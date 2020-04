Anzeige

Die Schulen bereiten sich auf ihre schrittweise Öffnung vor, damit am 4. Mai der Unterricht für die Abschlussklassen dieses und des nächsten Jahres sowie die obersten Grundschulklassen wieder anlaufen kann. Das stellt die Einrichtungen vor einige Probleme, aber ebenso die Schüler der übrigen Klassen, für die das Stichwort vorerst weiterhin „Home-Schooling“ heißt.

Darüber, was das alles für die Eltern bedeutet, sprach Redakteurin Stefanie Prinz mit Jutta Luem-Eigenmann, der Gesamtelternbeiratsvorsitzenden in Achern.

Wie beurteilen Sie die Entscheidung, den Schulbetrieb mit den jeweils obersten Klassen am 4. Mai wieder zu starten?

Jutta Luem-Eigenmann: Ich persönlich glaube, dass das ein guter Kompromiss ist. Für manche Eltern, gerade die jüngerer Kinder, gehen die Probleme damit aber weiter. Das Argument, man könne jüngeren Schülern die Abstandsregeln schwerer näherbringen, halte ich jedoch für schlüssig, wobei das natürlich auch für Ältere nicht leicht ist.

Ich bin froh, dass die Abschlussprüfungen stattfinden sollen und hoffe, dass das dann auch so klappt. Gute Schüler hätten wohl keine Probleme, wenn man nur aus ihren bisherigen Noten ein Abschlusszeugnis errechnen würde – andere könnten ihren Abschluss durch eine Prüfung aber noch verbessern, deshalb sollten alle die Prüfungen schreiben dürfen.

Positiv ist, dass wir jetzt dieses Datum haben. Was ich an dieser Stelle hinzufügen möchte: In den Medien werden oft nur die Abiturienten erwähnt – es gibt aber an allen weiterführenden Schulen Abschlussschüler, die Prüfungen schreiben müssen.

Wie müsste die schrittweise Öffnung der Schulen aussehen, damit auch Eltern sich damit sicher fühlen? Kinder könnten sich infizieren, aber nicht erkranken und trotzdem die Eltern anstecken.

Unter diesem Aspekt müsste man die Schulen komplett geschlossen lassen, ein gewisses Restrisiko kann man ja nicht ausschließen. Würde man die Schulen bis zu den Sommerferien nicht mehr öffnen, wären die Probleme, die sich für das folgende Schuljahr aufbauen, noch größer, als sie auch so schon sein werden.

Was halten Sie von der Forderung der Leopoldina-Wissenschaftler, die Gruppengrößen auf 15 Schüler zu begrenzen, um den nötigen Abstand einhalten zu können?

Falls es zu dieser Lösung kommt, wird das für viele Schulen sehr schwierig. Der Klassenteiler liegt bei 16 Schülern, das heißt, man müsste jede Klasse auf mindestens zwei Gruppen aufgeteilt unterrichten. Das ist zum einen ein räumliches Problem, das man eventuell mit einem Schichtsystem und Nachmittagsunterricht lösen könnte.

Dazu kommt zum anderen, dass laut der Kultusministerin Susanne Eisenmann etwa 25 Prozent der Lehrer im Land zu den Risikogruppen gehören. Es gibt also zu wenig Personal, und Prüfungen müssten dann zum Beispiel von Lehrern abgenommen werden, die das vielleicht bisher noch nie gemacht haben.

Dabei geht es ja nicht nur um den Unterricht selbst, sondern auch um den Schulweg und um die Pausen. Ein genaueres Konzept soll bis zum 29. April folgen.

In Achern können viele Schüler zur Schule laufen oder mit dem Fahrrad fahren, im Sommer sind die Schulbusse hier vergleichsweise leer; das ist in größeren Städten sicherlich schwieriger.

Eine große Pause für alle Schüler kann es wegen der Abstandsregelung zum Beispiel eigentlich nicht geben: Je jünger die Kinder, desto schwieriger ist die Impulskontrolle, aber auch bei Teenagern werden die Freunde eben gern mal umarmt. Die Frage ist außerdem auch: Sollen dann alle Schüler Schutzmasken tragen – und kann man alle Schulen bis zum 4. Mai damit ausstatten?

Bis dahin gehen auch die Wochen des Home-Schoolings weiter. Das klappt bei manchen Schülern vielleicht gut, aber bestimmt nicht bei allen.

Diese Situation überfordert sowohl viele Schüler als auch Eltern. Wie viele Wochen können Kinder zu Hause beschult werden und trotzdem Lernfortschritte machen? Wenn die Klassen irgendwann wieder zusammenkommen, wird es schwierig werden, alle wieder auf ein Niveau zu bringen.

Bei dem Thema geht es aber darüber hinaus nicht nur darum, was die Schule den Schülern liefert, sondern auch, was die Schüler abholen können: In Achern haben wahrscheinlich die meisten Haushalte Internetzugang und mindestens einen Computer oder ein Laptop. Einen Drucker hat nicht jeder zu Hause. Mit mehreren Kindern im Haushalt kann es schwierig sein, das Home-Schooling zu organisieren, da ja jedes mit dem Computer arbeiten muss.

Natürlich stellt sich auch die Frage, inwieweit Eltern Aushilfslehrer sein müssen oder auch sein können. Der Herausforderung, mit der Situation klarzukommen, stellen sich ja nicht nur Schüler und Lehrer, sondern das trifft auch auf die Eltern zu. Alle Eltern wissen, dass der normale Schulalltag sehr anstrengend sein kann – für alle Beteiligten – und in der momentanen Situation trifft das ganz besonders zu.

Als ein positives Fazit aus der Krise wird hoffentlich bleiben, dass die Wertigkeit von Unterricht in Klassen und die Arbeit von Lehrern geschätzt werden. Es fängt ja schon damit an, dass ein Lehrer einem Kind ansieht, ob es etwas verstanden hat oder nicht.

Welche Reaktionen auf diese jetzige Situation bekommen Sie als Vorsitzende des Gesamtelternbeirats von anderen Acherner Eltern mit?

Eine explizit negative Rückmeldung habe ich bisher kein einziges Mal mitbekommen; grundsätzlich lässt sich wohl sagen, man hat diese Situation, wie in anderen Bereichen auch, inzwischen einfach satt. Man wünscht sich Normalität und will seinen gewohnten Alltag wieder leben dürfen.

Was viele Eltern allerdings gestört hat, ist, dass es zum Thema Schulöffnung auf der politischen Seite immer wieder unterschiedliche Aussagen gab, wann es soweit sein könnte. Bei den Acherner Schulen läuft es in der aktuellen Situation aus meiner Sicht vergleichsweise gut. Die Kommunikation zwischen den Schulleitungen und den Eltern funktioniert wohl weitgehend gut.

