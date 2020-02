Skateboarder Alex Mizurov aus Gaggenau hat noch Olympia-Chancen

Anzeige

Skateboarding ist für diejenigen, die es regelmäßig betreiben, mehr als nur eine Sportart. Es ist eine eigene Kultur. Es bestimmt die Musik, die man hört, und die Kleidung, die man trägt. Für Alex Mizurov aus Gaggenau geht Skateboarding sogar noch darüber hinaus. Der 31-Jährige verdient seit 14 Jahren sein Geld damit.

Er reist um die Welt, dreht Videos für Sponsoren und nimmt an Wettkämpfen teil. Im Spätherbst seiner Karriere könnte in diesem Jahr noch ein Höhepunkt auf den gebürtigen Kasachen warten. Er steht im deutschen Olympia-Kader und nimmt an Qualifikationsturnieren teil. Im Interview mit unserem Redaktionsmitglied Marius Faller spricht Mizurov über seine Chancen auf Tokio, Entwicklungen innerhalb der Sportart und seine Pläne für die Zeit nach der Karriere.

Herr Mizurov, Skateboarding ist in diesem Jahr zum ersten Mal olympisch. Wie stehen Sie zu dieser Entwicklung?

Mizurov: Zunächst möchte ich wiederholen, was viele Skater bereits in Interviews gesagt haben: Olympia braucht Skateboarding – nicht andersherum. Wettbewerbe gab es in unserer Sportart schon immer und wird es auch immer geben. Olympia ist Leistungssport, Skateboarding nur bedingt.

Leidet die Freiheit der Sportart darunter, dass die Aufnahme als olympische Disziplin eine verstärkte Regulierung mit sich bringt?

Mizurov: Die Freiheit von Skateboarding leidet nicht direkt unter der Olympia-Aufnahme, nur die derer, die mitmachen wollen. Vor allem die Tests der Anti-Doping-Agentur NADA bringen so manche Schwierigkeit mit sich. Als Sportler muss man da sehr aufpassen, was man zu sich nimmt, beispielsweise an Medikamenten. Außerdem muss ich meinen Aufenthaltsort protokollieren, da ich jederzeit getestet werden könnte.

In fünf Monaten starten die Spiele in Tokio, an denen Sie gerne teilnehmen würden. Wie schätzen Sie ihre Chancen ein?

Mizurov: Eher gering, unter 20 Prozent vermutlich. Die besten 20 Street-Skater fahren zu Olympia, momentan bin ich schätzungsweise an Stelle 36. Vor allem der Sprung von Platz 25 auf 20 ist enorm. Die Brasilianer, Japaner und Amerikaner sind uns Europäern bis auf wenige Ausnahmen extrem voraus.

In welchen Bereichen?

Mizurov: Was die gesamte Herangehensweise angeht. Skater, die dort in einem guten Team sind, haben eigene Physiotherapeuten, eigene Krafträume und teilweise auch einen eigenen Sportpsychologen an der Hand. Der Kopf spielt in dieser Sportart eine große Rolle, eine größere noch als der Körper. Wenn der Körper fit ist, aber das Selbstvertrauen fehlt, dann kannst du nicht erfolgreich sein.

Gab es einen Schlüsselmoment in Ihrer Karriere, seitdem Sie wussten, dass Sie mit dem Sport Ihr Geld verdienen möchten?

Mizurov: Es war so, dass ich mit 17 die Wahl zwischen einer Ausbildung und der Teilnahme an einem Skate-Wettbewerb in den USA hatte. Beides hätte am 1. September angefangen. Ich entschied mich für den Wettbewerb, bei dem Skater aus der ganzen Welt teilgenommen haben. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt, die Ausbildung erst einmal gelassen und gewann das Turnier – zuerst gegen die Amateure und dann sogar bei dem Wettkampf für die Profis. Dadurch sind auch zum ersten Mal Sponsoren auf mich aufmerksam geworden.

Heute gehören Sie zu den besten Skatern des Landes und sind viel unterwegs, waren alleine in diesem Jahr schon in Kenia, Barcelona und Innsbruck. Wie viel Arbeitsanteil steckt in diesen Reisen?

Mizurov: Ich lege mir die Reisen schon so, dass sie mir auch gut passen. Allerdings erfordert alleine die Planung viel Arbeit, unter anderem, da ich immer für die NADA erreichbar sein muss. Vor Ort ist es so, dass ich jeden Tag drei bis fünf Stunden unterwegs bin, um Clips aufzunehmen. Zwischendurch bin ich immer auf der Suche nach interessanten Orten, da steckt auch viel kreative Arbeit mit drin.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Fs 360 Kickflip last weekend 📸 @fabianreichenbach Ein Beitrag geteilt von alexmizurov (@mizurov_) am Sep 7, 2019 um 11:48 PDT

Wie lange möchten Sie Skateboarding noch professionell betreiben?

Mizurov: Zwei bis drei Jahre. Dann werde ich zwar nicht mit dem Skaten aufhören, allerdings nicht mehr auf diesem Niveau antreten. Ich schaffe es schon, meinen Körper immer wieder hinzubiegen, damit ich meine Leistung bringen kann. Allerdings möchte ich auch mit 60 noch laufen können.

Haben Sie schon Pläne für die Zeit nach der Karriere?

Mizurov: Nicht direkt, allerdings macht mir Speaking gerade sehr viel Spaß. Ich halte momentan viele Vorträge, erst kürzlich vor den Mitarbeitern eines Versicherungsunternehmens. Ich spreche beispielsweise über Komfortzonen. Sowohl im Sport als auch im Beruf muss man diese verlassen, um sich weiterzuentwickeln. Auch aus dem Umgang mit Fehlern kann ich Erfahrungen aus dem Sport weitergeben, die in andere Bereiche übertragbar sind. Im Skateboarding werden Fehler eher als Hilfsmittel angesehen und nicht als etwas Schlechtes.

Wer ist Alex Mizurov?

In Kasachstan geboren, kam Alex Mizurov im Alter von zwei Jahren mit seinen Eltern nach Rastatt. Heute wohnt er in Gaggenau, trainiert meist in Karlsruhe. International machte der 31-Jährige zum ersten Mal im Jahr 2006 auf sich aufmerksam, als er in Basel Europameister wurde. Sieben deutsche Meisterschaften sowie ein weiterer Europameister-Titel kamen bis heute dazu. Seit 2017 ist Mizurov im deutschen Olympia-Kader. Die Sportart Skateboarding ist in diesem Jahr zum ersten Mal bei den Spielen dabei. Bis Juni finden noch Qualifikationsturniere statt, bei denen die Olympia-Kandidaten Weltranglistenpunkte sammeln können. Mizurov tritt in der Disziplin „Street“ an. Wie auch bei der anderen olympischen Disziplin „Park“ können nur 20 Athleten an den Spielen in Tokio teilnehmen, maximal drei aus einem Land. „Street“ und „Park“ unterscheiden sich bei den Hindernissen, die bei „Park“ wie Swimmingpools aussehen und bei „Street“ Geländer oder Stufen sind. Zuletzt wurde Mizurov von einer Sprunggelenksverletzung ausgebremst, die seine Olympia-Chancen geschmälert hat.