Tödlicher Unfall auf der A5: Pkw fährt ungebremst in Sattelzug

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 4.30 Uhr hat es auf der Südfahrbahn der A5 etwa einen Kilometer nach der Anschlusssteille Lahr einen tödlichen Unfall gegeben. Dabei fuhr ein Pkw offenbar ungebremst in einen Sattelzug, berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Der Pkw-Fahrer kam dabei ums Leben. Die Unfallursache ist aktuell noch nicht bekannt, erklärte die Polizei gegenüber den BNN.

Die Straße ist in Richtung Süden wegen Bergungsarbeiten voll gesperrt. Die Straßenverkehrszentrale empfiehlt eine Umleitung über die Anschlussstelle Lahr.