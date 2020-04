Zoe und Lasse Ludwig auf Handball-Bundesligakurs

Anzeige

Den zweiten Weihnachtsfeiertag im Jahr 2019 werden die Ludwigs in der Helmlinger Straße „Am Stein“ nicht so schnell vergessen. Während Mutter Larissa und Vater Detlef zu Hause im Wohnzimmer kräftig Daumen drückten, waren Sohn Lasse und Tochter Zoe in der Handball-Bundesliga gefordert.

Lasse Ludwig vor 9.000 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle mit den Füchsen Berlin gegen Leipzig, Zoe Ludwig mit den Frauen des Buxtehuder SV bei der SG BBM Bietigheim.

Zoe Ludwig, deren Spiel früher beendet war, verfolgte das Geschehen in der Hauptstadt unter ganz speziellen Umständen. „Ich musste zur Dopingkontrolle und habe mir dabei die Partie in Berlin am Handy angeschaut“, erzählt sie.

Ihren Bruder sah sie zwar nur auf der Bank, für Lasse Ludwig war aber schon das Dabeisein „unglaublich“. Schließlich ist der Nachwuchstorhüter erst 17 Jahre alt und hütet im Normalfall das Tor der von Bob Hanning trainierten Berliner A-Jugend.

In die Bundesligamannschaft der Füchse rückte er, weil sich die Stammtorhüter Silvio Heinevetter und Dejan Milosavljev verletzt hatten. Als Backup des hervorragend parierenden Martin Ziemer durfte er sich gegen Leipzig am Ende als Teil des mit 28:27 siegreichen Berliner Teams fühlen.

Erster Europapokal-Auftritt gegen Astrachan

Während Lasse Ludwig bislang nur einmal Bundesligaluft schnupperte, hat Schwester Zoe bereits zahlreiche Einsätze in der deutschen Frauen-Eliteliga sowie den Auftritt im EHF-Pokal gegen den russischen Vertreter Astrachan hinter sich.

Wie ihr Bruder profitierte auch die 20-Jährige von Personalproblemen. Vor der Saison von der HSG Freiburg zum Zweitligisten HL Buchholz 08-Rosengarten gewechselt, ereilte sie der Ruf des Kooperationspartners Buxtehude, bei dem die beiden Stammkeeperinnen kurzfristig ausfielen. Zuletzt war die Sportökonomie-Studentin wieder bei den Buchholzer „Luchsen“ vor den Toren Hamburgs aktiv.

Wir wollen möglichst hoch Handball spielen.“ Zoe und Lasse Ludwig

Das Ziel der Geschwister ist klar. „Wir wollen so hoch wie möglich Handball spielen“, sagen sie unisono. Wenn es dann tatsächlich weitergeht. Derzeit können sie ihre Lieblingsbeschäftigung aufgrund der Corona-Zwangspause wie alle Sportler nur eingeschränkt ausüben. Und das tun die Ludwigs im heimischen Helmlingen.

„Wir haben uns eine Langhantelbank organisiert, auf der wir in der Garage unsere Übungen machen“, sagt Lasse Ludwig. „Außerdem steht ein Tor im Garten, wo ich mit meiner Schwester handballspezifisch trainieren kann.“

Der Trainingsplan für die Corona-Zeit kommt von Bob Hanning

Die Anweisungen dazu kommen aus dem Internet. „Bob Hanning hat uns einen Trainingsplan erstellt, den wir Tag für Tag abarbeiten“, erklärt Lasse Ludwig, der am PC auch seine schulischen Hausaufgaben erledigt. In Berlin-Hohenschönhausen besucht er die zwölfte Klasse des dortigen Schul- und Leistungssportzentrums.

Im nächsten Jahr steht das Abitur an. „Handball und Lernen sind im Internat eng verzahnt. Wir werden optimal unterstützt und wenn es mal klemmt, gibt’s einen speziellen Nachhilfelehrer, der sich um uns kümmert“, so Lasse Ludwig, der mit 15 Jahren aus Helmlingen nach Berlin gezogen ist.

Dort hat ihn Bob Hanning unter seine Fittiche genommen. Der DHB-Vizepräsident, gleichzeitig Füchse-Manager, ist nicht nur der starke Mann im deutschen Handball, sondern widmet sich als Jugendtrainer auch der Basisarbeit.

Er ist streng und verlangt sehr viel. Lasse Ludwig über Bob Hanning



„Er ist streng und verlangt sehr viel, vor allem Disziplin. Wenn er sieht, dass du dich anstrengst und dein Bestes gibst, dann steht er aber auch voll hinter dir.“

Lasse Ludwig hat sich von Anfang an auf die äußeren Umstände eingelassen und kommt gut damit zurecht. „Wenn du weißt, dass du so einen Mann im Rücken hast, ist das leistungsfördernd“, sagt der 1,94 Meter große Jugend-Nationalspieler, der mittlerweile mehr als 20 Länderspiele für Deutschland bestritten hat.

Henning Fritz als Vorbild

Dass er überhaupt im Tor steht, ist dem Handball-WM-Film „Projekt Gold“ von 2007 zu verdanken. „Ich habe bei meinem Heimatverein TuS Helmlingen auch im Feld gespielt und musste mich entscheiden. Als ich dann im Film die Leistungen von Torwart Henning Fritz gesehen habe, war klar: So möchte ich auch werden“, erzählt Lasse Ludwig.

Weniger zufällig ist, dass Zoe und Lasse Ludwig in frühester Jugend den Weg zum Handball gefunden haben. Angesichts des Stammbaums war dies unschwer vorherzusehen. Die Eltern Larissa (in Ottenhöfen und Großweier) und Detlef (in Helmlingen) spielten überbezirklich.

Und der 2018 gestorbene Opa Rolf Decker, den alle Mussjé nannten, war eine in der ganzen Region bekannte Helmlinger Handballer-Legende. „Er war superstolz auf uns“, erinnern sich die Ludwig-Sprösslinge gerne an ihren Großvater und persönlichen Fan.

Und wie geht es weiter? „Jetzt sind wir erst einmal zu Hause und hoffen, bald wieder starten zu können“, sagt Zoe Ludwig. Der Tatsache, dass die Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist, gewinnt sie im Übrigen eine positive Seite ab: „Wir sind ja das ganze Jahr weit weg. Da tut es ganz gut, auch mal länger daheim zu sein.“