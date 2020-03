Diese Acherner haben einen besonderen Bezug zur Zeit

Anzeige

In Zeiten der Corona-Isolation und des Zu-Hause-Seins kann das eigene Zeitgefühl mitunter etwas aus dem Gleichgewicht geraten – noch dazu kommt in der Nacht auf Sonntag die Umstellung auf die Sommerzeit. Im Leben mancher Menschen hat die Zeit eine besondere Bedeutung: zum Beispiel bei einer Bäckerin, deren Tag nachts beginnt, und einem Notfallsanitäter, für den jede Sekunde entscheidend sein kann. Die Redaktion hat mit zwei Vertretern gesprochen und mehrere Fragen gestellt.

1. Welche Rolle spielt die Zeit bei Ihrer Tätigkeit?

2. Manchmal vergeht Zeit gefühlt besonders schnell oder langsam – wie geht es Ihnen dabei?

3. An diesem Wochenende wird die Uhr umgestellt: Was würden Sie mit der „zusätzlichen Stunde Tag“ in der Sommerzeit machen?

4. Über die Abschaffung der Zeitumstellung wird weiter gestritten. Wie ist Ihre Meinung?

Gabi Weinberg-Betsch ist unter dem Namen „Hobbybäckerin“ unter anderem auf dem Acherner Wochenmarkt vertreten:

1. An Backtagen klingelt bei Gabi Weinberg-Betsch um halb zwei in der Nacht der Wecker. „Zum Glück habe ich keine Probleme mit dem frühen Aufstehen“, sagt sie, „das ist eine Kopfsache“: Sie gehe in ihre Backstube in den Keller, schalte das Radio ein und sei dann „relativ fit“. „Bis ich an solchen Tagen abends wieder ins Bett komme, wird es auch ein Uhr oder später.“ Drei solcher Backtage hat Gabi Weinberg-Betsch in der Woche – „jeden Tag wäre diese Arbeit, die zum Teil auch körperlich schwer ist, gar nicht möglich“.

2. „Die Zeit vergeht bei der Arbeit total schnell“, sagt Weinberg-Betsch. Ihr Mann fahre um 7 Uhr mit dem Backwerk auf den Markt los. „Bis dahin rast die Zeit nur so, da gibt es auch keinen Leerlauf“. Das stört die Bäckerin nicht: „Ich liebe diesen Job: Wenn hier etwas ganz frisch aus dem Ofen kommt, denkt man nicht über die Zeit nach“.

3. „Ich würde eine Stunde im Wald laufen gehen“, sagt Gabi Weinberg-Betsch. Die Bewegung draußen brauche sie auch als Ausgleich zu ihrem Beruf. „Deshalb nutze ich jede freie Minute zum Rausgehen“.

4. Wenn nur die Winterzeit beibehalten würde, wäre sie nicht traurig, sagt die Bäckerin: „Im Sommer findet man einfach kein Ende, jeder arbeitet abends bis zur letzten Minute, zum Beispiel die Landwirte“. Das könne auf Dauer nicht gut gehen, viel mehr brauche der Mensch auch „entschleunigte“ Zeiten.

Johannes Kießner ist Notfallsanitäter und leitet die Rettungswache Achern des Deutschen Roten Kreuzes:

1. Klischeemäßig hat es ein Sanitäter immer eilig – und im Grunde stimmt das, sagt Johannes Kießner. „Als Notfallsanitäter bedienen wir öffentlichkeitswirksam mit Sondersignal die zeitkritischen Einsätze. Aber auch nicht zeitlich relevante Einsätze gehören zur täglichen Routine.“ Bei kritischen Erkrankungen komme es auf jede Minute an: „Bei Notfällen wie Herzinfarkt, Schlaganfall und schweren Verkehrsunfällen ist die Zeit unser Gegenspieler.“ Trotzdem habe Hektik hier keinen Platz.

2. Gleich morgens zum ersten Notfall, danach direkt weitere Einsätze – da vergeht die Zeit für die Sanitäter wie im Flug: „Plötzlich ist Mittag, und man erwischt sich bei einem Schluck kaltem Kaffee vom Morgen.“ Auch im Einsatz zählen nur die Minuten: „Wie lange haben wir zum Patienten gebraucht, wie lange waren wir vor Ort, und seit wann hat derjenige die Symptome?“, so Kießner: „Das Gefühl für Tageszeiten bleibt hier manchmal auf der Strecke.“

3. Eine zusätzliche Stunde würde Kießner mit den Kollegen bei einer Tasse Kaffee und einem Mittagessen in Ruhe verbringen. „Könnte ich einem Patienten etwas von dieser Zeit abgeben, würde ich das aber viel lieber tun“.

4. Die Zeitumstellung bringe seinen Biorhythmus aus dem Takt, verrät Kießner. Besonders deutlich werde das bei der Arbeit: „Unsere Schichtdauer liegt bei zwölf Stunden pro Tag. Und wer arbeitet schon gern in der 13. Stunde?“

