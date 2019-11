Verlagerung der Großweierer Spedition Deichelbohrer in die Acherner „Heid“ ist gescheitert

Anzeige

Enttäuschung auf allen Seiten: Die geplante Umsiedlung der Spedition Deichelbohrer ist gescheitert. Das Unternehmen und die Stadtverwaltung konnten sich nicht auf die Modalitäten des Umzugs in die Acherner „Heid“ einigen. „Man hat mir ein Angebot gemacht, von dem man sich sicher war, dass ich es nicht annehmen konnte“, sagt Firmenchef Mike Deichelbohrer. Im Rathaus hingegen ist von einer „sehr großzügigen“ Offerte die Rede.

Es geht um das 10 000 Quadratmeter große Firmengrundstück im „Hesselbach“. Dort ist der von Mike Deichelbohrers Großvater im Jahr 1947 gegründete Betrieb ansässig: Die europaweit tätige Spedition beschäftigt 20 Mitarbeiter; sie verfügt über 15 Zugmaschinen und 28 Auflieger. Längst ist die Wohnbebauung an den Betrieb herangerückt. Deshalb und weil die vielen Lastwagen in der vergleichsweise schmalen Straße im „Hesselbach“ zu Konflikten führen, geht es schon seit vielen Jahren darum, den Gewerbebetrieb auszulagern und hier ein Baugebiet („Rondell Nord“) zu schaffen.

Bedingungen passten nicht

„Die Stadt hatte dem Unternehmen angeboten, dass das Firmenareal gemeinsam mit der angrenzenden städtischen Fläche zu einem Baugebiet entwickelt wird. Im Gegenzug hätte die Stadt der Firma Deichelbohrer eine gleich große gewerbliche Fläche für die Umsiedlung überlassen“, so die Verlautbarung aus dem Rathaus. Schon im Fall des Betonwerks Müller habe man auf ähnliche Weise einem Unternehmen eine Entwicklungsmöglichkeit eröffnet, die bestehende störende Gemengelage von Gewerbebetrieb und Wohnbebauung aufgelöst und ein Wohngebiet in Großweier geschaffen. Prinzipiell hätte Mike Deichelbohrer gegen eine ähnliche Lösung für seinen Betrieb nichts einzuwenden gehabt – doch nicht zu den gebotenen Bedingungen.

„Man hat mir ein unbebautes und nicht erschlossenes Gelände in der Heid angeboten, das im Hochwasserschutzgebiet HQ100 liegt und das ich hätte auffüllen müssen“, sagt Deichelbohrer. Doch nicht nur das: Er sollte sein bebautes Grundstück zum nahezu gleichen Preis gegen das „Heid“-Areal „tauschen“. Selbst den von ihm aufgezeigten Weg über einen Investor habe die Stadt blockiert, so Deichelbohrer – man habe ihn vertraglich auf diesen Preis festlegen wollen, obwohl der Investor – trotz der gefundenen Altlasten – mehr zu zahlen bereit gewesen sei. Auch in diesem Punkt sei die Stadtverwaltung zu Verhandlungen nicht bereit gewesen, so Deichelbohrer. Damit bleibt die Spedition in Großweier: „Ich lebe gut hier und habe hier meine gewachsene Infrastruktur“, sagt der Unternehmer, „eigentlich hatte nur die Stadt gewollt, dass ich rausgehe.“ Deshalb kann er die Haltung der Stadt nur schwer nachvollziehen: „Die wollten mir offensichtlich den Schwarzen Peter zuschieben.“

Verkehrsprobleme nehmen nicht ab

Dass es nicht zur Betriebsverlagerung kommt, hat durchaus Folgen für den Stadtteil Großweier: Einerseits können nicht die offenbar dringend benötigten Bauplätze zur Verfügung gestellt werden, andererseits werden die Verkehrsprobleme im „Hesselbach“ nicht geringer. Wie berichtet, hat man beim Ausbau dieser Straße die Breite nicht auf den Lkw-Begegnungsverkehr ausgelegt. Und Beobachtungen zeigen, dass auch Personenwagen immer wieder über den Gehweg ausweichen, wenn sich ein Sattelzug nähert.