Brand bei Winzergenossenschaft in Oberkirch

Bei der Oberkicher Winzer eG ist nach Polizeiangaben am späten Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Zahlreiche Einsatzkräfte wurden zu den Löscharbeiten gerufen. Details zum entstandenen Schaden sind noch nicht bekannt.

Laut Polizei gibt es keine Verletzten. Ursache des Brandes soll ein Kompressor in einer Lüftungsanlage gewesen sein, der heiß gelaufen ist. Es soll zu einer Rauchentwicklung gekommen sein. Beim Öffnen der Anlage sei dann durch den Sauerstoffkontakt ein Feuer ausgebrochen.

Es ist noch unklar, welche Ausmaße der Brand angenommen hat. Die Feuerwehr war bis in den späten Abend mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Winzergenossenschaft befindet sich am Rande Oberkirchs, in unmittelbarer Nähe stehen mehrere Wohnhäuser.

BNN/pol