200 Menschen in Achern nach Granatenfund evakuiert – erfolgreiche Sprengung

Der dumpfe Knall der Explosion kommt mitten im Gespräch des ABB-Redakteurs mit Guido Kühn. Just in diesem Moment endet für den Chef des Polizeireviers Achern-Oberkirch ein außergewöhnlicher Einsatz: Seine Beamten haben am Dienstagmittag die halbe Innenstadt, die Bundesstraße 3 und die Bahnlinie gesperrt, weil eine Granate gesprengt werden muss.

Die Kriegswaffe unbekannten Alters – vermutlich eine Fliegerabwehrgranate – hatten Arbeiter am bereits Dienstagabend auf der Großbaustelle der Karl-Gruppe auf dem ehemaligen Glashüttengelände gefunden. Am folgenden Morgen wird die Polizei informiert, die wiederum die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdiensts hinzuzieht.

Der Kommentar des Einsatzleiters und die Detonation der Granate zum Nachhören:

Im Verlauf des Vormittags stellt sich dann heraus, dass die 10,5 Zentimeter dicke Granate aus deutscher Produktion aufgrund des Zustands des Zünders kontrolliert gesprengt werden muss.

Polizeibeamte gehen von Haus zu Haus

Für die Polizei bedeutet dies, dass aus Sicherheitsgründen alle Häuser innerhalb eines Radius‘ von 200 Meter evakuiert werden müssen. 35 Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch gehen von Haus zu Haus, klingeln an allen Türen und fordern die Bewohner zum Verlassen ihrer Wohnungen auf.

Für die Betroffenen stellt die Stadt Achern vorsichtshalber ein Notquartier in der Jahnhalle bereit. Gleichzeitig wird der Rewe-Markt in der Eisenbahnstraße geräumt. Betroffen sind auch Geschäftsräume und die beiden Tankstellen in der Fautenbacher Straße.

Nach Abschluss der Evakuierung folgen weiträumige Absperrmaßnahmen unter anderem in der Hauptstraße, der Fautenbacher Straße, der Eisenbahnstraße. Kurzfristig gesperrt werden muss auch der Verkehr auf der Bundesstraße 3 und auf der Rheintalbahnlinie.

Splitterwirkung minimiert

Exakt um 14.49 Uhr dann der Knall – die Granate ist gesprengt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat die Explosion vor Ort herbeigeführt, weil die Granate nicht abtransportiert werden konnte.

Die Sprengung erfolgt in einem zuvor ausgehobenen Erdloch, das zugeschüttet und mit einem Gewicht abgedeckt wurde, um die Auswirkungen der Explosion und die mögliche Splitterwirkung zu minimieren.

Nach der Vollzugsmeldung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst geht alles ganz schnell: Schon nach drei Minuten sind die Absperrungen abgeräumt, die Straßen wieder frei. „Vielen Dank an alle – es hat alles super geklappt!“, funkt der nach der Anspannung sichtlich erleichterte Revierleiter an seine Beamten: Guido Kühn spricht von einem „geordneten Ablauf“ des Einsatzes, der – zum Glück – ohne „besondere Vorkommnisse“ bleibt.