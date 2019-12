Das Jahr der Baustellen: Pendler müssen sich in und um Achern in Geduld üben

Anzeige

Wer ständig über schlechte Straßen oder marode Brücken klagt, darf sich nicht beschweren, wenn die ersehnte Sanierung dann zu langen Staus führt. Tatsächlich haben sich die Autofahrer

in Achern und Umgebung 2019 tage- und wochenlang in Geduld üben müssen, weil Baustellen ihre gewohnten Wege versperren.

Was Staus anbetrifft, gibt es im „Jahr der Baustellen“ gleich mehrere Anwärter auf Spitzenplätze. Ganz oben steht zweifelsohne die Landesstraße 87, die gleich mehrfach dicht gemacht wird, um an verschiedenen Stellen die Fahrbahn zu sanieren. Zwei Wochen lang ist die wichtige Verkehrsachse in Höhe von Gamshurst komplett gesperrt, der Verkehr quält sich in dieser Zeit durch diesen Acherner Stadtteil und stört dort die dörfliche Idylle nachhaltig. Dass fast gleichzeitig zwei Brücken auf der Strecke Richtung Rheinau saniert werden, kommt mit halbseitigen Sperrungen als „Zugabe“ obendrauf.

Sperrungen wegen Baustellen sorgen für Staus

Kaum ist an den sanierten Abschnitten der neue Straßenbelag aufgebracht, rücken die Baumaschinen ein Stück weiter Richtung Achern: Hier wird der Zubringer in Höhe von Fautenbach vom Verkehrsnetz abgekoppelt – danach sind verschiedene Zufahrten an der Reihe. Das rückt dann auch wieder die Fautenbacher Straße in Achern in den Fokus – der übliche Dauerstau in dieser Straße wird durch die Bauarbeiten auf dem benachbarten Glashüttenareal und der damit verbundenen Sperrung eines Schutzstreifens für Radfahrer nicht eben kürzer.

Was die Staulage in dieser Zeit nicht unbedingt entschärft, sind die baustellenbedingten Sperrungen rund um Memprechtshofen. Die Kreisstraße in Richtung Gamshurst ist unpassierbar, weil hier der neue Radweg gebaut wird, das Gleiche gilt für die Straßenverbindung zur Maiwaldkreuzung. Warum das gleichzeitig sein muss, fragen sich nicht nur viele erboste Pendler.

Sorgen „Fisch-Schonzeiten“ für Verzögerungen bei den Brückenarbeiten?

Selbst die zuständige Straßenbaubehörde beim Landratsamt kann das nicht schlüssig erklären: Ihr Hinweis auf „Fisch-Schonzeiten“, die bei den fälligen Brückenbauarbeiten einzuhalten seien, stößt ausgerechnet bei der Staatlichen Fischereiaufsicht auf Kopfschütteln: Diese Begründung sei „fischereifachlich überhaupt nicht nachvollziehbar“. Die Fische, die geschützt werden sollen, gibt es, wenn überhaupt, nur selten in dem fraglichen Gewässer.

War sonst noch was an Baustellen im Jahr 2019? Ach ja, die „Ochsenbrücke“ in Sasbach ist noch immer unpassierbar. Und selbst die nun abgeschlossenen Arbeiten in der vergleichsweise unbedeutenden Talstraße in Fautenbach haben Folgen für den überörtlichen Verkehr: Auf der Landesstraße 87 werden Autofahrer wochenlang zum Schleichverkehr bei Tempo 50 gezwungen – Blitzer-Risiko inklusive. Aber wir wollen uns ja eigentlich nicht über Staus als Folge von Baustellen beklagen …