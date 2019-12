Kleinbus überschlägt sich auf der A5 bei Achern

Anzeige

Auf der A5 bei Achern hat sich am Mittwochnachmittag ein Kleinbus mit vier Personen an Bord überschlagen. Laut Angaben der Polizei wurde eine Person eingeklemmt, ein Rettungshubschrauber war vor Ort im Einsatz.

Die Autobahn in Richtung Karlsruhe war nach dem Unfall gegen 15.30 Uhr zeitweise komplett gesperrt. Laut Polizeiinformationen war der Kleinbus ins Schleudern geraten, weil ein Reifen geplatzt war. Der Bus kam daraufhin von der Straße ab, fuhr in die Böschung und überschlug sich. Die verletzten Passagiere wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

BNN/ots