Bedrohter Polizist von Oppenau: „Ich habe gedacht, ich muss in der Hütte sterben“

Bei einem Pressegespräch haben Polizeipräsidium Offenburg und Staatsanwaltschaft Offenburg am Dienstagnachmittag über die Lage in Oppenau informiert. Bei dem seit Sonntag dauernden Einsatz waren bisher 1.500 Polizeibeamte im Einsatz. 440 davon am Montag, am Dienstag waren es noch rund 200 Beamte.

Die Polizei kündigt nun eine dritte Phase der Suche an. Diese bestehe nicht mehr darin, den Wald zu durchkämmen, sondern umfasse andere Maßnahmen. Zuletzt war beispielsweise von Durchsuchungen in Offenburg zu lesen.

Inzwischen hat die Polizei auch ein Hinweis-Telefon eingerichtet.

Unter der Nummer 0781 -213333 können Bürger abgegeben.

Unterstützung vom Offenburger Polizeipräsidenten

Der Offenburger Polizeipräsident Reinhard Renter betonte, dass seine Kollegen richtig gehandelt hätten. „Die Bedrohungslage war so groß, dass sie keine andere Chance hatten, als sich so zu verhalten“, sagte er. „Das höchste Gut ist unser Leben.“ Es werde vermutlich eine lange Suche geben. „Wir haben einen langen Atem und wir sind technisch auch in der Lage dazu“, ergänzte Rentner.

Der 31-jährige Yves Rausch bedrohte nach Angaben von Oberstaatsanwalt Herwig Schäfer einen der vier Beamten aus nächster Nähe mit einer scharfen Schusswaffe. Damit sei die Lage zumindest für einen Kollegen lebensbedrohlich gewesen, sagte Renter. Nur durch das besonnene Verhalten der Polizisten habe es keine Verletzten gegeben.

Renter zeigte sich verärgert über Kommentare in sozialen Netzwerken, in denen sich Nutzer über die Polizisten lustig gemacht hatten. „Ich verurteile das aufs Schärfste.“ Niemand könne sich in eine solche Situation hineinversetzen. „Die Beamten hatten Angst um ihr Leben“, sagte Schäfer.

Oppenaus Bürgermeister Uwe Gaiser erklärt bei dem Gespräch, dass es eine für die Stadt Oppenau absolut bedrohliche Situation sei. Er mache sich Sorgen um den Tourismus in der Region. Die Tagestouristen blieben aus.

Die Situation war für mich sehr bedrohlich. Einer der vier bedrohten Polizisten

Herwig Schäfer, leitender Oberstaatsanwalt, stellt sich hinter seine Kollegen der Polizei. „Die Situation war für mich sehr bedrohlich. Der Mann hatte die Waffe direkt auf mich gerichtet“, soll einer der vier bedrohten Polizisten zu ihm gesagt haben. Dieser habe in der Hütte damit gerechnet, dass Yves Rausch schießen würde und er in der Hütte sterben würde.

Polizei vermutet flüchtigen Bewaffneten noch im Raum Oppenau

Die Ermittler gehen davon aus, dass der gesuchte Bewaffnete sich immer noch in der Region um Oppenau aufhält. Es werde unter anderem weitere Durchsuchungen sowie verdeckte Maßnahmen geben, um den 31-Jährigen zu finden.

Der Wald ist schlicht sein Wohnzimmer. Reinhard Renter, Polizeipräsident des Präsidiums Offenburg

Die Suche nach dem Mann, der am Sonntag in der Schwarzwald-Gemeinde vier Polizisten mit einer Waffe bedroht, ihnen die Dienstwaffen abgenommen hatte und dann geflohen war, gestalte sich schwierig, weil sich der 31-Jährige gut in der Gegend auskenne. „Der Wald ist schlicht sein Wohnzimmer“, sagte Renter.

Ermittler: Gesuchter aus Oppenau ist „Waffennarr“

Der gesuchte 31-Jährige aus Oppenau (Baden-Württemberg) ist nach Worten von Oberstaatsanwalt Herwig Schäfer „als Waffennarr einzustufen“. Der Mann habe eine „große Affinität zu Waffen“, sagte Schäfer am Dienstag. Er sei aber nie in einem Schützenverein gewesen. Bereits 2010 sei es ihm untersagt worden, Waffen und Munition zu besitzen.

Der 31-jährige Deutsche sei bereits in jungen Jahren strafrechtlich in Erscheinung getreten. Er sehe sich als „Waldläufer“, der sich gut in der Natur auskenne und dort allein zurecht komme. Er habe im Herbst seine Wohnung in Oppenau verloren und sei seitdem ohne festen Wohnsitz. Einen Beruf habe er gelernt, sei aber zuletzt arbeitslos gewesen.

Der vorbestrafte Mann war am Sonntag nach einer Polizeikontrolle in den Wald geflohen. Zuvor hatte er vier Polizeibeamte, die ihn in einer Hütte am Waldrand aufgesucht hatten, unvermittelt mit gezückter Waffe bedroht und ihnen die Dienstwaffen abgenommen. Seither ist der 31-Jährige verschwunden.

