Tote 20-Jährige aus Bühlertal: Mutmaßlicher Mörder wollte, „dass sie aufhört zu schreien“

Bei dem Mordprozess vor dem Schwurgericht sind am Freitag viele Details zu den letzten Minuten der 20-Jährigen zur Sprache gekommen, die im September 2019 in Bühlertal Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.

Von unserer Mitarbeiterin Christiane Krause-Dimmock

Zu verantworten hat sich dafür ihr Exfreund, von dem sie sich nach knapp fünf Monaten getrennt hatte.

Waren die Einlassungen, welche Strafverteidiger Gerhard Bräuer zum Auftakt des Verfahrens für den Angeklagten abgegeben hatte, eher knapp und sachlich gewesen, ging es nun um Details. Über diese hatte der Angeklagte mit dem forensische Gutachter gesprochen, welcher nun berichtete.

Eine Handlung im Affekt ist ihm zufolge nicht gänzlich von der Hand zu weisen. Eine krankhafte Störung erkannte er aber nicht. In seiner Darstellung erläuterte der forensische Gutachter, wie der Angeklagte die Beziehung wahrgenommen hatte. Traurig sei er gewesen, habe nach der Trennung mit Rosenblättern und einem Brief versucht, seine Freundin zu einem Neuanfang zu bewegen. Doch das habe sie abgelehnt.

Stattdessen vereinbarten beide ein Treffen, bei dem sie im Elternhaus des Angeklagten ihre persönliche Dinge abholen wollte. Unter anderem sei es dabei um eine Kuchenplatte gegangen, die zwischen den beiden immer wieder zum Zankapfel geworden war.

Am Tag der Verabredung habe er freigehabt. Für seine Verhältnisse sei es nicht außergewöhnlich, dass er schon am Vormittag während des Wartens bereits beim dritten Bier angelangt war. Dass er die spätere tödliche Attacke geplant hat, bestritt der Angeklagte gegenüber dem Gutachter vehement.

Angeklagter: „Ich wollte nur, dass sie aufhört zu schreien.“

Dass er sich am Vorabend schlau gemacht hatte, wie in Deutschland Mord geahndet wird, erklärte er damit, dass er eine Dokumentation über amerikanische Gefängnisse und sicherungsverwahrte Personen gesehen habe. Obendrein sei er wohl nicht davon ausgegangen, dass die Trennung endgültig ist.

Als an besagter Kuchenplatte neuerlich ein Streit entbrannte, habe sich der Angeklagte völlig überfordert gefühlt. Als seine Exfreundin ihn obendrein verbal abkanzelte und die Stimmen lauter wurden, wollte er sie beruhigen. Doch sie stieß ihn von sich, woraufhin er sie mit beiden Händen an den Hüften packte und die junge Frau in Richtung Bett warf. Dabei schlug sie mit dem Kopf offenbar heftig gegen die Wand und begann lautstark zu schreien. Die Blutflecken, die dabei an der Wand entstanden, will er erst sehr viel später bemerkt haben.

Er habe nur gewollt, dass sie aufhört zu schreien. Er schilderte wohl dem Sachverständigen, dass er sich deshalb auf ihre Unterschenkel gekniet und sie mit einer Hand gewürgt habe. Angesehen habe er sie dabei nicht. Er habe die Augen geschlossen und dann einen Filmriss gehabt.

Sich das anzuhören, war unübersehbar eine schwere Prüfung für die Familie der Getöteten. Mutter und Schwester verließen den Saal. Auch im Zuschauerraum flossen vereinzelt Tränen. Auch als der Angeklagte wieder zu sich gekommen sei, vermied er den Blick auf das tote Mädchen, sei zuerst orientierungslos auf dem Boden gesessen und habe versucht zu begreifen, was passiert ist, berichtete der Gutachter. Seinem besten Freund schrieb er schließlich, dass er sie umgebracht habe.

Das Verfahren wird am 18. Juni um 14 Uhr im Saal 118 des Landgerichts fortgesetzt.