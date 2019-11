Sperrung auf der Bahnstrecke zwischen Freiburg und Offenburg

Weil sich die Bremse am Kesselwagen eines Güterzugs entzündet hat, ist ein Teil der Bahnstrecke zwischen Freiburg und Offenburg am frühen Mittwochabend gesperrt worden.

Regionalzüge endeten in Lahr (Ortenaukreis) und Kenzingen (Kreis Emmendingen), wie ein Bahn-Sprecher sagte. Fernverkehrszüge wurden an Bahnhöfen zurückgehalten.

Die Polizei gab zunächst das Gleis in Richtung Freiburg wieder frei, gegen 19.30 Uhr wurde die Sperrung nach Angaben des Bahn-Sprechers auch in die andere Richtung aufgehoben. Es gebe aber noch Folgeverspätungen.

Update: technische Störung an einem #Zug auf der Strecke #Freiburg(Breisgau) <> #Offenburg. Gleis #Offenburg in Richtung #Freiburg(Breisgau) für Zugfahrten freigegeben. Gegenrichtung #Kenzingen in Richtung #Offenburg weiterhin gesperrt. Update folgt. #DBRegio_BW

