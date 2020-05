Anzeige

Dass Blasmusik aus Obersasbach viral und mit über 100.000 Aufrufen durch die Decke geht, hätten sich die Macher um Vorsitzenden Franz Baumann und Dirigent Thomas Roth nicht träumen lassen. Nach einer Woche gab es auf der Facebook-Seite von Bürgermeister Gregor Bühler 40.000 Aufrufe.

Von unserem Mitarbeiter Roland Spether

Dabei sind die vielen Mitteilungen über WhatsApp, Instagram und Co gar nicht mitgerechnet, so dass das Video „Ein Dorf auf Blasmusikentzug“ mit seinem originellen Kontrapunkt gegen Corona eine astronomische Zahl vorweisen kann.

Kurz nach der Veröffentlichung trafen E-Mails aus ganz Deutschland mit Lobeshymnen in allen Variationen ein, die Krönung war ein Schreiben des Bayerischen Musikrates.

Wir wollten in der Corona-Zeit den internen Zusammenhalt stärken und Spaß miteinander haben, aber auch die Betrachter des Videos sollen ihre Freude haben. Thomas Roth, Dirigent

„Euer Leistungsniveau ist hinlänglich bekannt und eure Auftritte mit hohem Show-Wert sind in der Fachwelt anerkannt“, so Vizepräsident Wilhelm Lehr. „Aber euer Video in Corona-Zeiten hat sehr weitreichend Begeisterung hervorgerufen. Mit Witz und großem Verständnis für die aktuelle Situation habt ihr vielen Musikbegeisterten Freude bereitet“.

„Wir wollten in der Corona-Zeit den internen Zusammenhalt stärken und Spaß miteinander haben, aber auch die Betrachter des Videos sollen ihre Freude haben“, so Thomas Roth, der „seine“ Musikanten letztmals am 5. März während einer Probe dirigierte.

Mehr zum Thema: Blasmusikentzug und die Folgen: Wie das Dorf Obersasbach der Corona-Verordnung trotzt

Virtuelles Musizieren wegen des Coronavirus

Damit sich die über 60 Musikerinnen und Musiker nicht aus den Augen verlieren, trotz Krise „virtuell“ musizieren und fest zusammenhalten, entwickelte sich im Gespräch mit anderen die Idee zu diesem Video.

Dirigent Thomas Roth schrieb das Drehbuch, die Gemeinde erteilte ihre Zustimmung und Digital-Reporter Benedikt Spether drehte die Szenen und schnitt das Video und die Musiker spielten das in Blasmusiker-Kreisen sehr beliebte Stück „Auf die Vogelwiese geht der Franz“ schöner denn je.

Nachdem sich alle wie in einem Autokino auf der Festwiese eingefunden und „Blasmusik auf Rädern“ gespielt hatten, standen manchen Tränen der Freude in den Augen, alle waren überglücklich und der Hashtag „zusammenhalten“ machte die Runde.

Auch interessant: „Schlechtester Film aller Zeiten“: Heftige Kritik an Tatort aus Sasbachwalden

Glückwünsche aus mehreren Ländern

Kaum war das Video online, da liefen auch schon die Mails ein: „Ich bin mega begeistert, was ihr da auf die Beine gestellt habt“. „Im Ländle habt ihr so viele Musikkapellen begeistert, dass alle nun auch so ein Video drehen wollen“. „Einfach super, herzliche Grüße aus der Schweiz“.

Den Vogel schoss Hanspeter Widmer ab: „Danke nochmals für euer Video. Ich möchte euch eine Polka spenden, die ich 2018 zu unserer Hochzeit komponieren ließ“.

Zum Thema: „Electrifying Kirschwasser“ – Washington Post singt Loblied auf Sasbachwalden