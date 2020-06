Kreisjägermeister: Warum das Gatter Schwarzwildgatter in Lichtenau-Muckenschopf eine gute Idee ist

Anzeige

Die Jäger konstatieren „dringend nötig“, die Gegner protestieren „bloß nicht“. Das geplante Schwarzwildgatter des Landesjagdverbands zum Hundetraining am Wildschwein sorgt für einen heißen Diskurs. Kreisjägermeister Frank Schröder erklärt, warum genau am vorgesehenen Standort so eine Einrichtung gebaut werden sollte.

Sieht man ein Wildschwein nur durch die Brille des Comic-Helden Obelix, dann tut man dem Tier wirklich unrecht. Wenn der schlagkräftige Gallier mit seinem pfiffigen Freund Asterix auf die Jagd geht, erwecken die Schwarzkittel immer einen etwas tumben Eindruck.

Die Realität ist eine andere. „Das sind hochintelligente Tiere, die wägen ganz klar ab“, erklärt Kreisjägermeister Frank Schröder. Und dazu gibt sich das Borstenvieh äußerst wehrhaft. Für einen unerfahrenen Jagdhund kann die Begegnung mit einem Wildschwein deshalb tödlich enden.

Pläne sorgen für Diskussion

Im Striethwald im Lichtenauer Stadtteil Muckenschopf will der Landesjagdverband gern ein sogenanntes Schwarzwildgatter bauen, damit die Jäger ihre vierbeinigen Helfer am Schwein trainieren können. Doch als die Pläne bekannt wurden, schlugen – wie berichtet – die Wogen im Hanauerland hoch.

Jagdverband rückt vom alten Standort etwas ab

Inzwischen ist der Landesjagdverband von seinem ursprünglichen Standort am „Eichenkönig“ abgerückt und hat ein etwas kleineres Gelände in der Nähe ins Auge gefasst, erläutert der Chef der Kreisjägerschaft. Aus deren Reihen soll das Gatter dann auch betreut werden.

Aktueller Bauantrag ruht

Die Modifikationen wurden der zuständigen Behörde, dem Landratsamt Rastatt, angekündigt. Der Bauantrag für das zuerst gewünschte Gelände liegt vor und werde auf Grund der zu erwartenden Veränderungen aktuell nicht weiter bearbeitet, so Pressesprecherin Gisela Merklinger zum Stand der Dinge.

Lichtenauer sorgen sich um die Wildkatze

Im Lichtenauer Rathaus sind noch keine Beratungsunterlagen eingegangen, berichtet Bürgermeister Christian Greilach. Die Kommune sei über das geplante Schwarzwildgatter gar nicht begeistert. Schon der alte Standort sei mit deutlichen Fragezeichen versehen gewesen, so Greilach. In vom Landesverband auserkorenen Gebiet lebe die Wildkatze, erklärt der Rathauschef, zudem befürchtet er Besucherdruck und Fahrzeugverkehr.

Frank Schröder indes verdeutlicht die Probleme der Jägerschaft. „Wir haben in Baden-Württemberg nur ein Schwarzwildgatter in Louisgarde bei Bad Mergentheim, das ist längst an seine Kapazitätsgrenzen gelangt.“ Das Problem für die Jäger: Wo können sie mit den Hunden realitätsnah üben? Die Wildschweinjagd ist für Bello eine buchstäbliche Gratwanderung, wissen die Experten. Unerfahrenheit oder zuviel Ehrgeiz enden schlimmstenfalls tödlich, zu wenig Einsatz bringt keinen Erfolg.

Der Jagdhund lernt das Wildschwein kennen

Waidmännisch ausgedrückt: Der Hund soll die Wildschweine „auf die Läufe bringen“, aber sich nicht selbst gefährden – ebenso wie bei der Nachsuche. „Das Schwarzwildgatter ist die beste Trainings-Methode für die Hunde“, betont Schröder. Er sieht die Jägerschaft einem Dilemma ausgesetzt: Die Schwarzkittel sollen bejagt werden.

Dazu braucht es praxiserfahrene Hunde. Gegen die Einrichtung eines Schwarzwildgatters rege sich dann aber der Widerstand. „Das ist ein bisschen wie beim St.-Florians-Prinzip“, so der Kreisjägermeister, ähnlich wie bei Windkraftanlagen oder Gasleitungen.

Auserkorene Fläche im Besitz des Landes und topografisch ideal

Den Standort in Muckenschopf sieht die Jägerschaft als ideal an, nicht nur der Verkehrsanbindung wegen. Die geplante Fläche mit einer Größe von knapp sechs Hektar befindet sich im Eigentum des Landes, das Gelände ist topografisch und von der Fauna her bestens geeignet.

Trainingszeit von April bis Oktober

Den von den Gegnern befürchteten Besucherdruck wird es laut Schröder so nicht geben. Die Trainingszeit erstrecke sich über ein halbes Jahr von April bis Oktober mit maximal zwei bis drei Betriebstagen pro Woche. „Das sind etwa zwölf Leute, verteilt auf drei bis fünf Autos, und die fahren auch nicht weit in den Wald rein“, erklärt Schröder. Alternativ gerechnet: Um die zehn Hunde am Tag, was etwa 900 bis 1.000 Übungseinheiten im Jahr entspricht.

Sorge um Wildkatze kann der Kreisjägerchef nicht ganz nachvollziehen

Die Sorge um die Wildkatze kann der Kreisjägermeister nicht so ganz nachvollziehen, „die geht nicht zum Schwarzwild“. Dazu gebe es im gesamten Oberrheingebiet Habitate dieser Tiere, deren Bewegungsfreiheit durch das Gatter nicht gehemmt werde.

Ausschließlich Zuchtschweine auf der Anlage

Für dieses ist ein Besatz mit einer guten handvoll Schwarzkitteln vorgesehen, es handle sich „um Zuchtschweine“, so Schröder, ausschließlich Sauen. Gattermeister betreuen die Einrichtung, die auf ihrer Fläche ein Ruhe- wie Arbeitsgatter bietet, dazu ein Kleingatter für die Welpenschulung und ein zentrales „Verteilergebäude“.

Acht Wochen Bauzeit für Schwarzwildgatter

Schröder rechnet mit rund acht Wochen Bauzeit, wenn die Genehmigung erteilt sei. Rückblickend konstatiert der Kreisjägermeister, dass alles „unglücklich begonnen“ habe – als er bei der Jahresversammlung des Kreisvereins Rastatt/Baden-Baden der Badischen Jäger von der Bewilligung des geplanten Projekts berichtete. Ein hellhöriger Journalist berichtete, „das kam dann in Lichtenau an, bevor ich mit den Lichtenauern reden konnte“. In der Folge habe sich die Situation sehr unschön entwickelt, so Schröder, der sich dagegen wehrt, dass nicht ausreichend informiert wurde.

Lichtenauer Bürgermeister sieht auch an neuem Standort Probleme

Rathauschef Greilach bedauert es angesichts der Bedenken in Lichtenau, dass die Stadtverwaltung in dieser Sache keine Entscheidungskompetenz habe. Zum aktuellen Stand sei bislang lediglich der Hinweis gekommen, dass sich die neue Fläche nahe der bisherigen befinde. Aber dort gebe es ähnliche Probleme.

„Ich hoffe, dass wir gehört werden“, so Greilach. Wie groß die Chance auf eine Genehmigung ist, darüber kann Kreisjägermeister Frank Schröder nach eigener Aussage nur spekulieren. Eines ist aber für ihn sicher: „Ich hätte mir gewünscht, dass das menschlich schöner gelaufen wäre.“