Doch nicht mehr verkaufsoffene Sonntage: Gericht stoppt Pläne des Acherner Einzelhandels

Zusätzliche verkaufsoffene Sonntage sollten Einzelhandel und Gastronomie in Achern in der Corona-Krise helfen – ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts macht den Plänen des Werberings „Achern aktiv“ jedoch einen Strich durch die Rechnung.

„Der Einzelhandel ist im Alarmmodus“, sagt Philipp Schäfer. Der Vorsitzende des Werberings „Achern aktiv“ hat deshalb eine Erhöhung der Zahl der verkaufsoffenen Sonntage in der Stadt beantragt, um so die Händler und Gastronomen zu unterstützen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung war dieser Punkt schnell abgehakt – allerdings ohne Entscheidung: Das Bundesverwaltungsgericht macht der Werbegemeinschaft einen Strich durch die Rechnung.

„Wir haben keine Möglichkeit, die Termine durchzusetzen“, sagte Oberbürgermeister Klaus Muttach, auch wenn sich der Rat in früherer Sitzung grundsätzlich dafür ausgesprochen habe.

Ziel von Interessenvertretern des Einzelhandels, die Schäfer zufolge mit dem Wirtschaftsministerium in Kontakt stehen, sei es, bei einer der nächsten Änderungen der Corona-Verordnung eine Regelung zu schaffen, die mehrere verkaufsoffene Sonntage ermöglicht, und zwar – anders als üblich – ohne besonderen Anlass.

Rahmen-Veranstaltung muss den Tag prägen

Allerdings änderten unterdessen die Bundesverwaltungsrichter in Leipzig zwei Urteile des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim und des Oberverwaltungsgerichts in Münster ab, die für Sonntagsöffnungen niedrigere Hürden gesetzt hatten.

Zum Hintergrund: In Baden-Württemberg dürfen Verkaufsstellen laut Ladenöffnungsgesetz an höchstens drei Sonntagen in einem Jahr geöffnet sein – und dafür muss es einen besonderen Anlass geben. Dem Bundesverwaltungsgericht zufolge muss die entsprechende Veranstaltung den Tag prägen und darf nicht nur ein „Alibi-Termin“ sein.

„Vereinfacht dargestellt bedeutet dies, dass die Veranstaltung für sich allein genommen eine derartige Strahlkraft entwickeln muss, dass sie zahlreiche Besucher anlockt – auch, beziehungsweise vor allem, ohne eine zusätzliche Öffnung der Verkaufsstellen“, heißt es in der Vorlage zur Acherner Gemeinderatssitzung.

Große Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern sind derzeit gemäß Corona-Verordnung jedoch nicht erlaubt. Daher handle es sich bei dem Anliegen von „Achern aktiv“ auch „lediglich um einen Antrag, die Geschäfte öffnen zu dürfen“, so Philipp Schäfer in seinem Schreiben.

Ursprünglich 5 verkaufsoffene Sonntage beantragt

Nur: Ohne besonderen Anlass gibt es der Gerichtsentscheidung zufolge, wie beschrieben, eben keine sonntägliche Öffnung. „Das müssen wir akzeptieren“, so Muttach, „schließlich haben wir – glücklicherweise – unabhängige Gerichte, die das entscheiden.“

Beantragt hatte die Werbegemeinschaft die Termine 12. Juli, 13. September, 15. November und 6. Dezember sowie 25. Oktober (mit Ausweichterminen am 11. oder 18. Oktober) – dabei sei der Oktober-Termin der Stadtverwaltung zufolge bereits als verkaufsoffener Sonntag gesetzt gewesen.

Der eigentlich ebenfalls geplante Termin am 26. April war aufgrund der damals geltenden Corona-Verordnung wie berichtet ersatzlos gestrichen worden.

Eine kurze Diskussion gab es im Gemeinderat dann doch: „Die Entscheidung des Gerichts ist sehr bedauerlich“, sagte Rosa Karcher (CDU): „Der Online-Handel wird noch gestärkt, während wir hier eigentlich den lokalen Handel unterstützen wollen.“

Die Käufer würden nicht ins Internet-Geschäft abwandern, weil es weniger verkaufsoffene Sonntag gebe, entgegnete Markus Singrün (SPD), denn der Handel verändere sich im Moment ohnehin. Menschen, die den lokalen Handel schätzen, würden nicht plötzlich an einem Sonntag online einkaufen. „Außerdem funktionieren verkaufsoffene Sonntage nur gut, wenn man auch ein gutes Begleitprogramm hat.“

Händler rechnen mit bis zu 50 Prozent Umsatzrückgang

„Auf außergewöhnliche Situationen muss mit außergewöhnlichen Maßnahmen reagiert werden“, hatte der „Achern aktiv“-Vorsitzende in seinem Schreiben betont: Besonders betroffen von den Auswirkungen der Pandemie seien Mode-, Schuh- und Lederwarengeschäfte, weil diese ihre Waren mit viel Vorlaufzeit einkaufen, so nicht kurzfristig auf die Corona-Krise reagieren konnten und nun zur Finanzierung hohe Darlehen benötigen, die wiederum schwer zu bekommen seien.

Zum Jahresende würden im Handel Umsatzrückgänge von 30 bis 50 Prozent erwartet, so Philipp Schäfer weiter: „Die Krise des Handels, der Gastronomie, der Hoteliers und der Kulturschaffenden könnte das Bild der Innenstädte verändern. Insbesondere kleinere Städte wie Achern drohen zu veröden, was das Angebot und damit die Lebens- und Wohnqualität angeht.“