheinau vergibt das Bürgerbüro ab Montag Termine zur Beantragung und Abholung von Pässen, Ausweisen, Führerscheinen, Führungszeugnissen und An- und Abmeldungen. Derzeit sind auch Überlegungen zur schrittweisen Teil-Wiedereröffnung des Bürgerbüros im Gange, teilt Markus Bogner aus dem Rathaus mit.

Wann und wie der Publikumsverkehr im Kappelrodecker Rathaus wieder möglich sein kann, „daran arbeiten wir bereits im Hintergrund“, berichtet Bürgermeister Hattenbach.

Auch interessant: Manche Gemeinderäte in der Region Karlsruhe tagen trotz Corona

Werden Schutzmasken in der Region verteilt?

Lauf hat eine Aktion geplant: An diesem Samstag wird die Gemeinde kostenlos Mundschutz am Feuerwehrhaus zur Verfügung stellen. Zwischen 9 und 10 Uhr wird er ausschließlich an Risikopatienten verteilt, die folgenden zwei Stunden an alle weiteren Einwohner.

Einzelhaushalte erhalten eine Mundschutzmaske. Zwei-Personen-Haushalte und Familien erhalten zwei Mundschutzmasken. Pro Haushalt ist es nur einer Person gestattet zu kommen. Kinder dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mitgenommen werden.

Sasbachwalden bestellt 500 weitere Mundschutzmasken

Anfang April hatte Sasbachwalden mehr als 300 selbst genähte Mundschutzmasken kostenlos zur Verfügung gestellt, ebenso Stoff und Bänder zum Selbernähen. „Weitere Masken für die Bevölkerung stelle ich zur Verfügung, wenn ich eine Rückmeldung der Hersteller-Firma habe, wann und in welchem Umfang diese lieferbar sind“, sagt Bürgermeisterin Sonja Schuchter. Sie habe in dieser Woche 500 einfache Mundschutzmasken bestellt.

Achern plant nicht die Einrichtung einer städtischen Verkaufs- oder Ausgabestelle von Alltagsmasken. Hier gelte die Eigenverantwortlichkeit der Bürger, heißt es aus dem Rathaus. Renchen hat ebenfalls nicht vorgesehen, Masken für die Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Auch Seebach gibt keine Masken zentral aus.

Einwohner in mehreren Gemeinden nähen Masken selbst

Eine Versorgung mit Masken hält Ottenhöfen nicht für erforderlich, da auch Alltagsmasken bis hin zu einem Schal erlaubt seien. Derweil sieht sich Kappelrodeck „nicht in der Lage, unsere 6.100 Bürger flächendeckend mit Mund-Nasen-Schutz zu versorgen“, sagt Bürgermeister Hattenbach. Dafür hätten viele Einwohner selbst eine Maske genäht. Das gilt auch in Gemeinden wie Renchen und Seebach.

Verkaufsstellen für Mund- und Nasenschutz:

Das Landratsamt Ortenaukreis hat auf seiner Internetseite die ihm bisher bekannten Verkaufsstellen für einen Mund- und Nasenschutz aufgelistet. Die Liste ist unter www.ortenaukreis.de/corona abrufbar.