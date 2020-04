THW Achern ist wegen Corona in Alarmbereitschaft

Anzeige

Wegen der Corona-Krise ist der Acherner Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) in erhöhter Alarmbereitschaft – so lange wie noch nie in seiner Geschichte. Einen besonderen Corona-Einsatz in der Nacht vom 24. zum 25. März.

Das THW eskortierte einen Bus mit einer niederländischen Reisegruppe von der Autobahn auf das THW-Übungsgelände im Maiwald. Die Gruppe befand sich auf dem Nachhauseweg von Italien in die Niederlande, nachdem wegen Corona eine Kreuzfahrt endete. Einige Teilnehmer der Reisegruppe waren positiv auf das Coronavirus getestet worden. Eine kurze Rast für ihre Notdurft konnte die niederländische Gruppe auf dem Gelände des THW Achern verrichten – abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Eine Autobahn-Rastanlage kam wegen der Gefahrenlage nicht infrage.

Die Landesregierung richtete eine Hilfsanfrage an das THW, um die Reisegruppe zu unterstützen. „Die Anfrage kam abends um 21 Uhr“, erinnert sich Zink. Dann ging alles ganz schnell. „Das Übungsgelände war der geeignete Standort für die Rast der Reisegruppe. Im Winter und Frühjahr haben wir dort keinen Betrieb.“ Rasch richteten die Helfer Räume und Sanitäranlagen. Zwischen zwei und drei Uhr nachts holte das THW den Bus an der A5-Ausfahrt Achern ab und begleitete ihn nach der Pause zurück zur Autobahn.

Eine besondere Situation

„Das ist für uns eine besondere Situation“, betont Marco Zink. Der reguläre Dienst im Acherner Ortsverband ist ausgesetzt. Damit verhindert das THW, dass sich unter den Helfern eine Infektionskette bilden könnte. „Es wurden Regeln aufgestellt und Vorkehrungen getroffen, wenn man mit dem Virus in Kontakt kommt“, erklärt Zink. Das THW Achern ist jederzeit bereit für Transporte, beispielsweise von Schutzmaterial. Im Gegensatz zur Feuerwehr hat das THW größere Transportfahrzeuge. Auf Abruf sei es die längste Einsatzphase. Zum Vergleich: „Bei einem Hochwasser sind wir meistens nur ein bis zwei Tage im Einsatz“, so Zink. Größere Hochwassereinsätze hatten die Acherner Helfer 2002 bei Leipzig und 2013 an der Elbe bei Magdeburg. „Das dauerte jeweils mehr als eine Woche“, erinnert sich Zink. Nachdem Orkan Lothar Ende 1999 wütete, beteiligte sich das THW Achern mehr als vier Tage an den Aufräumarbeiten.

Unterstützung für Bundespolizei

Zu Beginn der verschärften Corona-Maßnahmen unterstützten die ehrenamtlichen Helfer aus Achern die Bundespolizei bei den Grenzkontrollen am Rheinübergang Freistett. Das THW leuchtete die Kontrollstelle vom 13. Bis zum 16. März aus, bis für die Bundespolizei eine feste Beleuchtungsanlage installiert war. „Dafür sind für zwei Schichten jeweils vier Personen vor Ort gewesen“, berichtet Marco Zink, Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit des THW Achern. Intern dokumentiert er sämtliche Einsätze. Vom 16. März an stellte das THW für die Bundespolizei bei Freistett ein Zelt zur Verfügung, damit die Beamten einen Aufenthaltsraum hatten, bis eine langfristige Lösung vorhanden war.

Bei den Grenzkontrollen in Freistett sprang das THW Achern für seine Kehler Kollegen ein, da diese am Grenzübergang Europabrücke aushelfen mussten. Im Gegensatz zu kleineren Grenzübergängen war in Freistett die entsprechende Infrastruktur dank altem Zollhaus und Tankstellengelände vorhanden. „Deshalb war es kein größerer Aufwand, Kabel und Wasserleitungen zu verlegen“, erklärt Zink.

So war dieser Einsatz kürzer, als beispielsweise für die Rastatter THW-Kollegen an den Übergängen Iffezheim und Wintersdorf. Mehrere Tage im Voraus bereitete sich das Acherner THW auf diesen Einsatz vor und plante sein Kontingent so, dass im Krankheitsfall weiterhin Personal vorhanden war.

THW Achern verpflegt Einsatzkräfte

Am vergangenen Dienstag waren die THW Ortsverbände Kehl, Offenburg und Achern gemeinsam im Einsatz. An Kontrollstelle an der Europabrücke errichteten Helfer des OV Offenburg eine Kabelbrücke aus Bauteilen ihres Einsatzgerüstsystems. Der Acherner Ortsverband übernahm mit seiner Fachgruppe Logistik-Verpflegung die Versorgung der Einsatzkräfte.