Zahl der Verkehrsunfälle in der Region ist 2017 gestiegen

Keine guten Nachrichten von den Straßen: Die Zahl der Verkehrsunfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg ist im vergangenen Jahr um 4,7 Prozent angewachsen. Das liegt deutlich über dem Landesschnitt. Diese Entwicklung betrifft den Ortenaukreis ebenso wie den Landkreis Rastatt und den Stadtkreis Baden-Baden. Entscheidender Unterschied bei der am Donnerstag vorgestellten Statistik: Die Zahl der Todesopfer im Straßenverkehr ist in der Ortenau um 40 Prozent von 20 auf 12 zurückgegangen – und liegt damit bei lediglich der Hälfte des langfristigen Mittels – während die Entwicklung in den beiden anderen Kreisen genau gegenläufig war.

Mehr Todesopfer im Kreis Rastatt

Das betrifft besonders den Landkreis Rastatt, wo 2017 immerhin 19 Menschen auf den Straßen ihr Leben ließen. Das sind mehr als drei Mal so viele wie im Vorjahr. In Baden-Baden stiegt die Zahl der tödlich verletzten Unfallopfer von einem auf vier.

Motorradfahrer im Blick

Polizeipräsident Reinhard Renter kündigte in Offenburg an, auch in diesem Jahr ein besonderes Augenmerk auf die Motorradfahrer zu legen; obgleich die Unfallzahlen hier nur moderat zugenommen haben und die Zahl der Todesopfer mit jeweils neun gegenüber dem Vorjahr unverändert blieb, folgt das Präsidium der Vorgabe aus Stuttgart angesichts der landesweit drastisch gestiegenen Zahl von Unfällen mit motorisierten Zweiradfahrern.

Offenburg liefert „Blaupause“ für Land

Dabei blickt man auf erfolgreiche Präventionsaktionen in den vergangenen Jahren zurück. Das Land habe die Arbeit des Offenburger Präsidiums, das einige der meistfrequentierten Motorradstrecken des Landes betreut, hier als „Blaupause“ für seine eigene Aktion genommen, der man sich nun natürlich anschließe, so Renter und Peter Westermann, Leiter der Verkehrspolizeidirektion. 20 Prozent aller landesweit im vergangenen Jahr kontrollierten Motorradfahrer wurden im Ortenaukreis angehalten, 37 Prozent der Beanstandungen wegen Tempoverstößen hat es in dieser Region gegeben, wie Westermann deutlich machte.

Pedelec als Herausforderung

Besondere Aufmerksamkeit wird die Polizei auch einer anderen Art von Zweiradfahrern zuteil werden lassen: Den Radfahrern und dabei insbesondere den so genannten Pedelec. Die Zahl der Unfälle mit Verletzten sei in diesem Bereich im zu Ende gegangenen Jahr um 50 Prozent angestiegen – allerdings noch auf einer recht schmalen Datenbasis. Doch das wird sich vermutlich ändern: „Wir rechnen damit, dass in einigen Jahren jedes dritte Fahrrad ein Pedelec ist“, sagt Westermann, Die Klientel bei dieser Technik wandle sich gerade, immer mehr Menschen mittleren Alters seien mit Batterieunterstützung unterwegs, dank immer attraktiverer Angebote: „Der Markt bietet hier eine unglaubliche Vielfalt“.

Entspannung auf der Autobahn

Eine weitgehend positive Bilanz zieht die Polizei zur Situation auf der Autobahn: Zwar habe sich die Zahl der Todesopfer von zwei auf vier verdoppelt, doch der Trend der Unfallzahlen weise insgesamt in die richtige Richtung: Es gab deutlich weniger Verletzte bei nur moderat steigenden Unfallzahlen. Dass es überhaupt einen Anstieg gab, schreibt die Polizei der Dauerbaustelle in der südlichen Ortenau zu, nördlich davon und insbesondere im sechsspurigen Bereich sei die Entwicklung derzeit eindeutig positiv.

Abstandskontrollen angekündigt

Gleichwohl kündigt die Polizei weiter verstärkte Kontrollen an – auf der Autobahn, wo der mangelnde Abstand Unfallursache Nummer eins ist, mit einem neuen Messgerät und auch bei Tempoverstößen, wo die Polizei schon seit vergangenem Jahr mit modernerer Technik arbeitet.

Aber auch ganz schlichte Sichtkontrollen ohne viel Aufhebens wird es wieder gegeben, angesichts von 9500 registrierten Verstößen gegen die Anschnallpflicht im vergangenen Jahr. „Das ärgert einen“, sagt Westermann, zwischen 20 und 30 Prozent der tödlich verunglückten Autofahrer seien 2017 nicht angegurtet gewesen.

„Es hat gegriffen“

Dass sich die personalintensiven Kontrollen lohnen, davon ist Polizeipräsident Renter überzeugt: „Was wir 2017 getan haben, das hat gegriffen in vielen Bereichen“.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe hat sich die Zahl der Verkehrstoten fast verdoppelt.