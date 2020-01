Skilclubs im Nordschwarzwald sorgen sich um den Schnee

Anzeige

Der Klimawandel wird immer stärker spürbar – auch im Nordschwarzwald. Immer weniger Schnee macht auch den Skifahrern Probleme. Die Skiclubs in der Region blicken angesichts des Klimawandels mit gemischten Gefühlen in die Zukunft.

Es war eher nur ein leichtes Rieseln an einem Wochenende Mitte Januar, das das Höhengebiet kurzzeitig weiß „überzuckert“ hat. Dazu kamen einige Tage mit Kunstschnee an den Skiliften Seibelseckle und Unterstmatt, mehr weißes Wunderland war in diesem Winter bisher nicht in Sicht.

Die Winter werden kürzer Joachim Köninger, Vorsitzender des Skiclubs Kappelrodeck

Die immer milderen Temperaturen in der eigentlich kalten Jahreszeit bekommen auch die Skiclubs der Region zu spüren. Für sie bedeutet das: spontan sein und umplanen. „Die Winter werden kürzer“, fasst Joachim Köninger zusammen, der Vorsitzende des Skiclubs Kappelrodeck, der wie die anderen Vereine bereits Ski- und Snowboardkurse verschieben musste. Fahren die Wintersportler also künftig, wenn der „echte“ Schnee fehlt, nur noch die beschneiten Skihänge hinunter (vorausgesetzt, es ist auch dafür nicht zu warm), während ringsum alles grün ist?

Ist Schnee aus der Maschine die richtige Lösung?

Gras – Schnee – Gras, dieses Bild kann für Nicht-Skifahrer doch ziemlich seltsam anmuten – und auch der Kappelrodecker Vorsitzende unterschreibt das: „Es geht mir persönlich auch so“, sagt Köninger. „Außerdem ist es ein sehr großer Einsatz wertvoller Ressourcen. Ich denke, dass das auf Dauer nicht vertretbar ist.“

Anders sieht das Georg Bohnert, Vorsitzender des Skiclubs Sasbachwalden: „Das Fahren auf Maschinenschnee ist gut, die Qualität wird immer besser. Die ganze Winterreisebranche würde zusammenbrechen, wenn es ihn nicht mehr gäbe.“

Ähnlicher Ansicht ist auch das Vorstandsteam des Skiclubs Sasbach, das aus Armin Schoch, Manfred Naß, Stephan Huber und Oliver Wehberg besteht: „Der Kunstschnee gehört für uns zum Skifahren dazu. Ohne diese Unterstützung wäre Wintersport noch weniger planbar. Letztlich ist es unser Sportplatz, der so gerichtet wird und damit auch die Heranführung von Kindern an den Skisport als Wettkampfsport ermöglicht.“

Damit das funktioniert, muss schnell auf die Wetter-Gegebenheiten reagiert werden: Bei dem seit knapp 20 Jahren bestehenden Sasbacher Skiclub sei von Beginn an „maximale Flexibilität“ bei der Planung und Veranstaltung von Schneeaktivitäten angesagt gewesen. „So konnten wir in der Vergangenheit jeden Winter rund 100 Skischülern den Schneesport näher bringen“, erläutert das Vorstandsquartett. „Wir sind davon überzeugt, dass Skisport im Nordschwarzwald auch weiterhin möglich sein wird.“

Im Idealfall sei das Kursprogramm bis Ende Januar abgeschlossen; von Programmpunkten im Februar habe man bisher ebenso abgesehen wie von Terminen am Feldberg oder im Alpenraum, die andere Vereine anbieten. So zum Beispiel der Skiclub Sasbachwalden, der seine Aktivitäten vor allem über Weihnachten in den vergangenen Jahren immer wieder absagen musste. „Mit unserer Rennmannschaft reisen wir in den Ferien eben in die Alpen, wo Schnee liegt, um das Training konstant durchzuführen“, so der Vorsitzende Georg Bohnert, der sicher ist, dass sich Skisport in Zukunft wohl nur noch über 1.500 Höhenmetern abspielen wird. Das werde in den kommenden Jahren nicht besser werden, denn der Klimawandel sei schließlich da. Das bedeutet für Bohnert und seine Mitglieder: mehr Reisen – oder Skihallen als Alternative.

Ich denke, in zehn bis 15 Jahren wird es den Breitensport und Rennlaufen alpin in der bisherigen Form und Masse nicht mehr geben Georg Bohnert, Vorsitzender des Skiclub Sasbachwalden

„Ich denke, in zehn bis 15 Jahren wird es den Breitensport und Rennlaufen alpin in der bisherigen Form und Masse nicht mehr geben“. Auf Flexibilität setzt man auch beim Skiclub Kappelrodeck: „Wir müssen dann aktiv werden, wenn die Voraussetzungen gegeben sind“, sagt der Vorsitzende Joachim Köninger, der zudem auf den damit einhergehenden größeren organisatorischen Aufwand hinweist: „Man muss sehen, wann hier die Schmerzgrenze erreicht sein wird.“

Einige Vereine setzen auf ein zweites, Schnee-unabhängiges Standbein, beispielsweise Mountainbike-Aktivitäten oder Fitnesstraining. Die Wintersportkurse seien aber nach wie vor gefragt: „So lange die Lifte im Nordschwarzwald noch laufen und die Nachfrage besteht, werden wir auch weiterhin Skikurse anbieten“, so Köninger. Diese müsste künftig aber wohl später als bisher veranstaltet werden. Den eher milden Temperaturen in diesem Winter fielen unter anderem auch Kurse der Skiclubs Seebach und Ottenhöfen sowie der Skizunft Achern zum Opfer, wie auf deren Internetseiten zu lesen ist.

Beim Ski-Club Lauf wünscht man sich unterdessen mit einem Augenzwinkern für die Gattung des „Homo Langläuferensis“, dass es in Zukunft genug Schnee gibt, „damit diese Art nicht ganz dem Aussterben gewidmet ist“.