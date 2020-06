Das Acherner Kino „Tivoli“ öffnet nach Corona-Zwangspause wieder

Anzeige

Das Kommunale Kino „Tivoli“ in Achern beendet im Juli seine corona-bedingte Zwangspause. Das geplante Jubiläumsprogramm anlässlich des 100-jährigen Bestehens ist durch die Pandemie allerdings etwas durcheinander geraten.

„Wir arbeiten gerade an der Zusammenstellung der Filme“, seit Joachim Fischer, Vorsitzender des Vereins, der das Kino betreibt. Bis Mitte der nächsten Woche soll das Programm fertig sein – einige Termine stehen bereits fest, unter anderem der Auftakt: Den Anfang macht am Donnerstag, 2. Juli, der Film „Judy“ (2020), der die Geschichte von Judy Garland erzählt.

Corona-Krise: Maximal 50 von 190 Plätzen können im Tivoli belegt werden

Wie in allen Bereichen, in denen die Lockerungen der Verordnungen greifen, geht es auch im „Tivoli“ nur mit Einschränkungen: Von insgesamt 190 Sitzplätzen, vor allem im enger bestuhlten Parkett, können jetzt nur 40 bis 50 Sitze belegt werden, um die nötigen Abstände einzuhalten.

„Wir rechnen aber auch noch nicht mit einem starken Besucherandrang“, sagt Fischer, „die Leute sind noch vorsichtig“.

Da das Kommunale Kino nicht gewinnorientiert aufgestellt ist und nur laufende Kosten decken muss, wolle man nun einen Versuch starten, um den Betrieb wieder zum Laufen zu bringen, so Fischer. Ein Hygienekonzept sei erarbeitet und die Zusage der Stadt Achern zum Start da.

Wir rechnen noch nicht mit einem starken Besucherandrang. Joachim Fischer, Vorsitzender

Für die Kinogänger stehen Desinfektionsspender bereit, die Maskenpflicht gilt beim Ein- und Auslass und bei Toilettengängen, außerdem müssen Besucher registriert werden, um im Fall einer Infektion deren mögliche Verbreitung nachvollziehen zu können.

Der Kinosaal selbst werde vor und nach den Vorstellungen mit 100 Prozent Zuluft gelüftet, wie Fischer weiter erläutert.

Die eigentlichen Pläne für das „Tivoli“, im Jahr des 100-jährigen Bestehens eine Serie von Wunschfilmen verschiedener Dekaden zu spielen, sind wie berichtet durch die Pandemie durcheinandergeraten. Stattdessen soll nun einmal pro Monat ein „besonderer Film“, ein Klassiker gezeigt werden.

Vorgesehen sind aber auch aktuelle Filme zu ihren Bundesstarts, darunter im August den Dokumentarfilm „Sea of Shadows“ – bei dieser Vorstellung wird auch ein Mitarbeiter der Umweltschutzorganisation „Sea Shepherd“ zu Gast sein, verrät Joachim Fischer.

Hölderlin-Matinée und Frauenfilmtage

Zu den ebenfalls bereits bekannten Terminen gehören außerdem eine Matinée über den Dichter Friedrich Hölderlin am Sonntag, 5. Juli, anlässlich des Hölderlin-Jahrs 2020, und eine Dokumentation über Jazz-Legende Miles Davis am Donnerstag, 16. Juli.

Nachgeholt werden auch die ausgefallenen Termine der Frauenfilmtage: Dazu zählen „Glanz der Unsichtbaren“ über ein Obdachlosen-Zentrum für Frauen am Mittwoch, 8. Juli, und die Mutter-Tochter-Geschichte „Sweethearts“ am Mittwoch, 22. Juli. Am Mittwoch, 15. Juli, steht zudem die Jahreshauptversammlung des Vereins an.