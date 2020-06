Streit um Windräder in Oppenau: Verwaltungsgericht bremst Regierungspräsidium aus

Anzeige

Das ging gründlich schief. Gegen den Willen des Offenburger Landratsamts wollte das Regierungspräsidium den Weg für den Bau von zwei Windrädern in Oppenau ebnen – in einem Landschaftsschutzgebiet. Das Verwaltungsgericht hat die Freiburger Mittelbehörde jetzt auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Es gab Klagen der Stadt Oppenau und des Schwarzwaldvereins statt.

Das Regierungspräsidium habe mit seinem Vorgehen nicht nur die Beteiligungsrechte der Stadt Oppenau verletzt, auch dem Schwarzwaldverein habe man Mitsprache versagt, erkannten die Verwaltungsrichter in ihrem am Montag veröffentlichten Urteil auf eine Klage von Stadt und Schwarzwaldverein hin. Ob der von dem Energieversorger EnBW geplante Windpark damit hinfällig ist, steht noch dahin – gegen die Entscheidung ist eine Berufung zum Verwaltungsgerichtshof möglich.

Tauziehen um zwei Windräder

Das Tauziehen um die zwei Windräder in den durchaus sensiblen Arealen aus Oppenauer Gemarkung, – den Landschaftsschutzgebieten Lierbachtal und Kniebisstraße sowie Oberes Achertal, zieht sich seit dem Jahr 2016 hin. Seinerzeit hatte das Landratsamt eine Befreiung von den Verordnungen für die Ausweisung der Landschaftsschutzgebiete abgelehnt. Der Energieversorger legte Widerspruch ein – und bekam daraufhin aus Freiburg Grünes Licht. Zu Unrecht, wie die Verwaltungsrichter entschieden.

Es fehlte an Mitsprache

Denn für den Bau der Windräder wäre eine Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz notwendig gewesen, auszustellen vom Offenburger Landratsamt. Und nur in diesem Verfahren habe auch über die Befreiung von den Verordnungen zum Landschaftsschutz entschieden werden dürfen. Dabei aber hätten unter anderem die Stadt Oppenau und der Schwarzwaldverein gefragt werden müssen.

Schwarzwaldverein auch betroffen

Als das Freiburger Regierungspräsidium die Befreiung von den Bestimmungen selbst erteilte, habe man diese Mitsprache in der Konsequenz praktisch ausgehebelt, fanden die Richter. So wurde beispielsweise dem Schwarzwaldverein die Möglichkeit genommen, eine Umweltverträglichkeitsprüfung gerichtlich durchzusetzen.

Landratsamt schweigt

Die Freiburger Richter geben damit dem Offenburger Landratsamt recht, das sich freilich am Montag jegliches Triumphgeheul verkniff – Auskünfte gebe ausschließlich das Regierungspräsidium, hieß es wortkarg aus der Pressestelle von Landrat Frank Scherer, da dieses die Angelegenheit im Rahmen der Fachaufsicht übernommen habe.

Insgesamt drei Windräder

Die Kontroverse um die insgesamt drei geplanten Windräder – nur zwei liegen im Landschaftsschutzgebiet – im Bereich des Oberen Achertals und des Renchtals hatte sich über fest fünf Jahre hingezogen – und war teilweise in aller Schärfe geführt worden.

Entscheidung politisch motiviert?

So hatte der Oppenauer Bürgermeister Uwe Gaiser im Jahr 2018 in einer Gemeinderatssitzung dem Regierungspräsidium vorgeworfen, die Entscheidung aus politischen Motiven getroffen zu haben. Man greife damit in das erste Landschaftsschutzgebiet im Ortenaukreis ein, das bereits 1951 festgelegt worden sei. Bürgermeister Uwe Gaiser war am Montag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Wir sind damals davon ausgegangen, dass es das richtige Verfahren ist Matthias Henrich, Regierungspräsidium

„Wir sind damals davon ausgegangen, dass es das richtige Verfahren ist“, sagte Matthias Henrich, Sprecher der Regierungspräsidiums in Freiburg. Zwischenzeitlich habe es eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs in einer anderen Sache gegeben, in der ein immisionsschutzrechtliches Verfahren gefordert worden sei.

EnBW bezieht an diesem Dienstag Stellung

Ein solches habe das Regierungspräsidium im vorliegenden Fall an die naturschutzrechtliche Entscheidung anhängen wollen, erläutern dazu die Juristen aus der Freiburger Mittelbehörde. Dieses Vorgehen aber habe das Verwaltungsgericht nun als nicht zulässig angesehen. Antragssteller EnBW will sich an diesem Dienstag zu den Vorgängen äußern.