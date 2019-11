Zeitweise Überspannung im Rheinauer Stromnetz

Anzeige

Plötzlich ging am Montagvormittag nichts mehr: Wegen technischer Probleme im Umspannwerk Freistett ist es zu einer Überspannung im Rheinauer Stromnetz gekommen. Die Folge: Geräte mit Überspannungsschutz schalteten sich ab – so auch die Pumpe des Wasserwerks in Memprechtshofen. So war nach Angaben der Rheinauer Stadtverwaltung die Wasserversorgung für 20 Minuten unterbrochen.

Nach ABB-Informationen zog die Überspannung im Rheinauer Stadtgebiet mehrere Trafos in Mitleidenschaft. So mussten Unternehmen wie RMA in Rheinbischofsheim, Zimmer in Freistett und Oil Tanking in Honau ihren Betrieb kurzzeitig unterbrechen. Zahlreiche Rheinauer berichten in Sozialen Medien, dass Telefon und Internet zeitweise ausgefallen sind, ebenso die Strom- und Wasserversorgung.

Überspannungsschutz schaltete Geräte ab

Wie eine Sprecherin des Netzbetreibers Syna bestätigte, gab es in der Umspannanlage Freistett einen technischen Defekt. Dadurch sei es im Netz zu einer erhöhten Spannung gekommen, wodurch der Überspannungsschutz Geräte abgeschaltet habe. Das Problem konnte der Syna-Sprecherin zufolge behoben werden. Die genaue Ursache ist noch nicht bekannt.

Auch die Rheinauer Feuerwehr bestätigte auf Anfrage des ABB mehrere Einsätze im Stadtgebiet aufgrund des Problems im Stromnetz.

Weitere Informationen folgen.