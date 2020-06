Südbaden stimmt für den Saison-Abbruch der Amateurfußballer

Anzeige

Jetzt ist es offiziell: Die Saison 2019/20 bei den Amateurfußballern ist beendet. Beim außerordentlichen Verbandstag des Südbadischen Fußballverbands (SBFV) gab es am Samstag eine deutliche Mehrheit für den Beschlussvorschlag des Verbandes, der einen Abbruch zum 30. Juni vorsieht.

Ein von 28 Vereinen eingereichter und viel diskutierter Alternativvorschlag, wonach auch Teams auf Relegationsrängen aufsteigen sollen, wurde beim virtuellen Treffen abgelehnt. Somit steigen nur die Meister sowie Teams auf direkten Aufstiegsplätzen der nach Quotienten-Regel erstellten Tabellen auf, sportliche Absteiger gibt es nicht. Die Entscheidung betrifft alle Spielklassen der Frauen und Männer von der Verbandsliga abwärts sowie der Jugend.

Entscheidung in Nordbaden und Württemberg am Samstagnachmittag

Die Verbände in Nordbaden und auch in Württemberg entscheiden am Samstagnachmittag über Abbruch oder Fortsetzung der Saison 2019/20. Nach dem Beginn der Corona-Pandemie in Europa hatten die drei baden-württembergischen Verbände den Spielbetrieb am 13. März gestoppt und am 12. Mai bei einer gemeinsamen Video-Konferenz wegen der Folgen der Krise die Beendigung der Runde empfohlen.

Der Spielbetrieb wird frühestens im September fortgesetzt, ein vorläufiger Rahmenplan des Südbadischen Verbands sieht den Auftakt in einigen Ligen am 5./6. September vor.