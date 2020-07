Anzeige

Seinen letzten Einsatz für den Fußball-Drittligisten SG Großaspach hatte sich Constantin Frommann etwas anders vorgestellt. „Das hat mir leider den Schnitt versaut“, sagt der 22-Jährige aus Achern zur 2:4-Niederlage des Absteigers gegen 1860 München am Mittwoch. „Das war so ein Tag, an dem du als Torwart vier Treffer kassierst, aber dir nichts vorwerfen kannst.“

Nachdem er bis zum Corona-Stopp Mitte März nur zwei Liga-Spiele bestritten hatte, kam Frommann nach dem Restart noch zu sechs Einsätzen.

Trainer Hans-Jürgen Boysen ließ mit Blick auf die Belastung zwei verschiedene Mannschaften spielen, Frommann wechselte sich im Tor mit seinem Rivalen Maximilian Reule ab und absolvierte meist die Spiele unter der Woche. In den ersten fünf Einsätzen blieb Frommann viermal ohne Gegentor, die nicht erfolgsverwöhnte SG sammelte dabei zehn Punkte.

Leih-Vertrag um einen Tag verlängert

Eigentlich war Frommann dann für die Partie gegen 1860 München gar nicht mehr vorgesehen, weil seine Ausleihe an den Dorfclub aus dem Rems-Murr-Kreis nur bis zum 30. Juni galt. In Abstimmung mit dem SC Freiburg, an den Frommann bis 2021 gebunden ist, wurde der Vertrag kurzfristig um einen Tag verlängert.

Hintergrund war ein Engpass auf der Torhüter-Position, nachdem sich Reule krank meldete. Trainer Boysen habe dann angerufen und gefragt, „ob ich nochmal spielen könnte“, berichtet Frommann, dessen Fazit nach dem Jahr in Aspach trotz der positiven Einsätze nach der Corona-Pause negativ ausfällt.

„Insgesamt acht Spiele sind nicht das, was ich mir vorgestellt habe“, sagt der frühere U20-Nationalkeeper.

Zukunft beim SC Freiburg unwahrscheinlich

In welchem Trikot er in der kommenden Saison aufläuft, ist noch ungewiss. Nur ein Verbleib bei der SG Großaspach, dann Regionalligist, ist kein Thema.

Stand jetzt steigt Frommann nach dem Urlaub zunächst beim SC Freiburg in die Vorbereitung ein. Dass er dort bleibt, ist aber eher unwahrscheinlich. Für den nächsten Entwicklungsschritt sei es wichtig, als Nummer eins kontinuierlich zu spielen, betont Frommann.

Sein Berater Jörg Neblung prüft derzeit die Angebote, Frommanns Leistungen in den vergangenen Wochen dürften die Aussichten auf einen attraktiven Arbeitgeber nicht geschmälert haben.