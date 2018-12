Das sind die reichsten Deutschen in der Region

Anzeige

Die „Forbes“-Liste mit den reichsten Menschen der Welt kennt jeder. Auch das deutsche „manager magazin“ erstellt regelmäßig ein Ranking mit den 1001 reichsten Deutschen. Die Badischen Neuesten Nachrichten haben sich die aktuelle Liste angeschaut und zusammengetragen, wer in der Region das größte Vermögen angehäuft hat.

Platz 29

Den prominentesten Platz in der Region im Ranking des „manager magazins“ belegen die Familien von dm-Gründer Götz Werner und dem ehemaligen Miteigentümer Günther Lehmann. Zusammen kommen sie auf ein geschätztes Vermögen von 4,4 Milliarden Euro. dm hat seinen Sitz in Karlsruhe.

Werner hat seine Geschäftsteile allerdings schon vor Jahren in eine Stiftung eingebracht. Lehmann, früher Gesellschafter der badischen Supermarktkette Pfannkuch, hat seine Anteile an seinen Sohn übertragen.

Platz 36

Auf Rang 36 folgen die Unternehmer Jürgen und Rainer Blickle, die Macher hinter SEW-Eurodrive aus Bruchsal, einem Hersteller von Antriebstechnik. Die beiden Brüder besitzen geschätzt vier Milliarden Euro.

Platz 83

Johannes Mann aus Karlsruhe, früher Wertkauf und Mann Mobilia, besitzt laut „manager magazin“ ein Vermögen in Höhe von 2,1 Milliarden Euro.

Die Familie von Wolfgang Grenke hat mit Finanzdienstleistungen ebenfalls ein Vermögen in Höhe von 2,1 Milliarden Euro angesammelt. Der Baden-Badener Unternehmer ist auch Präsident der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe.

Platz 159

Frieder Burda, früher Burda-Verlag, aus Offenburg besitzt rund eine Milliarde Euro. Sein Bruder Franz folgt auf Rang 223.

Platz 200

Martin Herrenknecht, Vorstandsvorsitzender des gleichnamigen Weltmarktführers für Tunnelvortriebsmaschinen, hat ein geschätztes Vermögen von rund 800 Millionen Euro.

Die Brüder Joachim und Andreas Kohm vom Versandhaus Klingel aus Pforzheim vereinen ebenfalls rund 800 Millionen Euro auf sich.

Platz 223

Franz Burda, früher Burda-Verlag, aus Offenburg besitzt geschätzt 700 Millionen Euro. Sein Bruder Frieder landet in dem Ranking des „manager magazins“ auf Platz 159.

Platz 406

Die Familie Schwabe rund um die Dr.-Willmar-Schwabe-Gruppe aus Karlsruhe besitzt ein geschätztes Vermögen in Höhe von 400 Millionen Euro. So viel Geld soll auch die Familie Weitzmann haben, die Macher hinter den Badischen Stahlwerken in Kehl.

Platz 476

Die Familie Hans Robert Schmid, die hinter dem Versandhandel Printus aus Offenburg steht, belegen mit einem Vermögen in Höhe von rund 350 Millionen Euro den 476. Rang.

Platz 524

Hans-Jürgen Deuerer aus Bretten hat laut „manager magazin“ mit Tiernahrung rund 300 Millionen Euro verdient. Genauso viel Geld hat der Unternehmer Karlheinz Kögel aus Baden-Baden.

Auch das Vermögen der Familie Hans Fischer, verantwortlich für das Unternehmen F.E.R. Fischer aus Achern-Fautenbach, wird auf die Höhe von 300 Millionen Euro geschätzt.

Platz 624

Die Familie Witzenmann vom gleichnamigen Autozulieferer aus Pforzheim besitzt laut „manager magazin“ eine Viertelmilliarde Euro. Ebenso wie die Familie Horst Müller aus Birkenfeld, die mit der Müller-Gruppe und Fleischwaren ihr Geld gemacht hat. Die Familie Ehrenberg aus Knittlingen soll mit Maschinenbau und der Neumo-Ehrenberg-Gruppe ebenfalls rund 250 Millionen Euro verdient haben.

Platz 718

Die Familie Mack hat mit dem Europa-Park in Rust rund 200 Millionen Euro angesammelt.

Auf diese Höhe beläuft sich auch das geschätzte Vermögen der Familien Markert, Rummel, May und Jander, die mit dem Sanitärhandel Pfeiffer & May in Karlsruhe ihr Geld verdient haben. Auch die Familie Schneider aus Ettlingen, früher Schneidersöhne, besitzt laut „manager magazin“ rund 200 Millionen Euro.

Platz 827

Das Schlusslicht der reichsten Deutschen aus der Region bilden die Brüder Matthias und Michael Greve aus Karlsruhe. Die Gründer von Web.de besitzen laut Ranking des „manager magazins“ jeweils rund 150 Millionen Euro.

Bildergalerie der reichsten Deutschen in der Region