Achern: Demokratie beginnt vor der Haustür

In Zeiten von Falschmeldungen und erstarkendem Rechtspopulismus ist das Vertrauen der Menschen in unabhängige Berichterstattung sehr wichtig – gerade auch im Lokalen. In der Kampagne „Journalismus zeigt Gesicht“ werden ausgewählte Journalisten vorgestellt, die direkt vor Ort im Einsatz sind – wie Michael Moos.

Für mich ist es der schönste Job der Welt. Die Arbeit in einer Lokalredaktion mag stressig sein, bietet aber eine Vielfalt, die ihresgleichen sucht. Mit welchen Themen überraschen wir die Leser morgen – das ist die Herausforderung, der sich unser Journalisten-Team täglich stellt.

Lokalredaktion erklärt Hintergründe

Zu den vornehmsten Aufgaben einer Lokalredaktion gehört es, Orientierung zu vermitteln, Hintergründe zu erläutern und komplizierte Sachverhalte zu erklären. Oder über Missstände zu berichten, auch wenn es manchem Lokalpolitiker nicht in den Kram passt. Das ist das, was die Leser von uns erwarten können: Wir haken nach, hinterfragen, kritisieren und lassen nicht locker.

Wer informiert ist, kann mitdiskutieren. Was steht im Masterplan für die künftige Entwicklung der Stadt Achern? Warum werden hier bald 1.000 neue Wohnungen gebaut? Ist es richtig, die schmale Straße zur Hornisgrinde zur wirtschaftlichen Absicherung eines ohnehin attraktiven Ausflugslokals quasi für alle Autos zu öffnen?

Kann es sein, dass sich auf den Straßen rund um Achern lange Staus bilden, weil Baumaßnahmen zwischen den verschiedenen Ämtern offenbar schlecht abgesprochen sind? Das und vieles mehr sind die Themen für die lokale Berichterstattung.

Klinik-Agenda des Ortenaukreises prägt öffentliche Debatte

Dafür sind wir Lokaljournalisten: Wir wollen nach exakter Recherche unseren Lesern sagen, was direkt vor ihrer Haustür Sache ist. Ein Beispiel: Wie kaum ein anderes Thema hat die Klinik-Agenda 2030 des Ortenaukreises mit ihren Irrungen und Wirrungen die öffentliche Debatte in diesem Jahr geprägt. Wer blickt da noch durch angesichts der komplizierten Materie und der Kakophonie der vielen Stellungnahmen und Meinungsäußerungen?

Orientierung bietet die kompetente journalistische Einordnung durch Berichte, Interviews und Kommentare. Wer, wenn nicht die Lokalpresse gibt Antworten auf so viele Fragen: Ist es tatsächlich richtig, die Zahl der Kliniken im Kreis auf vier zu reduzieren?

Warum wollen die Proteste der Menschen nicht verstummen, die in ihrer Stadt das nahe Klinikum nicht verlieren wollen? Und warum kamen die tatsächlichen Zahlen über die immensen Kosten erst so spät auf den Tisch?

Demokratie beginnt vor der Haustür

Das Projekt, das zum größten finanziellen Abenteuer in der Geschichte des Ortenaukreises wird, ist, so scheint es, noch längst nicht in trockenen Tüchern. Und damit gewinnt auch die Frage eine zunehmende Bedeutung, ob der Traum von einer neuen Klinik in Achern Wirklichkeit wird.

Wir Journalisten werden unsere Leser bei diesem Thema auch in Zukunft auf dem Laufenden halten. Demokratie beginnt vor der Haustür. Und deshalb spielt die Lokalzeitung eine wichtige Rolle in der Gesellschaft – als eine exklusive Informationsquelle für kommunale Nachrichten. Das ist der klare Auftrag. Auch deshalb habe ich den schönsten Job der Welt.