Autofahrer stirbt nach schwerem Unfall Mitte März in Achern

Ein Autofahrer ist am Sonntag nach einem schweren Verkehrsunfall in Achern am 16. März in einer Klinik gestorben. Das teilte das Polizeipräsidium Offenburg am Montag mit.

Der Mann war am Nachmittag des 16. März von der Straße „Am Achernsee“ bei roter Ampel auf die L87 in Richtung Achern gefahren. Dabei wurde er laut Polizei durch einen Sattelzug erfasst und nach links abgewiesen.

Der Lkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der schwer verletzte Pkw-Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.

Der Fahrer des Lkw wurde leicht verletzt.

BNN