Sportvereine begegnen mit Kreativität dem verordneten Stillstand und leugnen die Sorgen nicht

Es sind schwere Zeiten für den Sport generell und die Amateure im Besonderen: Durch die Corona-Pandemie geraten auch Firmen, die die Sportvereine der Region finanziell unterstützen, in schwieriges Fahrwasser. Zur Ungewissheit, wie es mit Training, Liga- und Wettkampfbetrieb weiter geht, kommen damit materielle Sorgen. Einige Clubs begegnen der Krise mit Kreativität. Zu ihnen gehören die Ottenhöfener Ballsportler und die Bundesliga-Ringer des ASV Urloffen.

Die Achertäler wurden mit der pfiffigen Aktion „Zwei Vereine – ein Team! Gemeinsam durch die Krise!“ für ihre Unterstützer aktiv. Als das Coronavirus so ziemlich alles lahm legte, habe es beim ASV Ottenhöfen eine Aufarbeitung der Risiko-Szenarien gegeben, erklärt Mike Käshammer vom Vorstandsteam.

Zwei Sportvereine unterstützen nun ihre Unterstützer

Schnell sei klar geworden, nun müsse der Verein die Gönner unterstützen. Es entstanden Videos über die Sponsorenfirmen, die über WhatsApp, Instagram und Facebook verbreitet wurden. Die etwa 100 Adressaten teilten die Filmchen munter und vergrößerten so den Bekanntheitsgrad. Die Aktion kam an, Käshammer spricht von „sehr positiven Rückmeldungen“ der Geldgeber.

Es ist nun wichtiger denn je, dass jeder gerade die lokalen Firmen noch mehr unterstützt. So bleiben das Achertal und unsere Region auch in Zukunft attraktiv.

Die Fußballer vom FC Ottenhöfen, mit denen der ASV ein prima Verhältnis pflegt, seien gleich Feuer und Flamme für die Aktion gewesen. „Es ist nun wichtiger denn je, dass jeder gerade die lokalen Firmen noch mehr unterstützt. So bleiben das Achertal und unsere Region auch in Zukunft attraktiv“, sagt Käshammer.

Verordneter Corona-Stillstand trifft die Sportvereine in der Ortenau hart

Der verordnete Stillstand trifft die Sportvereine in der Ortenau in vielerlei Hinsicht hart. Zahlreiche Feste müssten ausfallen, dieses Geld fehle, so Gunter Wolf vom SV Freistett. Dazu: Das Sportheim – wie bei allen Clubs – verwaist. Ein weiterer Verlust bei den Einnahmen. Die bekannten Hanauerland-Spiele der Leichtathleten sind gestrichen. Wolf: „Wie willst Du ein 800-Meter-Rennen machen mit der 1,50-Meter-Abstandsregel?“

Kommendes Jahr wird der SVF 100 Jahre alt. Die Hanauerland-Spiele „wären eine gute Generalprobe gewesen“. Wolf ist zudem als Sportler betroffen. Er wollte beim Salzburg-Marathon auf der Halbdistanz starten. Der Wettkampf vom 15. bis 17. Mai ist abgesagt. Ein Quäntchen Hoffnung gebe es vielleicht noch für die Eurodistrikt-Meisterschaften Ende September, so Wolf.

Urloffener Ringer müssen mehrere Turniere streichen

Den Ringer des ASV Viktoria Urloffen machen die Begleiterscheinungen der Pandemie ebenfalls Probleme. Die deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Jugend fallen aus, dazu das Max-Langeneckert-Gedächtnisturnier am 16. Mai. „Ob die Bundesliga 2020 planmäßig starten kann, ist sehr fraglich“, äußert sich Vorstandssprecher Ralf Sauer.

Aktuell haben wir eine Finanzierungslücke im fünfstelligen Bereich.

Mit dem Sport kam das gesellschaftliche Leben beim ASV zum Erliegen. Damit fallen einige Veranstaltungen weg, die dem Verein Planungssicherheit beim Budget bescherten. „Aktuell haben wir eine Finanzierungslücke im fünfstelligen Bereich“, warnt Sauer, doch glücklicherweise erinnerten sich die Sponsoren auch in diesen schwierigen Zeiten an den Ringsport.

Dazu rief die Viktoria noch eine Unterstützer-Aktion mit dem Titel „Ein Team, eine Familie, Support Your Local Team“ ins Leben, die sich auf der Homepage des Vereins findet. Als Dankeschön erhalten die Spender einen Artikel aus dem Fanshop.

Zweite Mannschaft der TGH wurde mitten aus Runde gerissen

Bei der ambitionierten TG Hanauerland (TGH) turnte die zweite Mannschaft um den Aufstieg in die Oberliga mit und wurde, so Pressesprecher Fritz Zimpfer, „mitten aus der Saison heraus gerissen“. Damit fiel für die Hanauerländer das Ligafinale in Kehl flach.

„Das wäre die Plattform gewesen, das 30-jährige Bestehen der TGH publik zu machen“, so Zimpfer. Die Folgen der Corona-Krise greifen noch weiter: die Übungseinheiten mit den Turn-Kooperationspartnern in Gamshurst und Straßburg sind gestrichen, Training gibt es nur in Kleinstgruppen für die erste Mannschaft. In Sachen Zweitliga-Saison gelte das Prinzip Hoffnung. Geplant werde zumindest einmal, so Zimpfer, Gewissheit gebe es aber nicht.

Fußballer des traditionsreichen VfR Achern mit Sorgen

„Das Schlimmste ist, keiner weiß, wie es weiter geht“, sagt Sportvorstand und Teammanager Carlo Fusaro vom A-Ligisten VfR Achern. Die Fußballer des Traditionsvereins hatten gerade Fahrt aufgenommen, nur drei Punkte fehlen auf Rang zwei.

Immerhin: Einige Spieler aus der A-Jugend schicken sich an, in die Seniorenriege aufzurücken. Integrationsprobleme gebe es nicht, die Jungs hätten schon bei den Senioren mittrainiert, saßen teilweise schon auf der Bank.

Die Sorgen seien anderer Natur: Sponsoren müsste wegen der Krise passen, die Einnahmen gehen zurück, die Ausgaben für Platzpflege und anderes laufen weiter. Trotz alle ist für Fusaro – wie für alle Verantwortlichen in den Sportvereinen klar, „die Gesundheit geht vor“.