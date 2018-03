Wohnbebauung statt Industriebrache

Bauland ist begehrt in der Gemeinde Rheinmünster. „Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen passen“, betont Bürgermeister Helmut Pautler und lenkt den Blick insbesondere auf den oft als „Jobmotor“ bezeichneten Baden-Airpark: „Wir spüren die Nachfrage bei Neuansiedlungen und Erweiterungen.“ Aber auch die Tatsache, das ein geplantes Wohnbaugebiet in Schwarzach aufgrund der PFC-Problematik auf Eis gelegt werden musste, lässt die Nachfrage nach Bauplätze in der Münstergemeinde nach oben schnellen. Jetzt gibt es in Greffern, im mit rund 2 000 Einwohnern größten Rheinmünster-Teilort, mehr Platz für Häuslebauer. Die Bernhard Immobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Weil am Rhein hat das Katz-Areal gekauft und will dort insgesamt 20 Bauplätze vermarkten.

Die Nachfrage ist enorm

Bereits zwölf Grundstücke sind verkauft beziehungsweise reserviert, freut sich Geschäftsführer Johannes Bernhard und ist selbst überrascht über das enorme Interesse der Grundstücksinteressenten – eine „sagenhafte Nachfrage“. Bernhard hat die 10 800 Quadratmeter große Industriebrache an der Ringstraße Ende des vorigen Jahres von dem ehemaligen Grefferner Bauunternehmer Wolfgang Zimmermann erworben und in 20 Bauplätze aufgeteilt. Vorgesehen auf den 450 bis 800 Quadratmeter großen Grundstücken sind Ein- und Zweifamilienhäuser. Das Katz-Areal ist laut Auskunft von Bernhard von drei Straßenseiten erschlossen. Die Infrastruktur auf dem Gelände selbst sollen die Bauherren dann selbst in die Hand nehmen. „Noch in diesem Jahr könnten die ersten Häuser stehen“, so der Geschäftsführer der Immobilien-Verwaltungsgesellschaft gegenüber dieser Zeitung.

Altgebäude werden im Mai abgerissen

Zuvor muss der Projektentwickler jedoch die Altgebäude auf dem Areal der ehemaligen Katz-Werke abreißen und beseitigen. „Eine Riesenaktion“, die laut Johannes Bernhard im Mai angegangen werden soll und zwei bis drei Monate in Anspruch nehmen wird. Bereits vorgenommene Untersuchungen sowohl des Bodens als auch des Grundwassers hätten keine Anzeichen auf Altlasten ergeben, so der Geschäftsführer des Weiler Familienunternehmens, das auf eine 125-jährige Tradition zurückblicken kann und in ganz Baden nach geeigneten Flächen für eine Bebauung Ausschau hält.

Schon viele Anfragen in der Vergangenheit

„Die Gemeinde hat ein hohes Maß an Interesse, dass die Industriebrache wie auch andere innerörtliche unbebaute Grundstücke wohnbaulich genutzt werden“, erläutert Bürgermeister Helmut Pautler. Insofern sei es absolut zu begrüßen, wenn das Katz-Areal bebaut werde. Seiner Auskunft zufolge hatte es in der Vergangenheit schon viele Anfragen zu dem Grundstück gegeben. Die Gemeindeverwaltung habe dabei stets die Verbindung hergestellt. Pautler: „Die Türen stehen seit vielen Jahren offen.“ Jetzt gelte es abzuklären, ob die vorgesehene Bebauung in Maß und Höhe mit den Grundzügen des vorhandenen Bebauungsplanes vereinbar sei oder ob es in der gemeindlichen Satzung Änderungsbedarf gebe.

Die innerörtliche Entwicklung, so erinnert Pautler in diesem Zusammenhang, sei auch Ziel bislang jeder Landesregierung gewesen, um den Flächenverbrauch in den Außenbereichen möglichst gering zu halten. Gelungene Beispiele hierfür gebe es bereits in Rheinmünster, etwa in Stollhofen.

Die Gemeinde steht vor wichtigen Weichenstellungen

Erst vor wenigen Tagen gab es im Rathaus der Münstergemeinde einen Erörterungstermin mit dem Regionalverband Mittlerer Oberrhein zur Siedlungsentwicklung und Teilfortschreibung des Regionalplans. „Die Gemeinde steht vor wichtigen Weichenstellungen“, kündigte Pautler an. Der Gemeinderat müsse sich damit befassen, in welcher Reihenfolge Flächen für eine Wohnbebauung ausgewiesen werden. Grundsätzlich sieht der Bürgermeister hier Potenzial in allen Rheinmünsteraner Ortsteilen. Dabei gelte es für jedes Areal auch zu klären, ob ein Verdacht auf eine PFC-Belastung vorliegt. Für eventuell notwendige Probeentnahmen habe der Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung im Haushalt 2018 ausreichend Finanzmittel eingestellt.