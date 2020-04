So schützt sich das Bühler Frauengefängnis vor Corona

Anzeige

27 Frauen sind derzeit in der Bühler JVA inhaftiert. Auch dort gibt es verschiedene Maßnahmen, um eine Corona-Ansteckung zu verhindern, aber auch einen Notfallplan, falls das Virus trotz Besuchsverbot und strenger Hygienemaßnahmen festgestellt wird.

„Nur ein Verdachtsfall, keine Erkrankten – aber wir sind auf mögliche Corona-Fälle vorbereitet“, fasst Egon Schmelzle, Dienstleiter der JVA Bühl, in der ausschließlich Frauen inhaftiert sind, zusammen. Es wurde in den vergangenen Wochen natürlich einiges dafür getan, dass man auch in der Bühler Justizvollzugsanstalt für den Fall der Fälle gerüstet ist: Wie in allen Gefängnissen Baden-Württembergs war auch Bühl mit 40 Frauen überbelegt; das wurde reduziert auf 27 – und damit sind automatisch bessere Bedingungen zur Vorbeugung von Ansteckungen geschaffen.

Haftstrafen wurden unterbrochen

Möglich war diese Reduzierung auch deshalb, da vom Stuttgarter Justizministerium beschlossen wurde, dass Haftstrafen unterbrochen werden konnten und Ersatzfreiheitsstrafen vorerst nicht angetreten werden müssen. Ersatzfreiheitsstrafen werden beispielsweise angeordnet, wenn bei geringen Vergehen ein Täter zu Geldstrafen verurteilt ist, die in Tagessätzen gezählt werden. „Kann er nicht bezahlen, muss er diese Tage absitzen“, erklärt Schmelzle.

In mehreren Bundesländern sei die Inhaftierung der Kurzstrafler ausgesetzt. „Bei schweren Straftaten und entsprechend hohen Urteilen wegen schweren Straftaten gilt das natürlich nicht“, sagt der Dienstleiter der JVA Bühl mit Blick auf den Rechtsfrieden. Die jeweils zuständige Staatsanwaltschaft prüfe die Fälle genau.

Anstaltsarzt und Videoklinik

Seit rund 14 Tagen sind in der Bühler JVA keine Besuche mehr erlaubt; zudem heißt es auch hier, auf Hygiene zu achten. Die entsprechenden Empfehlungen einschließlich der Aufforderung „Abstand halten“ seien den inhaftierten Frauen und den Mitarbeitern mehrfach verdeutlicht worden. „Wir haben Einzelzellen sowie Räume mit zwei, drei oder vier Inhaftierten, so dass manche Gruppen vergleichbar sind mit einer familiären Gemeinschaft wie zuhause, allerdings auf engstem Raum“. Da müsse das Abstandsgebot rein von den äußeren Rahmenbedingungen betrachtet natürlich unterschiedlich gehandhabt werden.

Zudem komme – und das auch in virenfreien Zeiten – mindestens einmal in der Woche der Anstaltsarzt, bei Bedarf natürlich öfter. Außerdem gebe es die Möglichkeit, die Videoklinik zu nutzen. Und die Mitarbeiter? „Wir haben einen Notdienstplan, die Besetzung ist derzeit sehr reduziert“, sagt Schmelzle. Denn wie überall im Land mussten Mitarbeiter zuhause bleiben, sei es, weil sie in einem der stark betroffenen Ländern in Urlaub gewesen sind oder Grippe-Symptome gezeigt haben. Zudem gebe es wie bei allen Berufsgruppen Mütter und Väter, die sich plötzlich um ihre Kinder kümmern müssen.

Keine Engpässe

Unproblematisch ist die Versorgung, sagt Schmelzle: In der Bühler JVA arbeitet eine Köchin, und selbst beim Toilettenpapier gibt es keinen Engpass: „Wir hatten kurz vor dem Ausbruch bestellt – das bedeutet bei uns immer einen ausreichenden Vorrat. Das war sozusagen ein Glücksgriff.“

Egon Schmelzle spricht aber auch von einer sehr belastenden Situation für die Frauen: Der Wegfall des Besuchs bedeute eben auch, dass man seine Kinder, Ehemann oder auch Eltern und Freunde bis auf weiteres nicht mehr sehe. Zudem habe man in Bühl viele ehrenamtlichen Helfer, die ein Freizeitprogramm mit Bastelarbeiten, Sportprogramm oder Kochgruppe organisieren. „Die fallen natürlich auch alle weg“. Im Gegenzug habe man den Hofgang verlängert – doch insgesamt betrachtet seien es für die Frauen schon harte Eingriffe. „Die absolute Mehrheit ist gottseidank einsichtig“.

Teströhrchen vor Ort

Weiter geht vorerst noch der kleine Betrieb, der in der JVA integriert ist: In einem Raum werden Auftragsarbeiten erledigt wie beispielsweise die Bestückung von Pappordnern oder das Zusammenstecken kleinerer Bauteile.

Was ist, wenn es unter den Insassinnen doch zu einer Corona-Infektion kommen sollte? Dafür gibt es laut Schmelzle einen Notfallplan, ausgearbeitet von der Hygieneabteilung des Justizvollzugskrankenhauses. Vom Test über die Isolation in der JVA bis zur Verlegung in das Justizvollzugskrankenhaus sei alles geregelt, betont Schmelzle: „Wir haben Teströhrchen hier vor Ort und können entsprechend handeln“.