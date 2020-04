Corona-Pandemie könnte die Arbeit in den badischen Gemeinderäten langfristig digitaler machen

Anzeige

Mit Home-Office, Video-Konferenz und Livestreams ist in der Corona-Krise viel digital möglich geworden. Auch die Arbeit der Gemeinderäte in Achern und dem Umland funktioniert in den meisten Kommunen schon oder in naher Zukunft elektronisch.

Die Kommunalpolitik geht im Rahmen der Möglichkeiten weiter: Gemeinderäte wie kürzlich in Sasbach treffen sich zum virtuellen Austausch, „echte“ digitale Sitzungen sind kommunalrechtlich jedoch nicht zulässig.

Dicke Papierstapel gehören vielleicht bald der Vergangenheit an

Aber auch ohne Corona machen sich immer mehr Kommunen mit ihrer Gemeinderatsarbeit auf den digitalen Weg: Dicke Papierstapel mit Sitzungsunterlagen gehören vielerorts schon oder bald der Vergangenheit an.

Auch interessant: Manche Gemeinderäte in der Region Karlsruhe tagen trotz Corona

Vorreiter in der Region war die Stadt Achern, wo Mitte 2016 der Umstieg auf elektronische Ratsarbeit beschlossen wurde. In einer Pilotphase vor der Umstellung im April 2017 wurden die Unterlagen zunächst sowohl in Papierform als auch per Tablet zur Verfügung gestellt.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick

Der Umstieg sei vom überwiegenden Teil der Räte gut angenommen worden und habe sich auch finanziell niedergeschlagen: So sei der Aufwand für die Herstellung der Unterlagen deutlich reduziert, ebenso die Versandkosten für die Sitzungseinladungen. Die für die Umstellung im Haushalt 2016/17 eingestellten 32.000 Euro wurden zum Großteil für mobile Endgeräte ausgegeben.

Digitale Kommunikation hilft gerade in der Krisenzeit

Ebenfalls seit Mitte 2017 arbeitet die Gemeinde Lauf mit einem sogenannten Ratsinformationssystem, über das die Sitzungsunterlagen digital abgerufen werden können. Das spare viel Papier, wie Hauptamtsleiter Thomas Gerth sagt: „Gerade im Hinblick der stetigen Zunahme von Unterlagen für einzelne Tagesordnungspunkte wie etwa bei der Bauleitplanung hat sich die Anschaffung der Hard- und Software ausgezahlt“.

Die digitale Kommunikation mit dem Gemeinderat erleichtere gerade in der aktuellen Krisenzeit die Entscheidungen, „um die Handlungsfähigkeit der Gemeinde aufrecht zu erhalten“.

Auch interessant: In Murgtal entscheiden wegen Corona die Bürgermeister statt des Gemeinderats

Stadt spart rund 3.000 Blatt Papier pro Sitzung

Grob geschätzt 3.000 Blatt Papier pro Sitzung spart die Stadt Rheinau durch die elektronische Ratsarbeit. Diese findet, wie der stellvertretende Hauptamtsleiter Markus Bogner sagt, seit Dezember 2019 komplett digital statt. Zwar sei zu Beginn bei einzelnen Verwaltungsmitarbeitern und Räten Überzeugungsarbeit nötig gewesen, heute – nach etwa einem Jahr – sei die digitale Arbeit aber selbstverständlich, so Hauptamtsleiter Marcel Stöckel aus dem Rathaus in Sasbach.

Die Modernisierung habe die Gemeinde etwas mehr als 20.000 Euro gekostet, so Stöckel. Im Umkehrschluss würden jedoch jährlich etwa 25.000 Blatt Papier gespart – zuvor seien allein für die Aufstellung des Haushaltsplans mehr als 300 Papierseiten pro Ratsmitglied verwendet worden.

Digitale Vorarbeit wird bisher noch ausgedruckt

Durch teilweise zentimeterdicke Papierstapel mussten sich auch die Gemeinderäte von Kappelrodeck bisher arbeiten. Die Gremienarbeit laufe in der Verwaltung komplett papierlos – und wenn alles fertig sei, werde es ausgedruckt und den Räten nach Hause gebracht. Wie die Gemeinde kürzlich mitteilte, werde daher an der Ausrüstung der Räte mit Tablets vorbereitet, was insgesamt mit Kosten von rund 18.000 Euro verbunden sei.

Noch in diesem Jahr will man auch in Renchen umsteigen, sagt Michael Misch, der in der Stadtverwaltung für die Betreuung der EDV zuständig ist. Ziel sei auch hier unter anderem, die Papierflut und die damit einhergehenden (Kopier-)Kosten einzudämmen und die Recherchemöglichkeiten zu verbessen.

Auch interessant: Gemeinderat Rastatt behält in der Corona-Krise das Heft in der Hand

Gemeinden noch in der „Prüfungsphase“

„Wir haben das Thema schon vor drei, vier Jahren diskutiert, aber dann aus finanziellen Gründen erst einmal zurückgestellt“, sagt Jürgen Zeilfelder, Hauptamtsleiter in Sasbachwalden. Konzeptionell solle das Projekt noch 2020 angegangen und die Mittel dafür 2021 in den Haushalt eingestellt werden.

Etwas weiter in der Zukunft liegen die Pläne derweil in Ottenhöfen, wo der Gemeinderat noch analog arbeitet: „Wir tragen uns zwar mit dem Gedanken, auf digitale Gemeinderatsarbeit umzusteigen, sind jedoch noch in der Phase der Prüfung der vielfältigen zur Disposition stehenden Möglichkeiten. Eine Umstellung ist im Haushaltsplan 2020 noch nicht enthalten“, so Hauptamtsleiter Klaus Kordick.