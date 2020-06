ZG-Urgestein Ewald Glaser geht in den Ruhestand

Anzeige

36 Jahre lang war er im Unternehmen, davon 23 Jahre im Vorstand – zum Juli tritt Ewald Glaser in den Ruhestand. Er hat die ZG Raiffeisen (Karlsruhe) von einer reinen Genossenschaft zu einer modernen Unternehmensgruppe mit sieben Geschäftsbereichen und Auslandsaktivitäten entwickelt. Die frei werdenden Vorstandsressorts übernehmen die ZG-Manager Lukas Roßhart und Holger Löbbert.

In der Karlsruher Südstadt, dem Arbeiter- und Studentenviertel, gibt es seit Jahrzehnten eine kleine „Bauhaus“-Filiale. Aus der Zeit gefallen wirkt auf den ersten Blick auch die Zentrale der ZG-Raiffeisen-Gruppe ein paar Meter weiter: historische Mauern, verwinkelte Räume. An Bewährtem festhalten und neue Wege beschreiten, für Ewald Glaser ist das kein Widerspruch. In 23 Jahren als Vorstandschef hat er aus der einstigen reinen Genossenschaft eine modernen Unternehmensgruppe geschaffen. Nach insgesamt 36 Jahren geht das ZG-Urgestein jetzt in den Ruhestand.

Mehr zum Thema: Karlsruher Unternehmen ZG Raiffeisen einigt sich mit dem Bundeskartellamt und zahlt Millionensumme

Glaser ist ein Hansdampf in allen Gassen

Wer ihn kennt, der weiß: Der Abschied fällt dem 63-Jährigen schwer. „Er ist ein Hansdampf in allen Gassen, so muss es sein“, hat ihn eben am Empfang seine Sekretärin Traude Großmüller gelobt. Wer Glasers Wirken seit Jahrzehnten beobachtet, zweifelt nicht: Die Kartellstrafe, von der jüngst auch die ZG betroffen war, hat ihn geschmerzt. Und doch hat Glaser in all den Jahrzehnten ein Puzzlestück nach dem anderen – passend zu seiner Persönlichkeit – aneinandergesetzt. Das Bild ist nun perfekt.

Als Kind am Straßenrand Zwetschgen verkauft und als Student mit Schnaps gehandelt

Wie so oft muss man die Biografie im Blick haben, um das zu verstehen. „Als Kind habe ich am Straßenrand Zwetschgen verkauft“, sagt Glaser verschmitzt. Die Hilfe auf den Streuobstwiesen der Eltern in Ottersweier war ihm keine Last. Jahre später erlernte er das Brennen, verkaufte Schnaps und finanzierte so sein Studium der Agrarwirtschaften in Hohenheim. Später sattelte er den Doktor drauf. Die Agrarwirtschaft, das Händlertum, das ist genau Glasers Ding.

Auch interessant: ZG Raiffeisen zahlt 4,9 Millionen Euro im Kartellverfahren wegen Preisabsprachen

Das Geno-Gen steckt in der Familie. Der Großvater war Bankvorstand, die Mutter Bankkauffrau. Der jüngere Bruder Roman ist Präsident des Genossenschaftsverbandes. Ewald Glaser machte vor dem Studium eine Banklehre bei der Spar- und Kreditbank Raiffeisenbank in Offenburg – auch eine Genossenschaft. Nach dem Studium zog es ihn gleich zur ZG. So wie Glaser vom einstigen Studentenleben schwärmt („eine absolut unbeschwerte Zeit“), erinnert er sich auch ans dreimonatige Praktikum beim seinerzeit größten Getreidehändler Europas in Hamburg.

Von all diesen Erfahrungen hat die ZG profitiert: Ohne die Waren-Absicherungsgeschäfte des gelernten Bankers Glaser könnte sich heutzutage kaum noch ein regionaler Landwirt beispielsweise auf dem globalen Getreidemarkt behaupten.

Nur Büro, nur Geschäftstermine, da ginge Glasers persönliches Puzzle jedoch nicht auf. Er packt in seinem Pferdestall an, macht sich auf den Obstwiesen die Hände schmutzig. So etwas kam bei den ZG-Mitgliedern an. Und Mitarbeiter schätzten es, dass er bei Besuchen der ZG-Niederlassungen den Lagereingang nahm und mit den Arbeitern sprach. „So wie die Stimmung im Lager ist, so ist sie im Gesamtbetrieb“, sagt Glaser.

„Du bauchst zwei Leben, um Deine Ideen umzusetzen“

Sein Büro ist nüchtern eingerichtet. Ein Bild fällt auf. Seine Mutter hatte es ihm vor 23 Jahren geschenkt, als er ZG-Chef wurde. „Zäune aufmachen. Dafür steht es für mich“, interpretiert es Glaser. Das gilt aus Sicht des Machers mehr denn je. „Wir sind von Zäunen umgeben.“

Picobello aufgeräumt ist sein Schreibtisch. „Ich bin ein Leer-Tischler“, sagt er mit badischem Zungenschlag und wischt mit der Handfläche übers Mobiliar. „Ein voller Tisch bereitet mir Stress. Ich will, dass die Dinge schnell erledigt werden.“ Angesprochen auf seine größte Schwäche, zitiert er seine Frau: „Du bauchst zwei Leben, um Deine Ideen umzusetzen.“ Von manchen Dingen müsse er halt die Finger lassen.

Vieles bleibt ihm aber wichtig: Indien, wo ein Pfarrer mit Glasers Unterstützung 600 Genossenschaften gründete. Der Aspichhof in Ottersweier, den überwiegend behinderte Menschen bewirtschaften. Wenn er, der Geschäftsführer dieser gemeinnützigen GmbH, dort mit den Mitarbeitern auf einer Bank eine Pause einlegt, „dann denkt man: Sind Deine Probleme wirklich so groß?“

Zu Glasers Puzzlebild zählt, nicht abzuheben. Bernhard Friedmann, der einstige MdB, Präsident des Europäischen Rechnungshofs und Patenonkel Ewalds, habe es ihnen immer gepredigt: „Buben, bleibt mit beiden Beinen auf dem Boden.“ Auch sein Lehrer an der Heimschule Lender in Sasbach, Karl-Heinz Lamprecht, brachte das rüber: in der Theorie, wenn der Pfarrer die katholische Soziallehre erklärte, und bei den Ausflügen in Mannheimer Fabriken.

Glaser spannte ein Partnernetz bis nach Rumänien

Heimatverbunden ist Glaser. Trotz verlockenden Karrierechancen zog es ihn nicht aus Mittelbaden weg. „Da hätte ich ja keinen Kontakt mit Landwirten mehr gehabt.“ Doch sein Netzwerk ist groß. Er, der überzeugte Europäer, hat die badische Genossenschaft geöffnet: Partnerschaften, Joint Ventures, ZG-Tochterunternehmen gibt es in der Schweiz, in Österreich, im Elsass, sogar in Rumänien. Als er der dreifache Familienvater darüber spricht, breitet er weit die beiden Arme aus. Die ZG Karlsruhe mit ihren knapp 2.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 1,1 Milliarden Euro ist eine große Genossenschaft geworden.

Öffentliche Kritik an der Branche schmerzt Glaser. Missstände wie in engen Ställen zusammengepferchte Tiere müsse man abschaffen, sagt der Mann, der auch mal Veterinär werden wollte. Landwirtschaft müsse wieder näher an die Menschen ran, vermitteln, was sie wie macht. Und wenn die Menschen keine Gentechnik wollen, „dann ist es sinnlos, gegen die öffentliche Meinung so zu produzieren.“ Glaser hat hier mit seiner Meinung Stehvermögen gezeigt. Viele Kritiker von einst geben ihm heute Recht.

Und ab Juli? Glaser hat Hobbys. Seine Pferde, „Freiberger. Die wurden einst fürs Schweizer Militär gezüchtet. Sie sind extrem stressresistent. Das passt zu mir“, sagt er mit breitem Grinsen im Gesicht. Obstbau, wandern, Skifahren. Aber das wird ihm nicht reichen. Es gibt etliche Anfragen für Glaser als Berater. Das ZG-Urgestein hat noch viel vor.