Eltern wollten Kind widerrechtlich in Ausland bringen

Bundespolizisten haben in einem Reisebus auf der A5 ein Kleinkind entdeckt, das von seinen Eltern illegal ins Ausland gebracht werden sollte. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs auf einem Parkplatz bei Achern stellte sich heraus, dass ein Gericht dem 24 Jahre alten Vater und der 30 Jahre alten Mutter das Sorgerecht für das einjährige Mädchen entzogen hatte.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war es dem Ehepaar auch untersagt, seine Tochter ins Ausland zu bringen.

Bus war in Richtung Italien unterwegs

Der Bus war am Sonntagmorgen in Richtung Genua in Italien unterwegs. Die Beamten übergaben das Kind dem Jugendamt. Weshalb den Eltern das Sorgerecht entzogen wurde, sei der Polizei nicht bekannt, sagte ein Sprecher.