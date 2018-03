„Traumberuf“ Notar

Die Arbeit eines Notars ist aus seiner Sicht keineswegs eine trockene Angelegenheit: Norbert Eberle schätzt an seinem Beruf den Gestaltungsspielraum: „Das fordert – und macht Spaß.“ Die mit der Aufgabe des Notars verbundene Nähe zu den Menschen habe ihm „anrührende und ergreifende Momente“ beschert.

„Nie bereut“

Dass er Notar wurde, hat Eberle „nie bereut“. Und doch musste er nun – vorzeitig – Abschied nehmen von seinem „Traumberuf“: Als letzter Vertreter des seit 1806 bestehenden badischen Amtsnotariats in Achern hat er nach fast 22-jähriger Tätigkeit im Zuge der Notariatsreform seinen Stuhl im Amtsgerichtsgebäude geräumt.

Freiwillig verzichtet

„Die Reform kam zu spät für meine Lebensplanung“, bedauert der 62-Jährige, der nach reiflicher Überlegung freiwillig auf den Wechsel vom verbeamteten zum freiberuflich tätigen Notar in Achern verzichtete. Und damit den Weg für seinen ehemaligen Kollegen Thomas Kauffer freimachte, der seit Jahresbeginn sein Büro im ehemaligen Torhaus der Illenau betreibt.

„Flucht nach vorn“

Die Notariatsreform selbst betrachtet Eberle mit eher gemischten Gefühlen: „Sie war nötig“, räumt er ein, „weil die langjährige Forderung nach angemessener Ausstattung der Amtsnotariate politisch nicht durchsetzbar war“. Für ihn war es „eine Flucht nach vorn“ – nachdem der Europäische Gerichtshof am 28. Juni 2007 die teilweise dem Land zufließenden Gebühren als „verdeckte Steuer“ eingestuft hat. Das habe nicht nur zur Reform des Notariatswesens geführt, sondern auch zu einer Neuordnung der mit diesen verbundenen Grundbuchämter und Nachlassgerichte.

Nach der Reform ist vor der Reform

Eberle bezweifelt, dass es bei dem durch die Notariatsreform geschaffenen Einrichtungen lange bleibt. Dagegen spreche die in der aktuellen rechtspolitischen Diskussion unter dem Schlagwort „großes Nachlassgericht“ herausgearbeitete Notwendigkeit eines Umbaus der Nachlassgerichte in ihrer jetzigen seit wenigen Wochen auch in Baden-Württemberg bestehenden Form. Gefahr drohe aber auch dem hier im Land neu eingeführten Nur-Notariat. Auf europäischer Ebene treten starke Kräfte für eine Liberalisierung insbesondere der Zugangsbeschränkungen und des Kostenrechts ein. Dies verwundere angesichts der zu veranschlagenden Notargebühren, die bis zu 60.000 Euro für eine Urkunde reichen, nicht. Eberle: „Nach der Reform ist vor der Reform.“

Stichwort Notariatsreform

Ziel der Notariatsreform war es, ab 1. Januar 2018 alle notariellen Aufgaben in Baden-Württemberg – wie im übrigen Bundesgebiet – selbstständigen Notaren zu übertragen. Deshalb wurden die bisher rund 300 staatlichen Notariate aufgelöst, so dass Beurkundungen künftig ausschließlich von freiberuflich tätigen Notarinnen und Notaren wahrgenommen werden. Notare, die bisher im Landesdienst tätig waren, konnten auf ihren Antrag hin aus dem Landesdienst in den Status eines selbstständigen Notars zur hauptberuflichen Amtsausübung wechseln. Für die rechtssuchende Bevölkerung hat die Notariatsreform nach Darstellung des zuständigen Justizministeriums keinerlei Auswirkungen auf die Höhe der Notarkosten. Unterschriftsbeglaubigungen können auch weiterhin durch Ratsschreiber bei Grundbucheinsichtsstellen der Städte und Gemeinde erfolgen (Quelle: Ministerium für Justiz und für Europa Baden-Württemberg).

Gebührenordnung unverändert

Mit einer gewissen Spannung betrachtet Eberle die Frage, ob auf die Bürger durch die Notariatsreform letztlich höhere Kosten zukommen. Natürlich sei die Gebührenordnung unverändert – im Unterschied zu früheren Zeiten, als die Amtsnotare mit unzureichender Ausstattung kämpfen mussten. Damals wurden Urkunden mit dem geringst möglichen Aufwand abgewickelt – und zu Zeiten der kommunalen Grundbuchämter übernahmen vielerorts die Ratsschreiber die (kostenfreie) Überwachung des Urkundenvollzugs.

Kostenpflichtige Zusatzangebote

Durch die fortschreitende Digitalisierung des Rechtsverkehrs und die bessere Ausstattung der Nur-Notare gebe es nun aber durchaus Anreize, den „Kunden“ Zusatzangebote schmackhaft zu machen – kostenpflichtig natürlich. Beispielsweise kostet der elektronische Versand eines Dokumentes beispielsweise einer Löschungsbewilligung an das Grundbuchamt durch den Notar bis zu 250 Euro. Hat man das Grundbuchamt wie hier in Achern vor Ort, so Eberle, ist deshalb jeder gut beraten, solche Dokumente selbst zum Grundbuchamt zu tragen.

Privilegien für Kirchen und Kommunen entfallen

Doch nicht nur „Otto Normalverbraucher“ könnte betroffen sein. Mit der Reform entfallen Privilegien für Städte und Gemeinden ebenso wie für die Kirchen, die künftig nicht mehr von einer Gebührenbefreiung profitieren. Das gelte übrigens auch für Landwirte. Fest steht für Eberle ferner, dass das Land eine profunde Einnahmequelle verliert: Dem Gemeinwesen, so schätzt er, werde jährlich Millionenbeträge entgehen.

Deutliche Gebrauchsspuren

Kein Wunder also, dass das Land als Norbert Eberles Dienstherr vor der großen Reform nicht mehr in Kleinigkeiten wie die Beschaffung einer neuen Bestuhlung für die, deutliche Gebrauchsspuren aufweisenden Sitzgelegenheiten in Büro des Notars investieren wollte. Obwohl dieses durchaus noch eine Weile gebraucht wird: Rund 600 „Altfälle“ aus dem vergangenen Jahr stehen für Norbert Eberle noch auf der Agenda. Dafür arbeitet er neben seiner neuen Tätigkeit beim Nachlassgericht in Offenburg eben abends und am Wochenende. Auch das wird sicher keine trockene Angelegenheit.

Norbert Eberle

Geboren in Worms, aufgewachsen an der Bergstraße, verbrachte Norbert Eberle sein gesamtes Berufsleben in Südbaden. 1989 kam er als Zivilrichter ans Amtsgericht Freiburg, dann folgte eine Tätigkeit am Landgericht Baden-Baden. Weitere Stationen seines Berufslebens waren ab 1991 die Notariate in Lahr, Ettenheim und Gengenbach.

Am 1. April 1996 wechselte der promovierte Jurist nach Achern. Norbert Eberle, der sich hier einige Jahre auch als Stadtrat engagierte, ist verheiratet und hat zwei Kinder.