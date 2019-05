So hat die Region bei der Europawahl gewählt – CDU trotz Verlusten landesweit auf Platz eins

Anzeige

An der Europawahl haben sich im Südwesten deutlich mehr Menschen beteiligt als vor fünf Jahren. Die CDU hat in Baden-Württemberg trotz massiver Verluste gewonnen. Die Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann konnten dagegen deutlich zulegen. Neben der CDU hat nach einer SWR-Prognose vom Sonntagabend auch die SPD im Vergleich zur Wahl 2014 deutlich an Zustimmung eingebüßt. Hinzugewonnen haben FDP und AfD im Südwesten. Die genauen Ergebnisse aus der Region liegen im Moment noch nicht vor. Wir aktualisieren diesen Artikel deshalb laufend.

Wahlanalyse der Forschungsgruppe Wahlen

Nach einer Wahlanalyse der Forschungsgruppe Wahlen profitieren die Grünen von erheblich gewachsener Akzeptanz in der politischen Mitte: „Mit viel Reputation auch in anderen politischen Lagern“ stünden die Grünen bei 52 Prozent der Befragten für eine „moderne, bürgerliche Politik“, heißt es in der Analyse der Mannheimer Wahlforscher. Beim Parteiansehen auf der +5/-5-Skala haben die Grünen mit 1,2 (2014: 0,2) die CDU (1,2; 2014:1,7) eingeholt und die SPD (0,8; 2014: 1,5) sichtbar überholt; bei den Kompetenzen im Bereich Klimaschutz werden Union und SPD von den Grünen regelrecht deklassiert. Die Zahlen basieren auf einer telefonischen Befragung der Forschungsgruppe Wahlen unter 1.123 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten in Deutschland in der Woche vor der Wahl sowie auf der Befragung von 54.054 Wählern am Wahltag.

Kommunalwahlen werden vielerorts erst am Montag ausgezählt

Da in den Wahllokalen zuerst die Europawahl ausgezählt werden muss, bleiben am Sonntagabend vielerorts die Wahlzettel für die Kommunalwahlen ungeöffnet. Die Mehrheit der Städte und Gemeinden in der Region zählen die Kommunalwahlen erst im Verlauf des Montags aus. Dies gilt vor allem für die Stadtkreise und Großen Kreisstädte. Die Stadt Rastatt wird sogar erst am Dienstag das Ergebnis der Gemeinderatswahl präsentieren können. Es gibt allerdings erste Trends aus den Großstädten wie Karlsruhe oder Mannheim.

Die Wahlergebnisse in der Region

Karlsruhe Noch liegen keine Ergebnisse vor. Pforzheim Noch liegen keine Ergebnisse vor. Baden-Baden Noch liegen keine Ergebnisse vor. Rastatt Noch liegen keine Ergebnisse vor. Ettlingen Noch liegen keine Ergebnisse vor. Bruchsal Noch liegen keine Ergebnisse vor. Bretten Noch liegen keine Ergebnisse vor. Bühl Noch liegen keine Ergebnisse vor. Gaggenau Noch liegen keine Ergebnisse vor. Achern Noch liegen keine Ergebnisse vor. Stutensee Noch liegen keine Ergebnisse vor. Rheinstetten Noch liegen keine Ergebnisse vor. Waghäusel Noch liegen keine Ergebnisse vor.

Weitere Informationen uns Statistiken zur Europawahl gibt es auf der Homepage des Statistischen Landesamtes.