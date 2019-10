Acherner Feuerwehr gut aufgestellt – neue Drehleiter auf dem Einkaufszettel

Die Acherner Feuerwehr ist gut aufgestellt. Angesichts der in den verschiedenen Abteilungen zur Verfügung stehenden 324 Einsatzkräften spricht Kommandant Michael Wegel von einer „sehr guten und stabilen Personalsituation“. Hinzu kommen als Fundament für eine weiterhin gute Entwicklung 123 junge Menschen in den Jugendwehren.

Wegel stellte am Montagabend den 35-seitigen neuen Feuerwehrbedarfsplan dem Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschuss des Gemeinderats vor. Dabei geht es nicht zuletzt um den Bedarf an neuen Fahrzeugen und um notwendige Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden.

Im Mittelpunkt des Beschaffungsprogramms steht eine neue Drehleiter als Ersatz für das aus dem Jahr 1996 stammende Fahrzeug. Dafür ist eine Investition von knapp 750 000 Euro nötig, ein Drittel davon kann die Stadt als Zuschuss einplanen.

Tagesverfügbarkeit ist ein Problem

Die gute Personalsituation ist nur eine Seite der Medaille: Nach wie vor bereitet die Tagesverfügbarkeit der Einsatzkräfte bisweilen Probleme. „Wir können uns die Leute nicht backen“, so Wegel mit Blick auf die Zahl von rund 230 Einsätzen pro Jahre und den steigenden Anteil von Parallel-Alarmierungen.

Zu „verdanken“ habe man viele Einsätze der Rauchmelder-Pflicht, der automatischen „E-Call-Alarmierungen“ in modernen Fahrzeugen, aber auch dem Trend zu mehr Türöffnungen und Rettungsmaßnahmen extrem gewichtiger Personen. Zunehmend gefragt seien die Experten der Acherner Feuerwehr bei Gefahrstoff-Einsätzen im gesamten Ortenaukreis.

Eine „uneingeschränkt gute“ Tagesverfügbarkeit gibt es nach den von Wegel vorgelegten Zahlen derzeit nur in Fautenbach und Önsbach. In der Kernstadt Achern werden „temporäre Personalengpässe“ durch hauptamtliches Personal und Zusatzalarmierungen kompensiert.

Hohe Qualität in der Jugendarbeit

Außer in Fautenbach und Önsbach reagiert man in den Stadtteilen auf mögliche Probleme bei der Tagesverfügbarkeit mit der Alarmierung von Einsatzkräften aus Achern oder anderen Abteilungen.

Der 2013 beschlossene und nun aktualisierte Feuerwehrbedarfsplan wurde vom Ausschuss als Empfehlung an den Gemeinderat ohne Gegenstimme befürwortet. Sprecher aller Parteien würdigten die Einsatzbereitschaft der Acherner Feuerwehrleute und unterstrichen die hohe Qualität der in den einzelnen Abteilungen geleiteten Jugendarbeit.

Festgestellt wurden auch die steigenden technischen Anforderungen, denen sich die Angehörigen der Feuerwehren in Achern stellen müssen. Oberbürgermeister Klaus Muttach sprach mit Blick auf den jährlichen Finanzbedarf von 1,2 Millionen Euro von „gut angelegtem Geld“. Im Übrigen sprach sich Muttach für das Festhalten an der bisherigen Struktur der Feuerwehr aus: Die Beibehaltung aller acht Abteilungen sichere die Präsenz der Feuerwehr vor Ort.