Corona verstärkt den Frühjahrs-Ansturm auf die Acherner Fahrradgeschäfte

Vor vielen Fahrradgeschäften bilden sich in diesem Frühjahr lange Schlangen. Ob es durch die Corona-Situation tatsächlich mehr Kunden geworden sind, darüber sind sich die Fahrradhändler in Achern und dem Umland uneins.

Vollkommen überlastet sind derzeit viele Fahrradhändler, die gerade regelrecht von Kunden überrannt werden – daran ist nicht nur die Corona-Pandemie schuld. „Wir hatten insgesamt fünf Wochen geschlossen und gerade das Gefühl, wir müssen die Arbeit aus dieser Zeit jetzt noch zusätzlich erledigen. Noch dazu kommt, dass im Frühjahr hier eh immer der Bär steppt“, sagt zum Beispiel Elke Bremer, deren Mann Josef Bross „Zweirad Bross“ in Sasbach führt.

Hier gibt es Fahrradberatung nur noch mit vorher vereinbartem Termin. Trotzdem kommen immer wieder Kunden ohne; vor dem Geschäft bilden sich Schlangen. „Die Firmen haben teilweise Schwierigkeiten mit Nachlieferungen, die gab es aber auch schon vor Corona“, sagt Elke Bremer.

Geld wird für Fahrrad statt Urlaub ausgegeben

Drei Hauptgründe für den Ansturm auf die Fahrradhändler hat Detlef Kähler von „Detlefs Fahrradstall“ in Fautenbach bei seinen Kunden herausgehört: Zu der mehrwöchigen Schließung der Geschäfte sei gekommen, dass viele Menschen zum einen jetzt durch Kurzarbeit oder Homeoffice öfter tagsüber unterwegs seien.

Zum anderen hätten viele ihren diesjährigen Urlaub abgeschrieben und würden das Geld stattdessen für ein Fahrrad oder Pedelec ausgeben. Letztere sind bei allen hiesigen Händlern derzeit am gefragtesten – Virus hin oder her.

Verschiedene Modelle sind schlichtweg ausverkauft. Detlef Kähler

Üblicherweise dauert die Hauptsaison im Fahrradgeschäft bis Pfingsten, sagt Kähler. „Langsam fangen auch die Zuliefer-Schwierigkeiten an. Verschiedene Modelle sind schlichtweg ausverkauft. Das hängt teilweise mit verzögerten Materiallieferungen aus Asien zusammen“.

Fahrrad-Reparaturen sind so gefragt wie nie

Er vermutet aber auch, dass Corona bei manchen Engpässen mitunter als Ausrede genutzt werde. Auch mit Reparaturen haben die Geschäftsleute viel zu tun: „Viele Leute sind da jetzt ungeduldig, weil sie eben selbst viel Zeit haben“, sagt Kähler, „viele haben aber auch Verständnis für uns“.

Auch Oliver Rest, Geschäftsführer der „Zweiradwelt Rest“ in Oberachern, vermutet, dass jetzt geballt Kunden kommen, die während der Schließzeit weggefallen waren. Normalerweise sei besonders rund um Ostern und Weißem Sonntag „Halligalli“ im Geschäft. Ob es aufgrund der Corona-Zeit tatsächlich mehr seien, müsse man erst noch weiter beobachten.

Zudem falle der Ansturm jetzt mehr auf, weil in diesem Fall nur fünf Personen gleichzeitig den Laden betreten dürfen. Andererseits fehlt es an Personal, um so viele Kunden bedienen zu können, und auch beim Material wird es zuweilen eng: Teilweise seien Fahrräder, die im vergangenen Jahr in Asien bestellt worden waren, bisher gar nicht nach Europa geschickt worden, was sich jetzt bemerkbar macht.

E-Bikes sind am gefragtesten – auch vor dem Virus

Keinen allzu großen Unterschied im Vergleich zum Frühling anderer Jahre sieht unterdessen Marius Schultze: Im „Radlager“ in Sasbachwalden sei viel los, aber nicht viel mehr als sonst um diese Jahreszeit. „Die Schutzmaßnahmen bekommen wir hier auch gut hin, Schlangen bilden sich eher nicht“.

„Auf jeden Fall mehr als sonst“ ist man aktuell in der „Tret-Mühle“ in Renchen beschäftigt – ob das an Corona oder am Frühjahr liegt? „Wahrscheinlich an beidem“, heißt es weiter aus dem Geschäft, schließlich hätten viele Menschen gerade nicht viel zu tun. Am gefragtesten sind auch hier E-Bikes, im Moment, aber auch schon vor der Pandemie.