Ein Renchener Unternehmen bedruckt alles – außer Papier

Der Schriftzug auf dem Kugelschreiber, das Werbelogo auf dem T-Shirt – oder sogar ein ganzes bedrucktes Auto: Das gibt es bei der Firma DP Solutions, die in Renchen sitzt. „Wir bedrucken alles außer Papier“, fasst Sascha Heuser aus dem Firmenmarketing zusammen.

Das Unternehmen druckt allerdings nicht nach Auftrag, sondern vertreibt die entsprechenden Druckmaschinen und unterstützt die Kunden von deren Anschaffung über Reparaturen bis zur Weiterentwicklung der Technik. Im „Demo-Center“ in Urloffen kann das Ganze getestet werden. Häufig gefragte Produkte seien vor allem Werbeartikel, aber auch Stoff oder Schilder, sagen Torsten Köhler, der Leiter des Demo-Centers, und Anwendungstechniker Florian Sommermann.

Im früheren Getränkemarkt in Urloffen gibt es allerhand Möglichkeiten. In der einen Ecke steht eine Maschine, die nicht nur drucken oder ausschneiden kann, sondern beides in einem Schritt. In der anderen Ecke automatisierte Drucklösungen – also verbundene Geräte, die Druckaufträge direkt mit der Dateiübergabe ausführen und automatisiert bestückt und entladen werden. Oder, um ein drittes Beispiel zu nennen, den sogenannten Sublimationsdruck, der nach dem Prinzip des guten alten Bügelbilds funktioniert: Spiegelverkehrt auf Spezialpapier gedruckte Farbe wird durch Hitze und Druck gasförmig und kommt dann auf den eigentlichen Bedruckstoff, zum Beispiel auf ein T-Shirt.

Kantige Gegenstände benötigen Feingefühl

Aber schon bevor die Maschine startet, haben die Mitarbeiter einige Fragen zu klären. Eine ist das Farbmanagement: Welche Art Tinte ist für ein bestimmtes Produkt die Richtige? Soll sie am Ende fest, flexibel oder sogar stärker formbar sein? Wie verhält sich die Farbe nach einer gewissen Zeit, in einer bestimmten Temperatur oder unter Druck? Und natürlich: Stimmt der Farbton ganz genau?

Flache Objekte wie Stoff oder Schilder sind nur ein Bereich. Farbe kann hier auch in einem Arbeitsgang mit Lack gedruckt werden, der eine Struktur erzeugt. Zum Beispiel als Brailleschrift für blinde Menschen, zeigen Heuser, Köhler und Sommermann. Beim Rundgang durch den Raum holen sie immer wieder Musterprodukte hervor. Möglich ist auch der Druck auf runde Gegenstände wie Flaschen und Becher, oder komplexere Gegenstände. Sommermann zeigt eine bedruckte Airbrush-Spritzpistole. Hier liegt die Schwierigkeit in ihren Kanten und Vertiefungen. Dadurch legen die Farbtröpfchen, die aus dem Drucker kommen, vereinfacht gesagt, unterschiedlich lange Wege zurück. Das Bild am Ende muss aber überall gleichmäßig und scharf sein.

DP Solutions liefert für breite Kundenschaft

Eine weitere Säule des Unternehmens sei das Wissen über Drucktechniken, sagt Sascha Heuser. So arbeitet DP Solutions mit Herstellern von Druckmaschinen und Tinten zusammen, aber auch mit Softwareentwicklern und mit Wissenschaftlern des Kunststoff-Instituts Lüdenscheid. „Wir zeigen den Kunden hier, was möglich ist, und wie eine Maschine in den bestehenden Workflow einer Firma integriert werden kann“, so Heuser. Dabei will man ein breites Publikum ansprechen: Vom Menschen, der im Nebenerwerb eine Druckmaschine braucht, bis zum Industriegroßkunden.

„Andere betreiben auch nicht so einen großen Aufwand wie wir“, betont der Marketingchef: Brauche ein Kunde etwa ein Gerät, um ein neues Produkt oder Bauteil zu bedrucken, schicke er Muster davon nach Urloffen, wo der Druck mit verschiedenen Tinten und Techniken getestet wird.

Auftragsdrucke bietet das Unternehmen nicht an – nur in einem Bereich: dem 3D-Druck. Der ist zum Beispiel mit Gips, Metall oder sogenanntem Filament als „Stützmaterial“ bereits verbreitet. Hier wird allerdings sogenannte UV-härtende Tinte verwendet. Genutzt wird das Verfahren etwa für Lehrmaterial wie medizinische Modelle, aber auch für Architekturentwürfe.

Firma expandierte von Ottersweier über Renchen in die Schweiz

Seinen Ursprung hat das Unternehmen in der Ottersweierer Firma Print Equipment: Deren damalige Geschäftsführer Mario und Wolfgang Panter planten, die Sparte Direktdruck mit ins Angebot zu nehmen, woraufhin Wolfgang Panter für diesen Bereich ein eigenes, bis heute inhabergeführtes Unternehmen gründete: Seit 2010 gibt es DP Solutions in Renchen.

Dort sind in der Vogesenstraße inzwischen Organisation, Lager und Versand angesiedelt. Das Demo-Center zog 2018 aus Platzgründen nach Urloffen um. Seit Juni 2017 hat DP Solutions außerdem einen Sitz in der Schweiz, im Oktober 2017 übernahm man die Firma Rauch IT. Die Kunden der inzwischen 50 Mitarbeiter zählende Firma kommen vor allem aus dem Bundesgebiet und der Schweiz.