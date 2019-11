Soziale Medien sind in Acherner Schulen fest in den Unterricht integriert

Anzeige

Smartphones spielen heute eine immense Rolle im Leben von Kindern und Jugendlichen. Sie wachsen damit auf, verbringen einen großen Teil ihrer Freizeit in sozialen Netzwerken. Sie tippen rasend schnell, können Bilder perfekt bearbeiten und durchschauen alle Funktionen. Doch trotz ihres Knowhows sind sie oft unwissend über die Gefahren ihrer digitalen Welt. Probleme wie Cybermobbing haben längst die Schulen erreicht. In Achern reagieren diese mit Präventionsmaßnahmen und Sensibilisierung – sehen aber auch Chancen.

Die Probleme beginnen oft beim zu sorglosen Umgang mit den sozialen Medien, insbesondere wenn es um das Verschicken und Einstellen von privatem Bildmaterial geht. „Viele Schüler sind zu unbedarft und unterschätzen die Reichweite der sozialen Medien, können nicht abschätzen wo ihre Bilder dann wirklich hingehen“, bestätigt Siegfried Peter, stellvertretender Schulleiter der Realschule Achern.

Was im Internet steht, verschwindet nicht mehr.

„Was im Internet steht, verschwindet nicht mehr“, das versucht auch der Schulleiter der Beruflichen Schulen, Ralf Schneider, seinen Schülern zu vermitteln. Gerade im Kontext von Bewerbungen erkläre er ihnen das, denn immer mehr potentielle Arbeitgeber schauten sich auch die persönlichen Internet-Profile ihrer Bewerber genauer an.

Schwierigkeiten bereitet den Schulen auch das Thema Cybermobbing. Das gehe weit über das hinaus, was einmal Lästern war, berichtet Katja Kilb, Beratungslehrerin am Acherner Gymnasium. „Im Gegensatz zum früheren Zettel schreiben, wird mit dem ausgrenzenden Verhalten über die sozialen Medien eine größere Öffentlichkeit erreicht.“

Mobbing geht nach der Schule erst richtig los

Trotzdem beginne das Mobbing in der Regel tatsächlich noch in der Schule, erklärt Schneider: „Das war früher schon so, allerdings war das dann nach der Schule beendet, heute geht es da erst richtig los. Die Lehrer wüssten oft nicht, wie ihre Schüler aus dem Wochenende kämen und was da schon gelaufen sei. „Ich war zum Teil erschüttert, was die Schüler da miteinander machen“, sagt er über Beispiele zum Cybermobbing.

Breite Medienprävention

Um solchen Entwicklungen entgegenzuwirken gibt es an den Acherner Schulen unterschiedliche Präventionsmaßnahmen. „Wir machen eine breite Medienprävention in den Klassen fünf und sechs“, berichtet Stefan Weih, Schulleiter des Gymnasium Achern und auch an der Realschule werden die Fünftklässler am Schuljahresbeginn geschult.

Für die Beruflichen Schulen verrät Schneider: „Spätestens ab dem neuen Schuljahr soll es bei uns ein dauerhaftes Konzept in diesem Bereich geben.“ In einer Einführungswoche sollten dabei genau diese Problematiken klar angesprochen und die Gefahren aufgezeigt werden.

Fester Platz im Lehrplan

Am Gymnasium seien in die verschiedenen Schulfächer bereits zusätzliche Unterrichtseinheiten zu diesen Themen integriert, so Kilb, in Ethik und Religion sei Cybermobbing mittlerweile fest im Lehrplan enthalten. Dem stimmt Peter für die Realschule zu: „In der sechsten Klasse nehmen wir beispielsweise in Sexualkunde Bezug auf die Themen Nacktbilder oder Kinderpornografie in sozialen Medien.

Die Polizei ist ebenfalls regelmäßig in den Schulen zu Gast, beleuchtet die rechtlichen Aspekte und „bietet nochmal eine andere Autorität als wir Lehrer“, sagt Schneider.

Erhobener Zeigefinger bewirkt oft nur das Gegenteil

Oft helfe auch ein ganz normales Gespräch mit den Schülern, der erhobene Zeigefinger bewirke meist nur das Gegenteil, so Peter. Er frage dann: „Wollt ihr, dass ein Bild von euch im Bikini unten in der Aula oder am schwarzen Brett hängt?“ Solche Vergleiche würden helfen, die Prozesse in den sozialen Medien zu verdeutlichen.

Natürlich müssten darüber hinaus die Lehrkräfte besser geschult werden, meint Stefan Weih, denn meist sei dieses Thema in deren Studienzeit einfach noch nicht so virulent gewesen, als es aktuell der Fall sei. „Dementsprechend könne die dann auch mit mehr Kompetenz auftreten.“

Verantwortung liegt auch bei Eltern

Andererseits gibt es auch die Zeit nach dem Unterricht, die Verantwortung darf nicht ausschließlich bei Schule und Lehrern gesucht werden. Deshalb bieten die Acherner Schulen zu diesen Themen auch Veranstaltungen für die Eltern an. Doch diese Abende seien natürlich freiwillig und deswegen auch unterschiedlich gut angenommen, so Kilb und Peter bestätigt: „Da kommen nur die Eltern, die es sowieso interessiert.

Kinder wachsen heute damit auf, das ist einfach so, und wir müssen sie auf den Umgang vorbereiten.

Trotz der Probleme sind sich die Lehrer jedoch einig: Das Smartphone und auch die sozialen Medien werden immer wichtiger. „Kinder wachsen heute damit auf, das ist einfach so, und wir müssen sie auf den Umgang vorbereiten“, verdeutlicht Peter. Deshalb dürfen die Schüler, trotz allgemeinem Verbot, immer wieder ihr Handy zum sinnvollen Arbeiten im Unterricht nutzen, wie beispielsweise zum Recherchieren.

„Wir müssen den Schülern aufzeigen, welche gewaltigen Chancen diese Medien haben“, findet auch Weih, „es gibt tolle Vernetzungs- und Arbeitstools, die einen geschützten Raum zum Materialaustausch geben.“

Smartphone als wichtiges Arbeitsmittel

An Ralf Schneiders Beruflichen Schulen gibt es Klassen, in denen Geflüchtete unterrichtet werden, in einer Klasse etwa seien elf Schüler aus zehn verschiedenen Nationen. Da seien die Smartphones notwendig und mit Übersetzungsprogrammen, Sprach-Apps und Erklär-Videos dauerhaft im Einsatz. „Die Schüler sollen erkennen, dass das Handy auch ein wichtiges Arbeitsmittel sein kann“, sagt er und bringt es auf den Punkt: „Nur Kreide und Tafel gehen an der Lebenswelt unserer Schüler vorbei.“

Kommentar:

Smartphone und Tablet, Facebook Instagram, Twitter und Whats-App. Kinder und Jugendliche wachsen heutzutage in einer digitalen Welt auf. Vielleicht gerade deswegen gehen sie oft sehr unbedarft mit dieser Öffentlichkeit um, in der sie sich tagtäglich bewegen. Deswegen ist eines sicher: Schulen müssen den Kindern beim richtigen Umgang mit sozialen Medien eine Hilfestellung geben und aufzeigen, welche Konsequenzen aus ihrem Handeln in diesen virtuellen Räumen entstehen. Was passiert mit meinen privaten Inhalten, wenn ich sie auf eine Plattform stelle oder „nur“ in Whats-App verschicke. Was einmal ins Netz gelangt, ist lässt sich nur selten wieder zurückzuholen, das müssen die Schüler verstehen. Dafür tun die Acherner Schulen schon viel. Präventionsprogramme, Sensibilisierung von Schülern, Weiterbildungen für Lehrer. Sie haben verstanden, dass „neue“ und soziale Medien nicht mehr wegzudenken sind und auch in der Arbeitswelt, auf die sie ihre Schüler vorbereiten wollen, immer unverzichtbarer werden.

Auch der Aspekt der übermäßigen Nutzung, der „Handy-Sucht“, spielt eine immer größere Rolle. Mancher mahnt in Erinnerung schwelgend seine Kinder: „Früher haben wir draußen auf dem Spielplatz gespielt und nicht am Computer.“ Doch sind wir mal ehrlich: Für viele Eltern ist es doch äußerst bequem, ihre Kinder beim Restaurant-Besuch mit dem „Kinder-Video“ auf dem Tablet ruhigzustellen. Ab und zu eine Pommes, ab und zu ein Schluck Fanta und für den Rest des Abends herrscht angenehme Stille.

Nicht nur Jugendliche neigen dazu, tief in die digitale Welt abzutauchen. Man beobachtet doch immer mehr von denen – zwischen 40 und 60 – die mit einem entrückten Lächeln in einer Runde sitzend, angestrengt mit einem Zeigefinger und zusammengekniffenen Augen auf ihrem Smartphone tippen. Ab und zu kehren sie dann doch zu den Anwesenden zurück und rufen kichernd „Haha guck mal das lustige Foto, das muss ich gleich in unserer Wandergruppe teilen“. „Teilen“. Immer mehr „Erwachsene“ teilen ihr gesamtes (Gefühls-)Leben in sozialen Netzwerken, übrigens zur Scham ihrer Kinder. Und auch Cybermobbing ist längst bei älteren Generationen angelangt. Da vergisst so mancher Akademiker seine guten Manieren, wenn er sich wild durch die sozialen Medien kommentiert.

Nicht nur die Schulen sind also für die Sensibilisierung der Schüler zuständig, denn die Nutzung der sozialen Medien geht über den Sechs-Stunden-Schultag weit hinaus. Es ist genauso wichtig, die Eltern in die Verantwortung zu nehmen. Glücklicherweise haben auch das die Acherner Schulen schon gemerkt und bieten entsprechende Veranstaltungen für die Eltern an – jetzt müssen diese nur noch mitmachen.