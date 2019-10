VfB Bühl kehrt beim Rasenmähen zum alten System zurück

Anzeige

Die Diskussion um die Rasenroboter ist im Bühler Gemeinderat in die Verlängerung gegangen. Die kleinen Helferlein, die selbstständig Rasenplätze stutzen, waren 2014 nach einer Testphase angeschafft worden und im drehen heute ihre Runden in Bühl, Eisental, Neusatz, Vimbuch und Weitenung. Allerdings waren bald Klagen über Störanfälligkeit und schlechte Ergebnisse aufgekommen.

VfB zieht Notbremse

Der VfB Bühl zog jetzt die Notbremse, den fälligen Platzverweis gibt es für den Rasenroboter. Der VfB hat einen Aufsitzrasenmäher angeschafft, einen städtischen Zuschuss beantragt – und damit eine intensive Debatte über Sinn und Unsinn der Rasenroboter ausgelöst, inklusive der Frage, welchen finanziellen Beitrag Sportvereine in Zeiten klammer Stadtkassen selbst leisten sollten.

Immer öfter nicht einsetzbar

Die im Frühjahr 2019 gefallene Entscheidung des VfB, seinen Rasenplatz sowie das Trainingsgelände zukünftig mit einem Rasenaufsitzmäher zu mähen, wurde mit der Tatsache begründet, „dass die Rasenroboter immer öfters ausgefallen sind und damit nicht zum Einsatz kamen“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Immer öfter musste deshalb der städtische Bauhof den „Ausputzer“ geben und das Rasengelände mähen.

Sukzessive Umstellung

Wie Wolfgang Eller, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung – Bauen – Immobilien, im Gemeinderat ausführte, wolle man sukzessive umstellen. Das habe seinen Grund auch darin, dass es für die Roboter keine Ersatzteile mehr gebe und der Wartungsvertrag auslaufe. Die ausgemusterten Roboter könnten als Ersatzteillager verwendet werden. „Manche funktionieren noch“, sagte Eller. „In Eisental etwa läuft es richtig.“ Andernorts aber sei das nicht der Fall und der Aufwand höher.

Schlechte Mähergebnisse

Neben der Störanfälligkeit seien auch die Mähergebnisse ein Grund für die Unzufriedenheit. Den Feinschnitt beispielsweise trage der Wind nicht wie geplant weg, sodass sich auf dem Platz eine kleine Humusschicht bildet: „Das ist nicht gut.“ Auch die Wurzeln hätten gelitten. Deshalb sei der Bauhof verstärkt gefordert.

Die Rechnung ist nicht aufgegangen. Wolfgang Eller

„Oberbürgermeister Hubert Schnurr sagte dem Verein seine Unterstützung bei der Umstellung von Rasenrobotern auf Aufsitzrasenmäher zu“, heißt es in der Vorlage weiter. „Die defekten zwei Rasenroboter habe der VfB Bühl der Stadt kostenlos überlassen. Diese werden anderen Sportvereinen zur Verfügung gestellt, sobald Bedarf besteht.“

Vorbild Altschweier

Als einziger Bühler Fußballverein hatte sich der SV Altschweier 2014 erfolgreich gegen die Einführung der Rasenroboter gewehrt und am Rasenaufsitzmäher festgehalten. Mit dem Gemeinderat wurde vereinbart, dass der SVA ein neues Gerät selbst beschafft, den Zuschuss vom Badischen Sportbund abruft und die Stadt Bühl die restlichen Kosten übernimmt. In diesem Jahr hat der Verein einen solchen Rasenaufsitzmäher gekauft, nach dem Zuschuss des Sportbunds zahlte die Stadt 9 511,46 Euro. Genauso wird nun beim VfB verfahren.

Mehrheit lehnt Vereinsbeteiligung ab

Allerdings liegt hier die von der Stadt zu übernehmende Summe bei 14 250 Euro. Der Grund: Im Hägenich-Stadion ist mit VfB-Platz und Trainingsgelände eine weitaus größere Fläche zu bearbeiten, weshalb der Aufsitzrasenmäher leistungsstärker sein muss. Diesem Verfahren stimmte der Gemeinderat bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung zu. Zuvor war ein Antrag von Walter Seifermann (GAL) an der „Abwehrmauer“ der Ratsmehrheit abgeprallt. Seine Forderung, den Verein mit „vielleicht 25 Prozent“ an den Kosten zu beteiligen, fand nur drei Befürworter.

Verweis auf Haushaltslage

Dass die Rasenroboter die Erwartungen nicht erfüllt haben, war im Gemeinderat einhellige Meinung. Wie die Rückkehr zum Aufsitzrasenmäher nun finanziell geregelt wird, darüber gab es unterschiedliche Ansichten.

Walter Seifermann (GAL) sah weitere Anträge auf die Stadt zukommen. Der VfB solle sich auch angesichts der Haushaltslage mitbeteiligen, „dann ist das Gerät auch wertvoller für den Verein und hält länger“.

Probleme auch in Weitenung

Daniel Fritz (CDU) widersprach. Die Vereine hätten den Rasenroboter mehrheitlich nicht gewollt, aber nur der SV Altschweier habe sich erfolgreich gewehrt. In Weitenung funktioniere das Gerät auch nicht, die Folge sei eine Mehrbelastung für den Bauhof. Deshalb könne mit dem Rasenaufsitzmäher auch der Bauhof entlastet werden.

Grenze bei 10 000 Euro

Timo Gretz (SPD), der auch Vorstandsmitglied des SV Altschweier ist, regte an, beim VfB auch wegen des deutlich größeren Geländes noch wie bislang zu handeln und den Differenzbetrag zwischen Gerätepreis und Zuschuss des Sportbunds zu übernehmen: Künftig könne bei 10 000 Euro eine Grenze gezogen werden; etwaige Mehrkosten müssten die Vereine übernehmen. Das leuchtete Fritz ebenfalls nicht ein: Er verwies auf künftige Kostensteigerungen, die dann zulasten des Vereins gingen. Es dürfe auch nicht der Eindruck entstehen, dass die Roboter durch unsachgemäße Handhabung nicht richtig funktionierten.

36 Cent pro Quadratmeter

Georg Schultheiß (FW) wies darauf hin, dass der VfB den Rasenroboter nach der Hälfte der vereinbarten Laufzeit zurückgebe. Die Probleme mit dem Gerät machten die Rückkehr zum alten Verfahren notwendig. Diese seien nach einer erfolgreichen Testphase aufgetreten, möglicherweise weil ein anderes Modell gewählt worden sei. Es müssten zudem die unterschiedlichen Platzgegebenheiten beachtet werden, und auch die Wartung spiele eine Rolle. Der Vorschlag Seifermanns sei grundsätzlich nicht schlecht, zumal er die Bemühungen stärken könne, eine umweltfreundliche Technologie weiter im Einsatz zu behalten. Schultheiß erinnerte auch daran, dass die Fußballvereine einen allgemeinen Zuschuss zur Rasenpflege erhalten: 36 Cent pro Quadratmeter.

„Jetzt muss mal einige Zeit Ruhe sein“

2014 hätten alle nach dem Rasenroboter gerufen, konstatierte Peter Hirn (SPD), nur der SV Altschweier nicht, und der sei belächelt worden. „Der Versuch ist in die Hose gegangen“, sagte Hirn. Nun stelle sich die Frage, was mit den alten Robotern geschehe und was in fünf Jahren sei, wenn vielleicht wieder eine neue Technik aufkomme: „Jetzt muss mal einige Zeit Ruhe sein“, forderte er.

Nach fünf Jahren veraltet

Ähnlich argumentierte Franz Fallert (FW): „Es kann doch nicht sein, dass das Gerät nach fünf Jahren veraltet ist.“ Sein Fraktionskollege Jörg Woytal sagte, die Lieferfirma habe anderes versprochen. Georg Feuerer (CDU) sprach von einem Experiment und einem Hype, den der Rasenroboter ausgelöst habe. Nun habe man festgestellt, dass es so nicht gehe. Seifermanns Vorschlag sei grundsätzlich in Ordnung, weil er helfen könne, noch stärker aufs Eigentum zu achten.

Das Gleichheitsprinzip gilt

Als Präzedenzfall bezeichnete Lutz Jäckel (FDP) den SV Altschweier. Das Gleichheitsprinzip sei zu beachten, und auch wenn ihm der Vorschlag einer Kostenbeteiligung grundsätzlich sympathisch sei, „können wir den VfB Bühl gegenüber dem SV Altschweier nicht benachteiligen“. Dem stimmten Jörg Woytal („der VfB war von der bisherigen Regelung ausgegangen, das können wir nicht rückwirkend ändern“) und Timo Gretz („Der VfB vertraute auf die bisherige Zuschusspraxis“) zu. Peter Hirn sah „in absehbarer Zeit“ weitere Diskussionen entstehen, wenn auch in anderen Stadtteilen der Rasenroboter abgeschafft werden solle: „Das können wir entscheiden, wenn es so weit ist.“ Walter Seifermann hielt seinen Antrag aufrecht: „Wenn wir es heute nicht machen, heißt es beim nächsten Mal, der VfB musste auch nicht zahlen.“ Erfolg hatte er nicht.