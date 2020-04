Stimmung reicht in Achern nach der Corona-Zwangspause von Erleichterung bis Hektik

Anzeige

Von Kritik über Erleichterung bis hin zu großer Unruhe reicht das Stimmungsbild in Achern am ersten Tag unter der neuen Corona-Verordnung: Einzelhändler bis 800 Quadratmeter Fläche dürfen seit Montag wieder ihre Türen öffnen.

Es gibt sie schon wieder, die mit bunten Einkaufstüten bepackten Fußgänger in der Acherner Innenstadt – am Montag, dem ersten Tag unter neuer Regelung für den Einzelhandel waren sie allerdings noch rarer als die wenigen auf der Straße getragenen Schutzmasken.

Absperrmarkierungen und handgemalte Hinweiszettel in den Schaufenstern zeugen von der „neuen Einkaufsrealität“, und wo sich am Morgen ganz vereinzelt vor Geschäften kurze Schlangen aus Abstand haltenden Wartenden gebildet hatten, sieht es um die Mittagszeit bei einem Rundgang durch die Acherner Hauptstraße eher ruhig aus.

„Nahezu alle berechtigten Einzelhandelsgeschäfte“ öffneten am Montag wieder ihre Türen, hatte Oberbürgermeister Klaus Muttach am Sonntag mitgeteilt. Zu den kleineren Geschäften in Achern, die eindeutig unter die neue 800-Quadratmeter-Regelung fallen, gehört beispielsweise die „Villa Kunterbund“, die am Montag mit verkürzten Öffnungszeiten startete; von Dienstag an sollen es wieder die üblichen Zeiten sein.

„Für uns ist das gut, dass damit jetzt überhaupt wieder etwas geht. Ein schwieriges Thema – ich würde das nicht entscheiden wollen“, sagt Inhaberin Ursula Hund-Vogt. Über das Wochenende hätten sich die Mitarbeiter eilig „schlaumachen“ müssen, wie die Öffnung möglich werden kann. „Jetzt müssen wir sehen, wie die Leute reagieren.“ Maximal drei Personen dürfen das Geschäft gleichzeitig betreten, darauf weist ein Hinweisschild außen hin, dazu kommt ein Spender mit Desinfektionsmittel und ein Schutz aus Plexiglas an der Verkaufstheke.

Die kurzfristig bekanntgegebene Entscheidung hatte auch OB Muttach kritisiert: „Es wäre schön gewesen, wenn wir noch einen Arbeitstag dazwischen gehabt hätten“. Geschäfte, die größer als 800 Quadratmeter sind, müssen auch dann geschlossen bleiben, wenn sie ihre Verkaufsfläche zum Beispiel durch die Schließung eines Stockwerks auf den „Grenzwert“ reduzieren wollten, so die Stadtverwaltung. Hier gehe Baden-Württemberg deutlich restriktiver vor als beispielsweise Rheinland-Pfalz.

Das sei nicht immer ganz schlüssig, sagte Muttach auf Anfrage weiter, etwa wenn andernorts Outlet-Center mit mehreren einzelnen Läden wieder öffnen dürfen, ein deutlich über der Quadratmetergrenze liegendes Geschäft aber nicht. Nichtsdestotrotz halte er eine schrittweise Öffnung für richtig, so der OB, nur: „Das ein oder andere wurde hier mit sehr heißer Nadel gestrickt“.

Muttach lobte, dass der Einzelhandelsverband für seine Mitgliedsunternehmen eine weitgehende Konzeption entwickelt habe, wie Kunden- und Mitarbeiterschutz gewährleistet werden könne. Die Kommunen seien derweil „deutlich“ darauf hingewiesen worden, „dass sie als Ortspolizeibehörde die Einhaltung überwachen und Verstöße als Ordnungswidrigkeiten sanktionieren müssen“, heißt es weiter von der Stadt.

Dass die Stimmung bei den Kunden offenbar umgeschlagen ist, hat unterdessen Ulrike Keller von der „Phocus Fotowelt“ am Montag bemerkt: Die Post- und Lotto-Annahmestelle des Geschäfts innerhalb des Scheck-In-Centers war bisher bereits in Betrieb, nun kam die Öffnung der Fotoabteilung dazu.

„In den drei Wochen hat alles verhältnismäßig gut geklappt“, sagt sie. Schon vor Montag habe man viel zu tun gehabt, und am ersten Öffnungstag sei nur etwas mehr zusätzliche Kundschaft dazugekommen – und trotzdem habe sich die Situation schlagartig verändert.

„Hektik und extreme Unruhe“ habe sie bei den Kunden bemerkt, noch dazu müssten die Menschen öfter als bisher auf die Einhaltung der Abstandsregeln hingewiesen werden. „Ich hoffe, das normalisiert sich bald“, so Ulrike Keller. Die Mehrkosten für die Corona-taugliche Ausstattung hätten sich in Grenzen gehalten: „Desinfektionsmittel hatten wir schon immer viel auf Lager, und als Schutzschild haben wir uns schon vor der Verordnung selbst etwas zusammengebaut“.

Weiter geschlossen bleiben gemäß der jetzt geltenden Verordnung in Achern die größten Möbel- und Modehäuser; bei den meisten springt während der Umfrage dieser Zeitung nur noch der Anrufbeantworter an. Zu den Betroffenen gehört unter anderem das Kaufhaus Peters – Bernd Peters fasst sich in seinem Kommentar zur Lage kurz: „So sind eben jetzt die Regeln in Baden-Württemberg“.