Stadtkapelle Achern ist schon wieder auf der Suche nach einem Dirigenten

Anzeige

Er soll „Spaß an neuen Ideen“ haben und zu einer „langfristigen Zusammenarbeit“ bereit sein: Zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren ist die Acherner Stadtkapelle auf der Suche nach einem Dirigenten. Rüdiger Müller hat als amtierender musikalischer Leiter „aus privaten Gründen“ gekündigt, bleibt aber bis Ende des Jahres im Amt. Damit wird das Galakonzert der Stadtkapelle am 1. Dezember (18 Uhr in der Mensa des Gymnasiums Achern) seine Abschiedsvorstellung.

Viel Lob zum Abschied

„Es tut uns sehr leid, dass Rüdiger Müller geht.“ Voll des Lobes über das Engagement des scheidenden Dirigenten ist Jürgen Schmid als Vorsitzender der Stadtkapelle. Als Leiter unter anderem des Sinfonischen Verbandsjugendblasorchesters Ortenau besitze Müller „eine außergewöhnliche Qualifikation“.

Zweite Trennung in kurzer Zeit

Nach der 33 Jahre währenden Ära von Stadtkapellmeister Rudolf Heidler hatte der Acherner Verein nun weniger Glück mit der Kontinuität bei der musikalischen Leitung: Nach nur einem Jahr im Amt trennte man sich von Heidlers Nachfolge Alexander Weber, und nun trennen sich die Wege der Stadtkapelle und ihres amtierenden Dirigenten Rüdiger Müller nach rund zweieinhalb Jahren.

Private Gründe für Schritt genannt

Müller selbst nannte auf Nachfrage des ABB private Gründe im Zusammenhang mit einem beruflichen Wechsel für die Kündigung. „Ich kann das zeitlich nicht mehr machen“, sagte der in Kappel-Grafenhausen wohnende Musiker. Die Kündigung sei ihm „sehr schwer gefallen“. Die Stadtkapelle sieht Müller im Übrigen gut aufgestellt: „Es sind sehr gute Musiker.“ Außerdem habe man in seiner Zeit in Achern mit der Gründung zweier Bläserklassen große Anstrengungen in der Nachwuchsarbeit unternommen.

Junge musikalische Talente

Auch das zusammen mit Oberachern gebildete Jugendorchester befinde sich „in gutem Fahrwasser“. Das zeige auch die Tatsache, dass musikalische Talente aus Achern mit dabei sind, wenn er mit dem Sinfonischen Verbandsjugendblasorchester Ortenau vom 26. Oktober bis 3. November auf eine Konzertreise nach Kanada und in die USA gehen wird.