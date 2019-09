Anzeige

Hubert Schnurr ist der einzige Kandidat, der bei der Oberbürgermeisterwahl in Bühl am Sonntag, 13. Oktober, ins Rennen geht. Am Montag endete die Ausschreibungsfrist, bis dahin gingen in der Verwaltung keine weiteren Bewerbungen ein. Bürgermeister Wolfgang Jokerst und Reinhard Renner, städtischer Abteilungsleiter Zentrale Dienste, öffneten Schlag 18 Uhr noch einmal den Briefkasten am Rathaus I: drei Briefwahlanträge, aber keine weitere Bewerbung. Somit heißt es: Solo für den Amtsinhaber.

Vom 13. Juli bis 16. September hatten potenzielle Kandidaten Gelegenheit, ihre Bewerbung abzugeben. Schnurr, der seit 2011 im OB-Amt ist und bereits beim Neujahrsempfang seine Wiederkandidatur erklärt hatte, gab seine Unterlagen zum frühestmöglichen Zeitpunkt im Rathaus ab und hat nun am vergangenen Freitag seinen Wahlkampf eröffnet. Seine aktuelle Amtszeit endet am 31. Dezember.

Gemeindewahlausschuss tagt

Der Gemeindewahlausschuss kommt an diesem Dienstag um 18 Uhr im Alten Trausaal des Rathauses I zusammen, um das weitere Prozedere der OB-Wahl festzulegen. Auf der Tagesordnung stehen die Prüfung der eingegangenen Bewerbung, die Beschlussfassung über die Zulassung sowie die Festlegung des Ablaufes der öffentlichen Bewerbervorstellung.

Kandidatenvorstellung am 7. Oktober

Diese ist auf Montag, 7. Oktober, 19 Uhr, im Bürgerhaus Neuer Markt terminiert. Auch wenn sich mit dem Amtsinhaber lediglich ein Kandidat um den Chefsessel im Rathaus bewirbt, werde an diesem Vorstellungstermin festgehalten, betont Wahlleiter Renner gegenüber dieser Zeitung. Am 13. Oktober sind dann rund 23 380 Wahlberechtigte aufgerufen zu entscheiden, wer die Geschicke der Stadt in den nächsten acht Jahren lenken soll.