Bauhof in Achern: Licht und Schatten beim Thema Umweltschutz

Wie umweltfreundlich arbeitet der Bauhof der Stadt Achern? Laubbläser, Mulchgeräte und Kreiselmäher sind unter dem Aspekt des Schutzes der Tierwelt in Verruf geraten. Und wie sieht es mit dem Einsatz von Elektrogeräten und elektrisch betriebenen Fahrzeugen aus? Kritische Fragen gab es deshalb im Rahmen der Haushaltsdebatte im Acherner Gemeinderat an die Verantwortlichen der Stadtverwaltung. „Wir stellen uns der Diskussion“, erklärte Oberbürgermeister Klaus Muttach. Der Teufel, so scheint es, steckt jedoch wieder mal im Detail.

„Ganz ohne Mulchen geht es nicht“

Auch wenn die rotierende Mähtechnik Lebewesen zerstört, kommt man im Bauhof offenbar nicht ohne sie aus: „Ganz ohne Mulchen geht es nicht“, so Bauhofleiter Werner Lehmann. Zum Einsatz kommen diese Geräte an Böschungen, an Straßenrändern und an Feldwegen – davon hat die Stadt Achern rund 150 Kilometer. Schafe, wie von Grünen-Stadträtin Cornelia Hummel als Ersatz vorgeschlagen, könnte man an diesen Stellen kaum einsetzen. Auch auf Laubbläser wolle man im Bauhof offenbar nicht verzichten – aus Personalgründen, wie es heißt. Diese Geräte machen Krach, stoßen schädliche Abgase aus, behindern die Humus- und Nährstoffbildung im Boden und nehmen Würmern, Insekten, Spinnen und Kleinsäuger Nahrung und Lebensraum. Nur zähneknirschend stimmte der Gemeinderat der Freigabe von Finanzmitteln für die Ersatzbeschaffung verschiedener Geräte und Fahrzeuge nach konventioneller Technik zu.

Elektrisch betriebenes Müllsammelfahrzeug

Zwei Seiten einer Medaille gibt es auch beim Thema Elektromobilität. Seit etwa zwei Jahren ist ein elektrisch betriebenes Müllsammelfahrzeug im Einsatz, um die verschiedenen Mülleimer im ganzen Stadtgebiet zu leeren und mit der eingebauten Müllpresse zu verdichten. Das Fahrzeug ist rund 50 Kilometer an bis zu sieben Tagen pro Woche unterwegs.

Reichweite macht Probleme

Ein Problem ist offenbar die Reichweite: Bei Fahrten im Öko-Modus mit wenig Zuladung und in der Ebene kann die angegebene Reichweite von maximal 80 Kilometer erreicht werden. Wenn das Fahrzeug jedoch voll beladen ist und eine Steigung fährt, geht der Ladezustand der Batterie sehr schnell sehr stark zurück, so die Stadtverwaltung. Dann konnten nur Strecken zwischen 45 und 50 Kilometer erreicht werden. Bereits nach einem halben Jahr musste der Hersteller den Batteriesatz austauschen. Dennoch muss es beim Rathaus Am Markt regelmäßig nachgeladen werden. Sowohl das zusätzliche Gewicht der Müllpresse als auch der Fahrtrhythmus mit vielen Haltepunkten und damit vielen Beschleunigungs- und Bremsvorgänge verringern sehr deutlich die Fahrleistung in Kilometer pro Akkuladung.

Anhängelast begrenzt

Die Beschaffung weiterer Elektrofahrzeuge für den Bauhof gestaltet sich nach Angaben der Verantwortlichen schwierig, weil bei diesen Autos die möglichen Anhängerlasten begrenzt sind. „Anhängerlasten von deutlich unter 600 Kilogramm sind im Alltagsbetrieb auf dem Bauhof denkbar ungeeignet“, heißt es auf Anfrage. Und Pech hatte man offenbar bei dem Versuch, ein reines E-Fahrzeug für den „Bereich Baumkontrollen“ zu beschaffen. Die Auslieferung sei mehrfach verschoben worden, unter anderem weil es Probleme mit dem Akkupack gab.

Intensive Nutzung

Beim städtischen Bauhof gibt es nach Auskunft der Stadtverwaltung nur wenige Fahrzeuge, die nach Ablauf ihrer Nutzungsdauer durch reine E-Fahrzeug ersetzt werden könnten. Aufgrund der intensiven Nutzung scheide ein Leasing in der Regel aus. Die Fahrzeuge müssten daher gekauft werden und sollten somit auch eine Lebensdauer von zwölf bis 15 Jahre überstehen. Das Thema Akku-Standzeiten und damit die Dauer der möglichen Nutzung sowie mögliche Kosten beim Tausch von Akkus spielen eine große Rolle.