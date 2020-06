Tanzschulen in Bühl kämpfen trotz Corona-Lockerung um ihre Existenz

Anzeige

Freudentänze macht in den Tanzschulen niemand, auch wenn die Lockerung der Corona-Verordnung ihnen deutlich mehr Handlungsspielraum bringt. Nach wie vor befinden sich diejenigen, die vom Tanzunterricht leben, in einem heftigen Existenzkampf.

„Die Lockerung ist wichtig!“: Für Fabian Ruf, Gesellschafter der Tanzschule Fromme in Bühl, bedeutet die Abkehr von der 40-Quadratmeter-Regel einen Schritt in Richtung Existenzsicherung. Jüngst sprach sich der Lenkungsausschuss des Landes Baden-Württemberg dafür aus, dass künftig auch 25 Quadratmeter Fläche pro Tänzer (oder neuerdings auch ein Tanzpaar) ausreichen. Bei stationären Tänzen sind sogar zehn Quadratmeter genehmigt, freut sich Ruf, der zuletzt noch einmal bange Stunden durchlebte, bis die Verordnung wirklich passte.

CDU-Landtagsabgeordneter Tobias Wald sieht Entwicklung in richtige Richtung

„Ich bin froh, dass das gelaufen ist“, freut sich Tobias Wald. Der Landtagsabgeordnete der CDU aus dem Wahlkreis Baden-Baden/Bühl hatte prompt reagiert und sich in Stuttgart für die Belange der Tanzschulen stark gemacht, als der Hilferuf von Tanzschul-Chefin Daniela Fromme und Fabian Ruf per E-Mail einging. „Wir sind auf einem sehr guten Weg“, konstatierte Wald nach der Sitzung des Ausschusses. Rückblick: Als der wegen der Corona-Pandemie verordnete Stillstand kam, mussten auch die Tanzschulen ihren Betrieb einstellen.

Mit der ersten Lockerung kam die Vorschrift von maximal zehn Personen, wobei 40 Quadratmetern Raum pro Tänzer vorgeschrieben waren. „Da war nicht mal ansatzweise eine Zukunftsperspektive gegeben gewesen. Wir sind eine sehr kleine Tanzschule“, schildert Ruf, „unser großer Raum umfasst 100 Quadratmeter.“ Die Flächenverordnung bedeutete im Fall Fromme: Zwei Tänzer, ein Lehrer. „Da hätten wir zumachen können“, so Ruf.

Tanzschule Fromme schickte Hilferuf an Landesregierung

Die Tanzschule reagierte, schickte einen Hilferuf an den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, sämtliche Minister und die zuständigen Landtagsabgeordneten, an die Bühler Stadtverwaltung, an Gemeinderäte und Tanz-Funktionäre. Viele Tanzschulen seien mit der bisherigen Regelung sehr schnell an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen, erläutert Wald.

Kein Betrieb wie vor dem Lockdown

Mit der Neufassung der Verordnung solle erreicht werden, dass einerseits dem erforderlichen Gesundheitsschutz Rechnung getragen, andererseits mit der neuen Raumgröße auch den berechtigten, wirtschaftlichen Interessen entsprochen werde. Und dennoch: Von einem Tanzschulbetrieb wie vor dem Lockdown könne keine Rede sein, so Ruf, das mache sich bei den Einnahmen bemerkbar.

Stammkunden halten die Treue

„Für uns ist es nach wie vor zu wenig, vor allem im Kinder- und Jugendbereich“, verweist er auf Angebote wie Dance4Fans. Eines beruhigt den Fromme-Gesellschafter allerdings: Die Kunden hielten der Tanzschule die Treue. „Da sind wir sehr dankbar. Und wir haben sogar eine neue Kundin gewonnen“, sagt Ruf. Er empfindet es wichtig, in die allgemeine Diskussion um den Erhalt des kulturellen Lebens die Tanzschulen einzubeziehen. „Dazu kommt, Tanzen ist äußerst gesundheitsfördernd“, erklärt er.

Einige Tanzschulen haben aufgegeben

Der gebürtige Kaiserstühler weiß um die derzeitigen Schwierigkeiten in der Branche: „Es gibt auch in Baden-Württemberg Tanzschulen, die mussten zumachen.“ Hans-Peter Behrens, Landtagsabgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen, begrüßt die Modifikation. Die Regelung mit 40 Quadratmetern pro Person sei „nicht praktikabel“ gewesen. „Natürlich ist der Weg hin zu 25 Quadratmetern wichtig“, so Behrens.

Weiter Ungewissheit

Vor allem die Ungewissheit, wie es weiter geht, beschert denjenigen, die vom Tanzunterricht leben, große Sorgen. Ruf hofft, dass keine zweite Infektionswelle mit einem erneuten Stillstand und Schließungen kommt: „Da sind wir schon ein etwas nervös.“ Bei einem erneuten Lockdown hätte die Tanzschule Fromme wohl ein Problem, ist sich Ruf sicher.