Acherner Wasserversorgung stößt an technische Grenzen: „Klimawandel sorgt für steigende Wasser-Nachfrage“

Die Wasserversorgung der Stadt Achern kommt an ihre technischen Grenzen. Ein Strukturgutachten soll Aufschluss darüber bringen, ob die Enthärtungsanlage ergänzt wird. Außerdem will man Tiefbrunnen zur Versorgung von Sportanlagen bohren: Die Beregnungsanlagen benötigen kein enthärtetes Wasser.

Seit 2008 hat die Stadt in die Wasserenthärtungsanlage am Wasserwerk Rotherst sowie in den Ausbau von Wasserversorgungsleitungen, zur Wassergewinnung und Qualitätssicherung in den Hochbehältern mehr als zehn Millionen Euro investiert. „Gut angelegtes Geld“, findet Oberbürgermeister Klaus Muttach. Ziel der Stadt müsse sein, das „Grundnahrungsmittel Wasser“ zu sichern.

Wasser steht im Oberrheingraben in Hülle und Fülle zur Verfügung. Grenzen der Förderleistung setzen allein die technischen Anlagen. Acht Millionen Liter fördern die Pumpen des Wasserwerks „Rotherst“ in Fautenbach an Spitzentagen, um die Versorgung der Menschen in Achern und darüber hinaus sicherzustellen. „Die Nachfrage nach Wasser steigt als Folge des Klimawandels“, berichtet Muttach.

120.000 Euro für Tiefbrunnen

Deshalb wolle man in Zukunft davon wegkommen, aufwendig enthärtetes Wasser zur Bewässerung beispielsweise von Sportplätzen einzusetzen. 120.000 Euro möchte die Stadt deshalb aus dem Gewinn der Wasserversorgung verwenden, um Tiefbrunnen bei den Sportplätzen in Wagshurst und Fautenbach sowie beim Reitclub in Achern zu bohren und das so gewonnene Wasser für die Bewässerung zu nutzen. Muttach: „Damit schonen wir den Wasserverbrauch aus unserer zentralen Wasserversorgungsanlage und stabilisieren die Versorgungssicherheit gerade in den Spitzenzeiten.“

Geprüft wird nach den Worten des Oberbürgermeisters aber auch die Frage einer Erweiterung der Enthärtungsanlage am Wasserwerk. Das würde die mögliche Förderleistung erhöhen, vor allem aber auch mehr Spielraum bei Wartungsarbeiten geben. Wenn nämlich die Anlage steht, müssen die Verbraucher bislang auf enthärtetes Wasser verzichten.

Versuchsanlage im Frühjahr

Doch nicht nur in die Wasserversorgung will die Stadt in den kommenden Jahren investieren. Weil letztlich sauberes Grundwasser und saubere Flüsse die Grundlage für sauberes Wasser sind, geht es Oberbürgermeister Muttach zufolge darum, die Reinigungsleitung der Kläranlage zu verbessern. „Wir werden die vierte Reinigungsstufe realisieren“, kündigt er an – auch wenn ihn die Weigerung des Landesumweltministers, der Stadt für das innovative Projekt einen erhöhten Zuschuss zu gewähren, noch immer schmerzt.

Immerhin gab es eine 100-Prozent-Förderung für eine wissenschaftliche Untersuchung. Mit der vierten Reinigungsstufe sollen künftig auch Spurenstoffe wie zum Beispiel Arzneimittelrückstände, Östrogene und perfluorierte Verbindungen eliminiert werden. Bereits im Frühjahr soll eine Versuchsanlage an der Kläranlage aufgebaut werden und das Messprogramm starten, um die späteren Steuerungsparameter und wichtigsten Regelmechanismen zu ermitteln. Unterstützt wird die Stadt Achern dabei vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT).