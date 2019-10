Unbekannter wütet in Memprechtshofener Schulgebäude

Anzeige

Die Serie an mutwilligem Vandalismus reißt in Rheinau nicht ab. Nun hat es die ehemalige Pestalozzischule im Stadtteil Memprechtshofen getroffen, wo der Gemischte Chor einen Proberaum hat. Ein Unbekannter hinterließ in dem Gebäude eine Spur der Verwüstung und 5.000 Euro Schaden.

Als eine Sängerin den anliegenden Friedhof am Sonntag besuchte, kam ihr ein offen stehendes Fenster an der Gebäuderückseite merkwürdig vor. Sofort verständigte sie Hausmeister Ulrich Hirtz. Im Gebäude fand er eine Spur der Verwüstung vor und alarmierte die Polizei.

Zehn Euro gestohlen

Diese teilte am Montagnachmittag mit, dass ein unbekannter Einbrecher sämtliche Klassenzimmer durchwühlte. Nach Informationen dieser Zeitung richtete er auch im Proberaum ein Chaos an. Aus der Kaffekasse der Sänger stahl der Unbekannte zudem etwa zehn Euro.

Durch Fenster ins Gebäude gelangt

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter vermutlich zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, durch ein aufgehebeltes und eingeschlagenes Fenster auf der Rückseite in das Gebäude gelangte. Der benachbarte Kindergarten hatte in dem Gebäude verschiedene Farbeimer und Bastelmaterialen deponiert.

Wände und Böden mit Farbe beschmiert

Auch an diesen Materialen vergriff sich der Unbekannte bei seiner Vandalismustour. Im Inneren der ehemaligen Schule beschmierte er alle Wände und Böden und schüttete Federn darüber. In den oberen Klassenzimmern verstopfte der Täter den Abfluss an den Waschbecken mit Papiertüchern und drehte den Wasserhahn auf.

Büromaterialien verteilt

Im Keller entriegelte er alle Fenster, sodass ein ungehindertes Einsteigen von außen möglich war. Am Sonntag hielt sich zwischen 10.30 bis 13.30 Uhr erneut ein Unbekannter im Gebäude auf und verteilte verschiedene Büroartikel in den Räumen und außen herum. Ob diese Artikel dem Gemischten Chor gehören oder ob es sich um Bastelmaterialien des Kindergartens handelt, ist unklar. Ein Oberlicht im Obergeschoss soll ebenfalls zerstört worden sein. Die Beamten des Polizeireviers Kehl ermitteln.

Zeugenhinweise an den Polizeiposten Rheinau, Telefon: (0 78 44) 9 11 49-0.